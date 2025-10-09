09 Ekim 2025, Perşembe

Gazze ateşkesi için çarpıcı analiz: Dünya ABD sonrası Post-Siyonist döneme giriyor! Türkiye’nin evine dönmesi dengeleri bozuyor

Hamas ve katil İsrail Gazze planının ilk aşamasında anlaştı. Peki, bu ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte Gazze'yi neler bekliyor? Ateşkes İsrail için ne ifade ediyor? Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.10.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 13:34
Hamas ve terör devleti İsrail heyetlerinin Mısır'da süren ateşkes görüşmelerinde anlaşmanın ilk aşamasını onayladığının açıklanmasını Gazzeliler sevinçle karşıladı.

MASADA ATEŞKES SAHADA BOMBARDIMAN

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığı duyurulmasına rağmen, İsrail ordusu Gazze'nin farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü. Saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

Gazze ateşkesinin geleceği nasıl şekillenir? Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"POST-SİYONİST DÖNEMİN İLK HAMLESİ"

Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar:

Barışın olması büyük bir şey. Bu aslında yeni Post-Siyonist dönemin ilk hamlesi olarak görmek lazım.

2 milyona yakın insan tamamen sıkıştırılmış durumda. Yani İsrail hep şeyi konuşuyor ya, 20 esir serbest bırakılacak. Aslında burada 2 milyon esir var. Ölüme terk edilmiş. İlk aşamada bu Siyonist felaketin durdurulması önemliydi. Ateşkes bunu durduruyor. Türkiye'nin özellikle masada olması dengeleri de, dönemi de, geleceği de yeniden şekillendiriyor.

"TÜRKİYE'NİN EVİNE DÖNMESİ DENGELERİ BOZUYOR"

Yani bu çok önemli, yeni bir adım bu. Yani Filistin sorunu o dönemden bu süreye kadar hep bu emperyal güçler ve bölgedeki taşeronları Filistin sorununa veya İsrail Siyonist projeyi domine ettiler. Ama bundan sonra değişiyor artık.

GAZZE ATEŞKESİ İÇİN A HABER'DE ÇARPICI DEĞERLENDİRME

Türkiye'nin masada olması bölgenin makus talihinin değişeceğinin en büyük işaretlerinden bir tanesi.

Post-Siyonist döneme giriyor bölge. Daha önceki Siyonist dönemde Filistin vatanının Yahudilerin ülkesi olduğuna dair bir kanaat oluşmuştu sömürge yoluyla, işgal yoluyla, katliamlarla, sürgünlerle onu gerçekleştirmeye çalıştılar. Ama bu proje tıkandı.

Türkiye'nin tarihine, evine dönmesi dengeleri bozuyor. Yani Türkiye nasıl şimdi Suriye'de varsa, Irak'ta varsa, Libya'da varsa, Doğu Akdeniz'de varsa, Kafkaslarda, Karabağ'da varsa, bundan sonra Gazze'de de, Filistin'de de olacak. Bu dengeleri değiştiren birinci dinamiklerden bir tanesi.

"DÜNYA ABD SONRASI DÖNEME GİRİYOR"

İkinci dinamik, dünyanın artık böyle ABD'den ibaret olmadığı, aslında dünya Amerika sonrası döneme giriyor. Amerika sonrası döneme giren bir dünyada Siyonizmin önceki Amerika'nın tek hegemon olduğu dönemdeki gibi politikalarını devam ettirmesinin zaten jeopolitik olarak, realpolitik olarak imkanları, dinamikleri ortadan kalkmış durumda. Yani çok kutuplu bir dünyadan bahsediliyor. İşte bir tarafta Çin var, bir tarafta Rusya var. Şimdi böyle bir dünyada sen Orta Doğu'yu, yani Amerika mesela ne yapıyor? Amerika'nın temel politikası ne? İşte Çin'e, Rusya'ya karşı bütün Orta Doğu'yu tek cephe olarak yanında istiyor. Tam tek cephe olarak yanında istiyorsun da İsrail o tek cepheyi bölüyor. Senin Orta Doğu cephende birbirine düşman iki kutup var. Bir tarafta Siyonistler var, Siyonist proje var. Bütün bölgeyi domine etmek istiyor, kaos yaymak istiyor. Öbür tarafta da Türkiye'nin liderlik ettiği İslam dünyası var. Şimdi bu ikisini uzlaştırman lazım.

Yani o genel stratejini İsrail için heba etmen lazım. ABD ben İsrail için küresel hegemonyamı riske atmayacağım kanaatine gelmiş durumda.

Siyonist İsrail'in artık eskisi gibi öyle çok rahat hareket edemeyeceği yeni bir döneme giriyoruz. O baskıyla bence onlar da biraz sınırlarına çekilmeye başlayacaklar.

"İSRAİL AÇISINDAN TAM BİR FELAKET"

Tam bir felaket. Yani İsrail şu anda 100 yılda Batı emperyalizminin sizin de ifade ettiğiniz Amerikan'ın o maddi, askeri, psikolojik, siyasi desteğine rağmen elde ettiği bütün kazanımları şu anda tehlikede, riske girmiş durumda. İnşa ettiği o safsataya dayalı Siyonist mitolojiye dayalı bütün aksiyonlar çökmek üzere, çöktü. Yani o işte güvenli ülke, Siyonizm, bütün Yahudilerin cazibe merkezi diye sunuluyordu mesela. Antisemitizm yeniden mesela yükselişe geçti, onu bastırmaya çalışıyorlardı. İsrail'deki mesela dışarıdan gelen çift pasaportlu, orta ve üst kesimler artık İsrail'den kaçış, kaçıyor, terk ediyor. Yani geleceği açısından, İsrail'in bekası açısından, Siyonist projenin geleceğe dönük bütün yani İsrail'in varlığı anlamında şu anda büyük bir soru işareti oluşuyor İsraillilerin aklında. Çünkü İsrail'in normalleşme sürecini kendi elleriyle şey yaptılar, tehlikeye attılar. Hamas İsrail'in kendilerine dayattığı o kölelik zincirlerini kırdı.

Kuşatma altındaki bir Gazze'den işte saldırıya geçti, kapıları kırdı, duvarları açtı. Siyonist mitolojiyi altüst etti. Aksa Tufanı'ndan bahsediyoruz. İki devletli çözüm rafa kaldırılmıştı, tekrar konuşulmaya başladı. 7 Ekim'den sonrasını konuşuyorlardı. Şimdi dünya 7 Ekim öncesini de konuşuyor. Yani o Balfour Deklarasyonu'ndan, işte Siyonist lobilerin çalışmalarından, 48'den sonraki süreçte işlenen işte sürgünlerden, 6-7 milyon mesela yurdundan, vatanından sürülmüş Filistinli var. Yani mesela biz Tel Aviv diyoruz ama Tel Aviv denilen yer Batı Şeria'da Tulkarim şu anki Tulkarim bölgesinin devamı.

"TEMKİNLİ İYİMSERLİK"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl:

Türkiye üzerinde düşen görevi başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Temkinli bir iyimserlik içindeyim.

Yani daha önce de yapılan anlaşmalar, sözleşmeler söz konusu olmuştur. Endişe noktası şudur ki Orta Doğu'da birçok kez dediğim gibi anlaşma yapılsa da masa başında, işin gerçeğinde bu anlaşmaların gerçekleşmesi oldukça zor olmuştur ve çok güç dengeleri ve diğer meselelerde biz farklı süreçlerin devam ettiğini görüyoruz. Ama ilk defa masa başında yani bir Türkiye gibi ciddi bir devletin olduğu da söz konusudur. Yani bölgenin ciddi devleti. Nedenleri şu. Birincisi, Türkiye yani şöyle, Batılılar gözünde bir sübjektif ülke değil, Arap ülkesi değil. Dolayısıyla meseleye tamamen farklı bir mesele, gündem olarak yani uluslararası hukuk ve insanlık dışı davranışlara, soykırıma karşı olan bir devlet gibi hareket etmekte, bunu gündeme getirmekte. Aynı zamanda Türkiye bir NATO ülkesi. Yani ilk defa bir NATO ülkesinin de bu meselede bu ciddi şekilde bölgede var oluşu, hatta Birleşmiş Milletler toplantısında son Sayın Trump'la Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın aynı masa arkasında yan yana oturuşu da bu da verilen mesajlardan biriydi.

Yani Türkiye'nin de garantör olması işin gerçeğinde olayları tam başka bir boyuta getiriyor. Bunlar çok önemli meseleler. Gerçekten de dediğim gibi sıkıntılar çok. Ama bundan sonraki aşamada Türkiye'nin diplomatik aktivizmi devam edecektir. Buna inanıyorum.

Bölgenin en güçlü ordusuna sahip, yoğun nüfusuna sahip ve iddialı olan güçlü devletlerden biri olan Türkiye'nin bu meselede bir nevi aktif rol üstlenmesi tam garantör diyemiyorum. Henüz o meselede şey değil ama Filistin halkının mücadelesinde ve en azından insan gibi, en azından insan gibi bir devlet olarak var olması, devam etmesinde Türkiye gerçekten de garantör rolünü üstlenecektir diyebiliriz. Yani bu bir gerçek.

İsrail'in bir an önce işgali durdurması, Filistin halkına yaşama hakkı tanıması ve işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerekiyor.

