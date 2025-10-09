Gazze’de tarihi ateşkes! Coşkun Başbuğ A Haber’de değerlendirdi: Filistin’in tek çıkış yolu...

"UNUTMADIK UNUTTURMADIK"

Bir kere o hakkı teslim edelim. İlk gün, 7 Ekim'den bugüne bir tek toplantıda, bir tek söyleminde Gazze'yi anmasın Sayın Erdoğan veya Türkiye'nin katıldığı bir etkinlikte Gazze'yi ana başlık maddesi yapmasın. Böyle bir gün hatırlamıyorum. Dolayısıyla hani vardı ya o şehitler Gazze'de bizi unutmayın, unutturmayın. O laf yerde kalmadı. Unutmadık, unutturmadık. Allah'a şükür işi bu noktaya getirdik.

Bunda sizlerin de çok büyük katkısı olduğunu altını özellikle çizerim. Yani Gazze'siz haber yapmadınız, Gazze'nin konuşulmadığı bir gün hatırlamıyorum ben. Sürekli konuştuk, sürekli değerlendirdik ve Allah'a şükür dünyada hep gündemde tutmayı başardık ve hatta Birleşmiş Milletler'de hani olağan yıllık toplantı olsa da ana gündem maddesi, gündemin de önüne geçen Gazze oldu, Türkiye'nin sayesinde.