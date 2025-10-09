Gazze ateşkesi için çarpıcı analiz: Dünya ABD sonrası Post-Siyonist döneme giriyor! Türkiye’nin evine dönmesi dengeleri bozuyor

"TÜRKİYE'NİN EVİNE DÖNMESİ DENGELERİ BOZUYOR"

Yani bu çok önemli, yeni bir adım bu. Yani Filistin sorunu o dönemden bu süreye kadar hep bu emperyal güçler ve bölgedeki taşeronları Filistin sorununa veya İsrail Siyonist projeyi domine ettiler. Ama bundan sonra değişiyor artık.

Türkiye'nin masada olması bölgenin makus talihinin değişeceğinin en büyük işaretlerinden bir tanesi.

Post-Siyonist döneme giriyor bölge. Daha önceki Siyonist dönemde Filistin vatanının Yahudilerin ülkesi olduğuna dair bir kanaat oluşmuştu sömürge yoluyla, işgal yoluyla, katliamlarla, sürgünlerle onu gerçekleştirmeye çalıştılar. Ama bu proje tıkandı.

Türkiye'nin tarihine, evine dönmesi dengeleri bozuyor. Yani Türkiye nasıl şimdi Suriye'de varsa, Irak'ta varsa, Libya'da varsa, Doğu Akdeniz'de varsa, Kafkaslarda, Karabağ'da varsa, bundan sonra Gazze'de de, Filistin'de de olacak. Bu dengeleri değiştiren birinci dinamiklerden bir tanesi.