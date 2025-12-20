Sadettin Saran yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişletilirken, dosya kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında bulunduğu öğrenilen Saran, gece saatlerinde yurda döndü ve sabah saatlerinde adliyeye gelerek savcılığa ifade verdi. Yaklaşık 2,5 saat süren ifade işlemlerinin ardından, Saran'ın Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alındı. Sadettin Saran hakkında yurt dışı çıkış yasağı koyularak adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
Uyuşturucu soruşturması genişletilmeye devam ediyor. Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
EVİNDE ARAMA YAPILDI
Yaşanan son gelişmeye göre ise Saran'ın şu dakikalarda evinde arama yapıldı.
HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?
Saadettin Saran'a yöneltilen suçlamaların 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' olduğu öğrenildi.
SARAN ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE!
Sadettin Saran ifade vermek için adliyeye geldi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, adliye önünden yaptığı canlı yayında soruşturmanın detaylarını ve Saran'ın karşılaştığı suçlamaları aktardı. Kılıç, "Sadettin Saran, yaklaşık 10 dakika önce Çağlayan Adalet Sarayı'na geldi. Yönetim kurulu ekibi de ona destek amaçlı bu noktada." ifadelerini kullandı.
İFADE VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adliyeye geldi. Saran'ın ifade işlemi tamamlandı. İfade yaklaşık 2,5 saat sürdü.
ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ
Saran, kan ve saç örneği için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI
Yaklaşık 2,5 saat süren ifade işlemlerinin ardından, soruşturma kapsamında Sadettin Saran'dan saç ve kan örneği alınacağı bildirildi. Saran işlemlerinin ardından tekrar adliyeye sevk edildi.
UYUŞTURUCUDAN TEST VERDİ
Sadettin Saran TCK 191 ( Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,kabul etmek veya bulundurmak yada kullanmak) kapsamında Adli Tıp Kurum'unda test verdi.
YENİDEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
ELA RÜMEYSA CEBECİ EK İFADE VERDİ
Soruşturma kapsamında tutuklanan sunucu Ela Rümeysa Cebeci ek ifade vermek üzere cezaevinden adliyeye getirildi.Ela Rumeysa Cebeci ek ifadesinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.
SADETTİN SARAN SERBEST
Sadettin Saran yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından yapılan soruşturma kapsamında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı."
GECE SAATLERİNDE İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Sadettin Saran'ın özel uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline geldi. Saran, uçağının iniş yapmasının ardından Fenerbahçe taraftarı tarafından karşılanmıştı.
SUÇLAMALAR NELER?
Saran'ın ifade vereceği suçlamaların detaylarını paylaşan A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine dikkat çekti ve "Saran, TCK 188/3 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' ile TCK 190 'Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçlarından soruşturuluyor. Bu iki suçtan dolayı hakkında gözaltı kararı verilmişti." dedi
İTALYA DÖNÜŞÜ İFADEYE GELDİ
Fenerbahçe Basketbol Takımı ile birlikte İtalya'nın Milano kentinde bulunan Saran, dün gece yurda döndü. Tepeci, "Sadettin Saran, gözaltı kararının ardından hemen uçağıyla Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı ve sabah saatlerinde ifade vermek üzere adliyeye geldi" dedi.
SARAN'DAN CEBECİ'YE MESAJ
İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından incelenen dijital materyallerde, Ela Rumeysa Cebeci ile iş insanı Sadettin Saran arasında geçtiği iddia edilen diyaloglar dosyaya girdi.
İncelemelere göre, Sadettin Saran'ın Cebeci'ye "Sende esrar var mı?" diye sorduğu, Cebeci'nin ise bu soruya "Ben Escobar mıyım?" şeklinde esprili bir yanıt verdiği görüldü.
Sabah'ın haberine göre Yazışmaların devamında Cebeci'nin "%70 ihtimalle bulurum" demesi üzerine Saran'ın "O halde bende buluşuyoruz" şeklinde karşılık verdiği öne sürüldü.ASOS'TAKİ ÇİFTLİK EVİNE JANDARMA BASKINI
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, Sadettin Saran'ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Asos bölgesinde bulunan çiftliğinde hareketli dakikalar yaşandı.
Jandarma ekipleri tarafından çiftlikte geniş çaplı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucunda el konulan bazı materyallerin, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldüğü öğrenildi.
SARAN İLK UÇAKLA DÖNDÜ
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Sadettin Saran'ın ekibine ulaşarak Saran'ın özel uçakla bu gece Türkiye'ye döneceği bilgisine ulaştı.
Mercan şu bilgileri aktardı:
"Şimdi şununla başlayalım isterseniz bu son dakika bilgisiyle başlayalım. Aslında bu, sizinle yaptığımız bağlantı, bağlantıyla bu süre zarfı arasında ekibine ulaşmaya çalıştım ve nihayetinde de ekibine ulaştım. Ekibinin ilk söylediği şey: "Lütfen sorularınızı hızlı sorun çünkü çok fazla arayan var," dedi. Görüşme şöyle devam etti: Kendilerine bu gelişmeleri sordum. Bu gelişmeler kapsamında da Sayın Sadettin Saran'ın ekibiyle birlikte özel bir uçak ayarlamaya çalıştıkları yönünde bir bilgi aldım. Yani aslında şu anda İtalya'da Milano'da özel bir uçak ayarlamaya çalışıyorlar. O özel uçak ayarlandıktan hemen sonra Türkiye'ye gelecekler. Bu bu akşam saatlerinde de olabilir, yeni günün ilk saatlerinde de olabilir ya da yarın sabah da olabilir. Bu tamamıyla özel uçak ayarlama kapsamındaki o süre zarfına bağlı. Kaynaklarımızdan gelen bilgiye göre uçak ayarlanmış durumda bu gece itibariyle Sadettin Saran Türkiye'de olacak. Fakat o özel uçakta herhangi bir sorun çıkabilir. Türkiye'ye gelmesi yarın sabaha kalabilir. Herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa bu gece saatlerinde Türkiye'de olması bekleniyor."
"SARAN İLK UÇAKLA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPACAK"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Saadettin Saran'ın avukatı Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Alper Alpoğlu, "Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.
"GÖZALTI VEYA YAKALAMA KARARI YOK"
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Sadettin Saran'ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili detayları aktardı. Mercan'ın açıklamaları şu şekilde:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gizli tanık ifadelerinde Sadettin Saran'ın ismi geçiyordu. Bu soruşturma kapsamında kendisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Şunun altını çizmekte fayda var, şu anda herhangi bir gözaltı veya yakalama kararı hakkında yok, sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınacak. Mevcutlu bir şekilde getirilecek, polis eşliğinde getirilecek ifadeye.
NEDEN YURT DIŞINDA?
Kamuoyunda bazı yanlış bilgilendirmeler de var, onun da önüne geçmek adına şunu da söylemiş olalım. Sadettin Saran şu anda yurt dışında fakat yurt dışına kaçtığı, firar ettiği yönünde bilgiler var. Bu bilgiler kesinlikle doğruyu yansıtmadığını belirtelim. Çünkü Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü'nün basketbol maçı için şu anda Milano'da ve Milano'daki basket maçının ardından tekrar bu gece itibariyle ya da yeni günün ilk saatlerinde Türkiye'ye gelmiş olacak. Sadece maç için de değil, transfer görüşmelerinden dolayı yine Milano'da olduğu gelen ilk bilgiler arasında.
