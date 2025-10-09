Gazze’de ateşkes için kritik 72 saat! Barışta Başkan Erdoğan rolü
A Haber canlı yayınında Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını değerlendiren uzmanlar, İsrail'in kabine onayını bahane ederek Gazze'ye "son zararı" vermeye çalıştığını ve radikal siyonistlerin süreci baltalama riski taşıdığını belirtti. Masada ise Türkiye'nin "stratejik sabrı" ve Başkan Erdoğan'ın kritik rolünün anlaşmayı bu noktaya getirdiğini vurguladı.
Gazze'de barış umutları masadayken uzmanlar sürecin kaderinin önümüzdeki 72 saat içinde belli olacağı konusunda uyardı. Süreci A Haber'de değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, İsrail'in anlaşmayı geciktirerek Gazze'nin altyapısına son darbeyi vurma peşinde olduğunu ifade etti.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Necmettin Mutlu ise ateşkesin bu noktaya gelinmesinde ve barış umutlarının yeşermesinde Türkiye'nin sergilediği "stratejik sabır" ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesinin kilit rol oynadığının altını çiziyor.
ATEŞKESTE KRİTİK 72 SAAT
Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan: İsrail anlaşmayı Kabine'ye bağlayarak Gazze'ye verebileceği son zararı vermek istiyor. Sabah saatlerinde 2 bölgeye hava saldırıları yapıldı, öğle saatlerinde ise topçu atışları yaptı. Kabine onaylayana kadar bu saldırıları devam ettiriyor. Alt ve üst yapıya son zararları vermek istiyorlar.
İhtiyatlı iyimserlik görüşümü hala devam ettiriyorum. Siyonist kabinenin verdiği sözleri daha önce tutmadığını gördük. Daha önce de ateşkes çabaları Netanyahu ve ekibinin tutumları nedeniyle gerçekleşmedi. Radikal siyonistlerin bu süreci baltalamak için yeni hamleler yapacağı aşikardır. Ben Gvir denen adam Mescid-i Aksa'yı hedef alarak bunu gösterdi. Maliye Bakanı olan Smortcih de yine bu şekilde davranan bir isimdir. Ateşkes için önümüzdeki 72 saat kritik eğer tam anlamıyla yürürlüğe girerse o zaman diğer aşamaları konuşabiliriz.
BARIŞTA ERDOĞAN ROLÜ
Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Necmettin Mutlu: Ateşkes anlaması ve diğer konular burada stratejik sabır çok önemli. MİR Başkanı İbrahim Kalın'ı ateşkes masasına görünce bu ifadeyi kullanmak istedim. İlk plana Türkiye'nin yaptığı dokunuş çok önemli ve bölgede oluşan bir sinerji var.
Trump acele şekilde İsrail'e gidip Meclis'te bir konuşma yapacak daha doğrusu şov yapacak. Narsist bir karakter ve bu işleri şova dönüştürmeyi seviyor. Burada da dünyaya savaşı bitirdiğini söyleyecek. Trump bu savaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bitirdi. Eğer Cumhurbaşkanımız araya girmeseydi Hamas ile temas kurulmasaydı bu olmazdı.
TÜRKİYE'NİN DOKUNUŞ VE STRATEJİK SABIR
Hamas'ın kaybedeceğini hiçbir şey kalmadı. Zaten başına tonlarca bomba atılmış liderleri tasfiye edilmiş durumda ve kaybedecekleri hiçbir şey yoktu. Fakat tüm bunlara rağmen Hamas sanki yüzyılların devleti gibi bir Trump'a diplomatik cevap verdi. İşte bu cevap Beyaz Saray'ın sitesinde yayınlandı. Türkiye'nin bu noktada yaptığı dokunuşların tamamının adı bana göre stratejik sabırdır.
AKIL DIŞI AKTÖR VE DÜNYA SAVAŞI İSTEĞİ
Karşımızda akıl dışı bir aktör var, kıldan ince kılıçtan keskin bir köprü var. Bunun sağ tarafından bölgesel savaş belki 3. Dünya Savaşı var ki siyonistleri istediği de tam olarak budur. İşte karşınızda böyle Siyonist bir kitle var. Bu köprüsünün sol tarafında ise stratejik sabırla rüzgarı tersine çeviren kriminalleri tasfiye eden Türkiye cumhuriyeti devleti var. Türkiye çok doğru bir yolda devam ediyor.
5 tane sınır kapısında yardımların çift yönlü olarak girmesi meselesi var ki İsrail bu noktada oyun bozanlık yapacaktır. Gazze'nin dünyanın açılan kapısı deniz kenarıdır. İnsanlar buralara yığıldı ve nefes alınan tek yer orası. Gazze'ye limanlar yapılması gerekir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BARAJ DOLULUK ORANLARI İL İL SON DURUM: İstanbul, Ankara ve Bursa’da kaç günlük su kaldı? 9 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…
- ÜNİVERSİTE EK KAYIT TARİHLERİ | YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
- 2026 ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?
- Bilgisayarınız tehlikede mi? Windows 10 sonrası Microsoft duyurdu: Siber saldırı riski kapıda
- Gram altın 6000 TL’ye göz dikti! Yatırımcı diken üstünde: Yeni zirve mi, düşüş sinyali mi?
- TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor? Taşacak Bu Deniz konusu ne, oyuncuları kim?
- Sadece 5 dakika yetiyor: Günde iki kez yapılan basit egzersizler kalp riskini azaltıyor
- Soğuk havalarda yüzünüz kızarıyor ve kuruyor mu? “Sonbahar yüzü” nedir, neden olur ve cildinizi korumanın yolları
- ABD Merkez Bankası ekim ayı toplantı takvimi 2025 | FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İndirim gelecek mi?
- MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025-2026 | İlk ortak yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? 6-7-8-9-10-11 ve 12. sınıflar konu dağılımı
- Meteoroloji’den çifte uyarı: Fırtına ve sağanak bir arada! İstanbul, Adana, Rize, Hatay... 14 il için sarı alarm verildi
- Orionid Meteor Yağmuru ne zaman, hangi gün? Meteor yağmuru saat kaçta başlayacak, Türkiye'den görülecek mi?