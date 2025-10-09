Gazze’de tarihi ateşkes! Coşkun Başbuğ A Haber’de değerlendirdi: Filistin’in tek çıkış yolu...

"SAPKIN ÖĞRETİ BEYNİNDE DURUYOR"
O katil Netanyahu ve terörize ettiği, terörist başını üstlendiği o örgüt yani bir anda imana geldiğini mi zannediyorsunuz? Hayır. Hala aklında o mantık var, hala o vahşet, o sapkın öğreti beyninde duruyor. Ur gibi çıkmaz da o. Kendilerine işlemiş. 48'den bu yana katleden yapı artık o dünyada oluşan İsrail nefretini, dünyada oluşan o İsrail karşıtlığını gördüğü için iş bu noktaya geldi.
KATAR'A SALDIRI KIRILMA NOKTASI MIYDI?
Amerika için kırılma noktası diyebilirsin ama İsrail'in yaptığı katliam ve soykırımın ben kırılma için doğrudan ona bağlamayı pek doğru bulmam. Neden? Bakın, Amerika Körfez ülkelerinin kanını emen bir emperyalist yapı. 3.2 trilyon dolar en son bir ülkeden aldığı para. Müthiş bir rakam. Dolayısıyla Amerika bunu o ülkelere işte dost görünerek, şirin görünerek ve İbrahim Anlaşmaları gibi birtakım süreçlerin önünü açarak işi bu noktaya getirdi.