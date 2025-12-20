SARAN ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE!

Sadettin Saran ifade vermek için adliyeye geldi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, adliye önünden yaptığı canlı yayında soruşturmanın detaylarını ve Saran'ın karşılaştığı suçlamaları aktardı. Kılıç, "Sadettin Saran, yaklaşık 10 dakika önce Çağlayan Adalet Sarayı'na geldi. Yönetim kurulu ekibi de ona destek amaçlı bu noktada." ifadelerini kullandı.

İFADE VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adliyeye geldi. Saran'ın ifade işlemi tamamlandı. İfade yaklaşık 2,5 saat sürdü.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Saran, kan ve saç örneği için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Yaklaşık 2,5 saat süren ifade işlemlerinin ardından, soruşturma kapsamında Sadettin Saran'dan saç ve kan örneği alınacağı bildirildi. Saran işlemlerinin ardından tekrar adliyeye sevk edildi.

UYUŞTURUCUDAN TEST VERDİ

Sadettin Saran TCK 191 ( Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,kabul etmek veya bulundurmak yada kullanmak) kapsamında Adli Tıp Kurum'unda test verdi.

YENİDEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

ELA RÜMEYSA CEBECİ EK İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan sunucu Ela Rümeysa Cebeci ek ifade vermek üzere cezaevinden adliyeye getirildi.Ela Rumeysa Cebeci ek ifadesinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

SADETTİN SARAN SERBEST

Sadettin Saran yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından yapılan soruşturma kapsamında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı."

Sadettin Saran İstanbul'a geldi (DHA)

GECE SAATLERİNDE İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Sadettin Saran'ın özel uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline geldi. Saran, uçağının iniş yapmasının ardından Fenerbahçe taraftarı tarafından karşılanmıştı.

SUÇLAMALAR NELER?

Saran'ın ifade vereceği suçlamaların detaylarını paylaşan A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine dikkat çekti ve "Saran, TCK 188/3 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' ile TCK 190 'Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçlarından soruşturuluyor. Bu iki suçtan dolayı hakkında gözaltı kararı verilmişti." dedi

İTALYA DÖNÜŞÜ İFADEYE GELDİ

Fenerbahçe Basketbol Takımı ile birlikte İtalya'nın Milano kentinde bulunan Saran, dün gece yurda döndü. Tepeci, "Sadettin Saran, gözaltı kararının ardından hemen uçağıyla Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı ve sabah saatlerinde ifade vermek üzere adliyeye geldi" dedi.