09 Ekim 2025, Perşembe
Gazze'de ateşkes! Filistinlilerin sevincini görünce gözyaşlarını tutamadı
Gazze'de ateşkes kararını Hamas ve İsrail tarafından onaylanmasının ardından taraflar ilk aşamaya yönelik imzaları attı. Yüzlerce Filistinli ateşkes kararını duymalarının ardından sokaklara çıkarak sevinçlerini adeta haykırdı. A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, Gazzeli bir kadının anısını anlatırken bölgeden gelen coşkulu kutlamayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı.