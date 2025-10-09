Prof. Dr. Arslan’dan Gazze formülü: Ateşkes, uluslararası güç ve direniş zaferi

09 Ekim 2025, Perşembe
Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 10:12 Güncelleme: 09.10.2025 10:24
Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını A Haber’de değerlendiren askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan, Gazze halkının direnişiyle bir zafer kazandığını belirterek, kalıcı barış için Kosova modelinde bir "Uluslararası İstikrarlaştırma Kuvveti" kurulması ve yardımların BM çatısı altında dağıtılması gerektiğini vurguladı.

GAZZE'DE BARIŞIN FORMÜLÜ!

Askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının "Yeni Orta Doğu'nun" en önemli düğümü olduğunu ifade etti. Gazze halkının teslim olmayarak önemli bir zafer kazandığını belirten Arslan, bu zaferin kalıcı hale gelmesi için garantörlük meselesinin çözülmesi gerektiğini söyledi.

Esat Arslan, "Kosova, Lübnan ya da Kıbrıs'ta olduğu gibi bir kuvvete ihtiyaç var" diyerek çatışmaları önlemek amacıyla Arap Barış Gücü yerine BM çatısı altında uluslararası bir "İstikrarlaştırma Kuvveti"nin kurulması ve insani yardımların dağıtımı için adil bir sistem oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

YENİ ORTA DOĞU VE 2 DÜĞÜM

Askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan: Yeni Orta Doğu'nun inşasında 2 tane düğüm var. Bunlardan bir tanesi Gazze anlaşmasıydı ki bunu ateşkes anlaşması olarak ortaya koymak önemli. Diğeri ise bir türlü Suriye'de koşum tutmayan YPG ile Sam yönetimi arasındaki 10 Mart mutabakatıydı.

GAZZE'DE GARANTÖRLÜK MESELESİ

Tony Blair üzerinden farklı farklı konuşmalar yapıldı. Bu isim çok eleştirildi. Bu isim 2003 ve 2006 yılında Irak'ta yapılan hatalardan dolayı özür diledi. Gazze için Uluslararası İstikrarlaştırma Kuvvetleri planı düşünüyorlar. Kosava, Lübnan ya Kıbrıs'ta olduğu gibi bir kuvvete ihtiyaç var. Arap Barış Gücü bir durum ortaya koymak başka çatışmaları doğurur o yüzden uluslararası güç olmalıdır.

YARDIMLARIN DAĞITILMASI İÇİN BİR SİSTEM OLMALI

Gazze'ye birileri çıktı ve ateş açtı. Buna kim müdahale edecek? Doğrudan doğruya bir çatı altında Birleşmiş Milletler'in barış gücü olmalıdır. Gelen yardımların herkese dağıtma planı olmalıdır. Elinizde bir güç olmazsa bunlar yapılamaz. Burada A politik bir hükümetin bulunması doğru olabilir bu da kararlaştırılmış olabilir. Hamas askeri bir güç değil aynı zamanda siyasi bir güçtür. 2006 yılında seçime girmiş ve kazanmıştır. 72 tane vekil seçilmiştir.

GAZZE HALKI DİRENEREK ZAFER KAZANDI

Bu işin BM çatısı altında yapılmasının önemi büyük. Buraya hangi ülke ne kadar kuvvet verecek bu belli olacaktır. Gazze halkı teslim olmayarak en önemli olduğu kazanmıştır ve en önemli olguyu kazanmıştır. Burada Gazze halkının direnerek kazandığı bir zafer vardır.

