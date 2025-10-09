09 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Gazze'de ateşkes! Filistinlilerin sevincini görünce gözyaşlarını tutamadı
Gazze’de ateşkes! Filistinlilerin sevincini görünce gözyaşlarını tutamadı

Gazze'de ateşkes! Filistinlilerin sevincini görünce gözyaşlarını tutamadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2025 05:31
Gazze'de ateşkes kararını Hamas ve İsrail tarafından onaylanmasının ardından taraflar ilk aşamaya yönelik imzaları attı. Yüzlerce Filistinli ateşkes kararını duymalarının ardından sokaklara çıkarak sevinçlerini adeta haykırdı. A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, Gazzeli bir kadının anısını anlatırken bölgeden gelen coşkulu kutlamayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
Gazze’de ateşkes! Filistinlilerin sevincini görünce gözyaşlarını tutamadı
Filistinlilerin sevincini görünce gözyaşlarını tutamadı
Filistinlilerin sevincini görünce gözyaşlarını tutamadı
Trump İsrail’e gidiyor
Trump İsrail'e gidiyor
Gazzeliler ateşkesi sevinçle karşıladı
Gazzeliler ateşkesi sevinçle karşıladı
ABD Başkanı Trump Gazze’de ateşkes planını imzaladı
ABD Başkanı Trump Gazze'de ateşkes planını imzaladı
Meloni’ye Gazze soykırımına ortaklık suçlaması
Meloni'ye "Gazze soykırımına ortaklık" suçlaması
Kuzey Akım 2 boru hattını kim patlattı?
Kuzey Akım 2 boru hattını kim patlattı?
Madrid’de 6 katlı binada çökme
Madrid'de 6 katlı binada çökme
Arda Güler Selda Bağcan seviyormuş
Arda Güler Selda Bağcan seviyormuş
Orta Doğu’da barış için gerçek bir şans var
"Orta Doğu'da barış için gerçek bir şans var"
İsrail Özgürlük Filosu’ndan 3 gemiyi alıkoydu! İşte canlı yayında saldırı anları
İsrail Özgürlük Filosu'ndan 3 gemiyi alıkoydu! İşte canlı yayında saldırı anları
Şara ve Barrack hangi konuda anlaştı?
Şara ve Barrack hangi konuda anlaştı?
Gazze’de katliamla geçen 2 yıl
Gazze'de katliamla geçen 2 yıl
Daha Fazla Video Göster