Trump'ın Barış Planı sonrası Gazze'yi ne bekliyor? Netanyahu anlaşmayı yok sayar mı? | "Hamas'ın çekilmesi demek davanın bitmesi demek"

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi sonrası Gazze'de 20 maddeden oluşan Barış Planı'nı dünyaya duyurdu. Trump, Netanyahu'nun anlaşmayı kabul ettiğini belirtmiş ve dün Hamas'a 3-4 gün süre vermesinin ardından anlaşmayı kabul etmemesi durumunda sonuçlarının kötü olacağını vurguladı. Katil Netanyahu ise çektiği bir video ile Barış Planı'na ters düşen ifadeler kullanırken Filistin'in devletleşmesine izin verilmeyeceğini ve İsrail işgal ordusunun Gazze'de kalmaya devam edeceğini belirtti. Öte yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılmak için Katar'ın başkenti Doha'ya giderken, ABD basınında yer alan habere göre Türkiye, Katar ve Mısır'ın Hamas'a Barış Planı'nın kabul etmesi çağrısı yaptığı iddia edildi.

