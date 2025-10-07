Mısır’da Hamas ve İsrail görüşmesi! Askeri stratejit Coşkun Başbuğ: Hamas masadan istediğini alacak

Ekran görüntüsü / A Haber

"İSRAİL DÜNYADAN İZOLE OLDU"

A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Coşkun Başbuğ, mevcut müzakere masasının öncekilerden farklı olabileceğine dair güçlü bir ihtimal olduğunu vurguladı. Coşkun Başbuğ, "İsrail giderek sıkışıyor, izole ediliyor, yalnızlaşıyor." diyerek ülkenin aleyhine işleyen bir süreç yaşandığını ifade etti.

Coşkun Başbuğ'a göre, Türkiye'de 81 ilde ve Brezilya'dan Almanya'ya, Fransa'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın dört bir yanında düzenlenen "Özgür Filistin" mitingleri bu durumun bir göstergesi. İsrail'i "Varlığını silaha dayandıran bir terör örgütü" olarak tanımlayan Başbuğ, ülkenin sona geldiğini savundu. Başbuğ, İsrail kamuoyunda yapılan bir anketin de bu görüşü desteklediğini belirterek, "Bu anlaşmayı kabul et diyenlerin oranı yüzde 75'lere çıktı." dedi.