Mısır’da Hamas ve İsrail görüşmesi! Askeri stratejit Coşkun Başbuğ: Hamas masadan istediğini alacak

07 Ekim 2025, Salı
Giriş: 07.10.2025 10:56 Güncelleme: 07.10.2025 11:04
ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes umudu yaratan planı kapsamında İsrail ve Hamas heyetlerinin Mısır'daki müzakereleri sürüyor. Siyonist ve soykırımcı İsrail’in basınına göre müzakerelerde en kritik dönem önümüzdeki 48 saat olacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Coşkun Başbuğ, Hamas'ın akıllı izlediği stratejiye dikkat çekti ve masadan istediğini alacağını belirtti.

MISIR'DA HAMAS VE İSRAİL GÖRÜŞMESİ!

İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci, tarafların belirlediği koşullar ve uluslararası dinamiklerin etkisiyle kritik bir aşamaya girerken Mısır'dan çıkacak sonuç bekleniyor. Müzakerelerde öne çıkan konulardan biri olan silah bırakma teklifine karşılık Hamas'ın bağımsız bir Filistin devleti şartı koştuğu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ise bu teklife yanaşmadığı belirtiliyor.

"İSRAİL DÜNYADAN İZOLE OLDU"

A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Coşkun Başbuğ, mevcut müzakere masasının öncekilerden farklı olabileceğine dair güçlü bir ihtimal olduğunu vurguladı. Coşkun Başbuğ, "İsrail giderek sıkışıyor, izole ediliyor, yalnızlaşıyor." diyerek ülkenin aleyhine işleyen bir süreç yaşandığını ifade etti.

Coşkun Başbuğ'a göre, Türkiye'de 81 ilde ve Brezilya'dan Almanya'ya, Fransa'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın dört bir yanında düzenlenen "Özgür Filistin" mitingleri bu durumun bir göstergesi. İsrail'i "Varlığını silaha dayandıran bir terör örgütü" olarak tanımlayan Başbuğ, ülkenin sona geldiğini savundu. Başbuğ, İsrail kamuoyunda yapılan bir anketin de bu görüşü desteklediğini belirterek, "Bu anlaşmayı kabul et diyenlerin oranı yüzde 75'lere çıktı." dedi.

"GÖZÜ DÖNMÜŞ KATİLİN TUTUNMA ŞANSI YOK"

Başbuğ, Netanyahu'yu "gözü dönmüş bir katil" olarak nitelendirirken, Amerika'nın İsrail'e olan desteğinin de giderek azaldığına dikkat çekti. Dünyada artan Yahudi nefretinin sorumlusu olarak Netanyahu'yu gösteren Başbuğ, "Tutunma şansları kalmıyor, bir yerlerden dönmek lazım gibi bir mantık herhalde oluşuyordur." şeklinde konuştu.

"NETANYAHU BOŞA DİRENİYOR"

Sürecin uluslararası boyutuna da değinen Coşkun Başbuğ, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır'da başlayan görüşmelere ve Türkiye'nin çabalarına ilişkin sözlerinin altını çizdi. Trump'ın, Başkan Erdoğan için "Çok uğraştı, çok mücadele etti, bu noktaya getirdi." şeklindeki övgü dolu sözlerinin ve Türkiye'yi önceleyen söylemlerinin iyi okunması gerektiğini belirtti. Başbuğ, Trump'ın aynı zamanda İsrail'e "makul ol" çağrısı yaparak, "Çok inatçısın, boş yere direniyorsun." dediğini aktardı.

ABD İSRAİL'İN DÜMENİNDE GİDERESE BATACAK

Başbuğ, Amerika'nın, İsrail'in dümen suyunda gitmeye devam etmesi halinde kendisinin de batacağının farkında olduğunu ve ABD Senatosu'nda İsrail'e verilen desteğin dörtte bir oranında kaybedildiğini, bunun da Amerikan tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.

HAMAS'IN AKILLI STRATEJİSİ: MASADAN İSTEDİĞİNİ ALACAK

Başbuğ, Hamas'ın ise "çok akıllı bir strateji izlediğini" ve arkasında Türkiye'nin devlet aklı olduğunu gururla söylediğini belirtti. Hamas'ın "Ateşkese varım" diyerek oyunu bozduğunu ve "pimi çekilmiş bombayı Netanyahu'nun kucağına bıraktığını" ifade etti. Başbuğ, "Netanyahu da şimdi onu nasıl patlatmadan bertaraf ederim, onun arayışında ama kaçacak yeri kalmadı." dedi.

Trump'ın ilk tur görüşmelerinin olumlu geçtiğine dair açıklamasına da atıfta bulunan Başbuğ, masadan Hamas'ın istediklerini alarak kalkma ihtimalinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

