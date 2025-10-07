Mısır’da Hamas ve İsrail görüşmesi! Barış için umut var mı?

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes umudu yaratan planı kapsamında İsrail ve Hamas heyetlerinin Mısır'daki müzakereleri sürüyor. Siyonist ve soykırımcı İsrail’in basınına göre müzakerelerde en kritik dönem önümüzdeki 48 saat olacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Coşkun Başbuğ aktardı.

