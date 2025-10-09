Gazze’de ateşkes için kritik 72 saat! Barışta Başkan Erdoğan rolü

A Haber canlı yayınında Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını değerlendiren uzmanlar, İsrail'in kabine onayını bahane ederek Gazze'ye "son zararı" vermeye çalıştığını ve radikal siyonistlerin süreci baltalama riski taşıdığını belirtti. Masada ise Türkiye'nin "stratejik sabrı" ve Başkan Erdoğan'ın kritik rolünün anlaşmayı bu noktaya getirdiğini vurguladı.

