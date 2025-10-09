Gazze'de ateşkes: Hamas ve İsrail onayladı! Barışın aşamaları nasıl olacak?
Gazze'de 70 bine yakın Filistinliyi hayattan koparan vahşi soykırımda iki yılın ardından sona gelindi. Hamas ve İsrail, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını kabul etti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
Gazze'de ateşkesi ve rehine takasını içeren anlaşmanın ilk aşaması için imzaların bugün saat 12.00'de atıldı ancak İsrail hükümeti içerisindeki görüş ayrılıkları sürece gölge düşürüyor.
Anlaşmaya rağmen saldırılarını sürdüren İsrail'de Güvenlik Kabinesi toplantısı ertelenirken, kabine içinden gelen "Rehineleri aldıktan sonra Hamas'ı yok edeceğiz" açıklamaları masadaki mutabakatın geleceği hakkında gerilim yaratıyor.
Anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte ateşkesin fiilen başlaması ve İsrail güçlerinin 24 saat içinde belirlenen hattın gerisine çekilmesi gerekiyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
İSRAİL HÜKÜMETİNDE ÇATLAKLAR
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali: Saat 12.00'de anlaşmanın ilk aşaması imza atıldı. İmzalardan sonra fiilen devreye girmesi gerekiyor. İsrail hala saldırmaya devam ediyor. 12.00'de anlaşma imzalandı. Saat 15.00'te İsrail Güvenlik Kabinesi toplanacak ancak orada bir kafa karışıklığı var. Bu saat değişti ve 17.00'ye alındı. Hükümet tarafından çatlaklar var. Biz ateşkesin 12.00'de başlamasını bekliyoruz.
Rehineler bırakıldıktan sonra İsrail'in saldırılara devam etmesi kolay olmayacak. Herkes ne olacağını merak ediyor. Çünkü devlet demenin doğru olduğunu İsrail bugüne kadar kendi koyduğu kurallara uymayan bir tavır sergiledi. Anlaşma olmasına rağmen Kabine içinde rehineleri aldıktan sonra 'Hamas'ı yok edeceğiz' diye açıklama yapanlar var. Ancak masada ABD, Körfez ülkeleri, Mısır ve Türkiye var ve İsrail düne göre daha farklı olacak ve olmak zorunda.
İSRAİL'İN REHİNELER MAĞDURİYETİ BİTECEK
İsrail'in uluslararası arenada elindeki argümanlardan bir tanesi rehineler konusuydu. Bu şekilde mağduru oynuyordu ancak Hamas rehineleri bırakacak ve bu da elinde gidecek. İsrail'in 'yapacağım deyip yağmadığı şeyler' ortaya çıkacak ve uluslararası baskı başka bir boyuta dönecektir. İsrail'in sadece 2 yıldır değil 70 senedir devam eden bir saldırı ve soykırımı var.
BARIŞIN 4 AŞMASI VE İSRAİL GERİ ÇEKİLMESİ
Gazze'de kalıcı barışın 4 aşaması var. Bizler şu anda yolun çok başındayız. İlk amaç artık sivil bir insanın ölmemesidir. Anlaşmanın imzalanmasından sonra yardım TIR'ları da girmeye başlayacak. 24 saat içerisinde İsrail'in ilk hatta çekilmesi söz konusu. Gazze'nin şehir merkezinden ve sahilden çekilmesi bekleniyor. İsrail'in yapılan anlaşmaya göre 24 saat içinde bunu yapması gerekiyor. 12.00'de imzaların atılmasında sonra bu gerçekleşecek.
İsrail Gazzellileri bir bölgeye yığmak ve bölgeyi ilhak etmek istiyordu. Şimdi ki anlaşmaya göre; sarı hattın gerisine çekilecek. Bundan sonra Hamas harekete geçecek ve rehineleri bırakacak. Bununla eş zamanlı olarak İsrail hapishanelerindeki esir ve tutsak Filistinliler bırakılacak. Anlaşmanın ilerleyen sürecinde Gazze'nin çevresinde bir tampon bölge oluşturulacak. Buranın güvenliğini de uluslararası güç sağlayacak. İlk etapta İsrail'in saldırılarının durması çok önemli ve yardımların Gazze'ye girmesi çok önemli.
