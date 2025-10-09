Prof. Dr. Arslan’dan Gazze formülü: Ateşkes, uluslararası güç ve direniş zaferi

Askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının "Yeni Orta Doğu'nun" en önemli düğümü olduğunu ifade etti. Gazze halkının teslim olmayarak önemli bir zafer kazandığını belirten Arslan, bu zaferin kalıcı hale gelmesi için garantörlük meselesinin çözülmesi gerektiğini söyledi.

Esat Arslan, "Kosova, Lübnan ya da Kıbrıs'ta olduğu gibi bir kuvvete ihtiyaç var" diyerek çatışmaları önlemek amacıyla Arap Barış Gücü yerine BM çatısı altında uluslararası bir "İstikrarlaştırma Kuvveti"nin kurulması ve insani yardımların dağıtımı için adil bir sistem oluşturulması gerektiğini dile getirdi.