Gazze’de ateşkes için kritik 72 saat! Barışta Başkan Erdoğan rolü

Ekran görüntüsü / A Haber

BARIŞTA ERDOĞAN ROLÜ

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Necmettin Mutlu: Ateşkes anlaması ve diğer konular burada stratejik sabır çok önemli. MİR Başkanı İbrahim Kalın'ı ateşkes masasına görünce bu ifadeyi kullanmak istedim. İlk plana Türkiye'nin yaptığı dokunuş çok önemli ve bölgede oluşan bir sinerji var.

Trump acele şekilde İsrail'e gidip Meclis'te bir konuşma yapacak daha doğrusu şov yapacak. Narsist bir karakter ve bu işleri şova dönüştürmeyi seviyor. Burada da dünyaya savaşı bitirdiğini söyleyecek. Trump bu savaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bitirdi. Eğer Cumhurbaşkanımız araya girmeseydi Hamas ile temas kurulmasaydı bu olmazdı.