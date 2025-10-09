Bakan Fidan Paris'teki Gazze toplantısına katılacak! "Ateşkes sonrası toplantının içeriği değişir mi?"

A Haber muhabiri Ömer Aydın, Paris'ten yaptığı bağlantıda, zirvenin ana gündeminin Gazze'nin yeniden inşası olduğunu ancak Mısır'da varılan tarihi ateşkes anlaşmasının toplantının seyrini değiştirebileceğini belirtti.

"ATEŞKES SONRASI TOPLANTININ İÇERİĞİ DEĞİŞİR Mİ?"

"Toplantı Türkiye saatiyle 18'de başlayacak. Planlanan gündem, ateşkes anlaşması sonrası Gazze'nin yeniden inşası veya Gazze'deki yeni yönetim... Fakat son gelişmeler, özellikle Mısır'da varılan anlaşma sonrası, toplantının içeriğinde bir değişiklik olup olmayacağı veya toplantının ertelenip ertelenmeyeceği sorularını da gündeme getirdi. Toplantıda sürprizler de yaşanabilir."

TÜRKİYE'Yİ DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN TEMSİL EDECEK

Aydın, kritik zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceğini ve toplantıya çok sayıda Arap ve Ortadoğu ülkesinden mevkidaşının da katılacağını vurguladı. Bu durumun, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, "Türkiye'yi toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Hakan Fidan aynı zamanda birçok Arap ülkesinden, Ortadoğu ülkesinden Dışişleri Bakanı'nın da yine Paris'te olacağını söyleyelim." dedi.

AVRUPA'DAN ATEŞKESE DESTEK, İTALYA'DAN "BARIŞ GÜCÜ" TEKLİFİ!

Avrupa Birliği'nin ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Ömer Aydın, İtalya'dan ise dikkat çekici bir "barış gücü" teklifi geldiğini aktardı. Bu teklifin, bölgede kalıcı barışın sağlanması adına önemli bir adım olabileceği söyleyerek, "Tabii Avrupa tarafından memnuniyet verici gelişmeler olduğu ifade ediliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in açıklaması var... İngiltere'den, İtalya'dan gelen açıklamalar söz konusu. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Gazze'ye bir uluslararası barış gücü oluşturulması durumunda asker göndermeye hazır olduklarını ifade etti. Sıcak gelişmeler yaşanıyor." ifadelerini kullandı.