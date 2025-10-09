09 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gazze’de ateşkes için kritik 72 saat! Barışta Başkan Erdoğan rolü
Gazze’de ateşkes için kritik 72 saat! Barışta Başkan Erdoğan rolü

Gazze’de ateşkes için kritik 72 saat! Barışta Başkan Erdoğan rolü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2025 13:20
Güncelleme:09.10.2025 13:29
A Haber canlı yayınında Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını değerlendiren uzmanlar, İsrail'in kabine onayını bahane ederek Gazze'ye "son zararı" vermeye çalıştığını ve radikal siyonistlerin süreci baltalama riski taşıdığını belirtti. Masada ise Türkiye'nin "stratejik sabrı" ve Başkan Erdoğan'ın kritik rolünün anlaşmayı bu noktaya getirdiğini vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’de ateşkes için kritik 72 saat! Barışta Başkan Erdoğan rolü
Dışişleri: Anlaşmanın tam uygulanmasını bekliyoruz
Dışişleri: Anlaşmanın tam uygulanmasını bekliyoruz
Gazze’de ateşkes için kritik 72 saat!
Gazze'de ateşkes için kritik 72 saat!
Ateşkese rağmen İsrail’den Gazze’ye topçu atışı!
Ateşkese rağmen İsrail'den Gazze'ye topçu atışı!
Flamenkonun zarafeti Gazze’nin yaralı kalbine dokundu
“Flamenkonun zarafeti Gazze’nin yaralı kalbine dokundu”
Trenle Avrupa’ya TOGG ihracatı
Trenle Avrupa'ya TOGG ihracatı
Gazze ateşkesi için A Haber’de çarpıcı değerlendirme
Gazze ateşkesi için A Haber'de çarpıcı değerlendirme
Gazze’de ateşkes: Hamas ve İsrail onayladı!
Gazze'de ateşkes: Hamas ve İsrail onayladı!
Gazze’de tarihi ateşkes! Coşkun Başbuğ A Haber’de değerlendirdi: Filistin’in tek çıkış yolu...
Gazze’de tarihi ateşkes! Coşkun Başbuğ A Haber’de değerlendirdi: Filistin'in tek çıkış yolu...
Bakan Fidan Paris’teki Gazze toplantısına katılacak!
Bakan Fidan Paris'teki Gazze toplantısına katılacak!
İsrail son saniyeye kadar yapabildiği kötülüğü yapıyor!
"İsrail son saniyeye kadar yapabildiği kötülüğü yapıyor!"
Trump, Katar ve Mısır’a teşekkür ediyorum!
"Trump, Katar ve Mısır'a teşekkür ediyorum!"
Gazze’de barışın formülü!
Gazze'de barışın formülü!
Daha Fazla Video Göster