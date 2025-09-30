Trump'ın Barış Planı sonrası Gazze'yi ne bekliyor? Netanyahu anlaşmayı yok sayar mı? | "Hamas'ın çekilmesi demek davanın bitmesi demek"
ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Planı'nı açıklamasının ardından gözler Gazze'de anlaşmanın devreye girip girmeyeceğinde... Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuk faaliyetlerini yürüttüğü süreçte Hamas'a planın iletildiği ve anlaşmanın kabul edilmesi yönünde çağrı yapıldığı belirtilirken diğer yandan Netanyahu'nun Barış Planı'ndaki maddelerin tersine yönelik yaptığı açıklamalarla süreçte belirsizlik sürüyor. Peki Barış Planı'ndaki maddeler Gazze'deki katliamı durduracak mı? Terör devleti İsrail anlaşmayı sabote planı mı yapıyor? A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan uzmanlar Barış Planı'ndaki maddeleri değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, maddelerde İsrail yanlısı bir tutum sergilendiğini belirterek " İsrail sahada yok edemediği Hamas'ı masada yok etmek istiyor. Hamas'ın çekilmesi demek Filistin davasının bitmesi demektir." dedi. Gazeteci Zafer Şahin ise Bu plan iki devletli çözüm ve söylemini ve iddiasını fiilen bitiren ve Hamas'ı bitiren bir plandır." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi sonrası Gazze'de 20 maddeden oluşan Barış Planı'nı dünyaya duyurdu. Trump, Netanyahu'nun anlaşmayı kabul ettiğini belirtmiş ve dün Hamas'a 3-4 gün süre vermesinin ardından anlaşmayı kabul etmemesi durumunda sonuçlarının kötü olacağını vurguladı. Katil Netanyahu ise çektiği bir video ile Barış Planı'na ters düşen ifadeler kullanırken Filistin'in devletleşmesine izin verilmeyeceğini ve İsrail işgal ordusunun Gazze'de kalmaya devam edeceğini belirtti. Öte yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılmak için Katar'ın başkenti Doha'ya giderken, ABD basınında yer alan habere göre Türkiye, Katar ve Mısır'ın Hamas'a Barış Planı'nın kabul etmesi çağrısı yaptığı iddia edildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Gazze'de soykırım sürerken Trump'ın açıkladığı 20 maddelik Barış Planı, Netanyahu tarafından ihlal mi edilecek? sorularının sorulmasına neden olurken Gazze'yi bundan sonra ne bekliyor? A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler Trump'ın Barış Planı'ndaki maddeleri ele alarak değerlendirmelerde bulundu.
"İSRAİL SAHADA YOK EDEMEDİĞİ HAMAS'I MASADA YOK ETMEK İSTİYOR"
Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe Trump'ın Gazze'deki Barış Planı'ndaki maddeleri ele alarak sakıncalı ve İsrail yanlısı bir anlaşma olduğunu belirterek, açıklanan planın Gazze ve Batı Şeria'yı bölerek Filistin'in parçalanmasını istediklerini ifade etti. Gökçe; "İsrail'in Filistin topraklarındaki siyasi hedefinin Hamas'ı yok etmek, askeri hedefinin ise rehineleri kurtarmak ve Gazze'yi kontrol altına almaktı. Hamas'ın ise iki devletli çözümü sağlayacak İsrail'e karşı bağımsızlık mücadelesi vermekti. Bu anlaşmada ne görüyoruz? İsrail sahada yok edemediği Hamas'ı masada yok etmek istiyor, kurtaramadığı rehineleri masada kurtarmak istiyor. Hamas ise iki devletli çözüm istiyor. Esas bu noktaya odaklanmamız lazım. Bu anlaşmada tamamen Filistin'in parçalanmasını istiyorlar. Gazze ve Batı Şeria'yı ayrı tutuyorlar. Hamas'ın barış teklifini kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Eğer Hamas teklifi kabul ederse Gazze halkına yardımlar ulaşacak fakat İsrail bölgeden ne zaman çekileceği muğlak yani belirsizlik var. Anlaşma kabul edildiğinde tekrar yardım gitti ama Filistin davası biter. İsrail 'Gazze bölgesi silahsızlandırılacak, Hamas üyeleri gidecek ve tüm silah üretim merkezleri ve tüneller teslim edilip imha edecek' deniliyor."
"HAMAS'IN ÇEKİLMESİ DEMEK FİLİSTİN DAVASININ BİTMESİ DEMEK"
Anlaşma maddelerinde Hamas'ı zora sokacak maddelerin bulunduğunu belirten Ali Fuat Gökçe, "Yıllardır Filistin'in bağımsızlığı için mücadelesini veren Hamas'ın oradan çekilmesi demek Filistin davasının bitmesi demektir. Gazze'nin yeniden yapılanması açısından çok sıkıntılı maddeler olduğunu görüyoruz. Hani diyorlar ya Hamas terör örgütü diye, asıl terör devleti İsrail'dir. Hamas bağımsızlık mücadelesi veren bir yapıdır. Bunun karşısında bile terörle mücadelede bile terör örgütlerinin kendi aralarında yapmayacağı işleri yapan bir İsrail görüyoruz. Maddelerin hepsinde bana göre şerh dolu. Filistin davasına yönelik bağımsızlık mücadelesinde ehvel işler olmaması lazım. Bağımsızlık mücadelelerinin tarihlerine baktığımız zaman siyasi tarih hep sonuna kadar mücadele vardır ve sonucunda da ya kaybedersin ya da kazanırsın. Gri alan yoktur." ifadelerini kullandı.
Gökçe ayrıca anlaşma maddelerinde olumlu olarak gördüğü tek kısmın insani yardım ve sağlık malzemelerinin gireceği olduğunu belirtti.
"10 YIL SONRA GAZZE DİYE BİR COĞRAFYA OLMAYACAK"
Akademisyen Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Trump'ın Gazze Planı'nında açıkladığı maddelerinde yer alan 'Gazze'de göç gönüllü olacak, kimse zorlanmayacak ve kalmak için teşvik edilecek' maddesinin gerçeklik ayı olmadığını vurgulayarak "Siz (İsrail) anlaşma olmadan Filistin halkını göç ettirecek coğrafya aradınız. Afrika ve Asya dediniz. Bu anlaşma imzalandıktan Hamas silahları bıraktıktan ve tünellerin imha edilmesinden sonra sizce gerçekten bu göç gönüllü mü olur yoksa zorla mı olur? Zorunlu bir göç olacak ve 500 bin insan kalacak Gazze'de. Bunlarda Filistinli olacak ve 3 yıl içerisinde 200-300 bin İsrailli gelecek ve Gazze halkının evlerini barklarını ellerinden alacaklar. Yeni bir Batı Şeria oluşturarak 10 yıl sonra da Gazze diye bir coğrafya olmayacak demiyor bu plan ama öyle olacak. " sözlerine yer verdi.
"İSLAM ÜLKELERİ HAMAS'IN KALEMİNİN KIRILMASINI İSTEDİ"
Gazeteci Zafer Şahin, Barış Planı'nın açıklanmasının ardından maddelerin Hamas'ı zora sokan bir plan olduğuna dikkat çekerek; "Bu plan iki devletli çözüm ve söylemini ve iddiasını fiilen bitiren ve Hamas'ı bitiren bir plandır. Realist bakmak gerekirse Gazze'de yaşayanlar ne diyecek bu plana? 2 yıldır katledilen insanlar ne diyecek bilemeyiz sonuç olarak biz o insanların yaşadıklarını bilemeyiz. Türkiye ve 1-2 ülke dışında İslam dünyasındaki pekçok ülke sürecin başından beri Hamas'ın kaleminin kırılmasını istiyordu. Görece itibarıyla plan çok olumlu değil gibi." dedi.
"ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE BARIŞ PLANI'NIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI"
Gazeteci Bülent Erandaç , Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği tarihi zirvede Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik düzenlenen 3'lü toplantıda Başkan Erdoğan'ın barış maddeleri konusunda değişiklik yaptırdığını belirterek "Trump'ın Gazze'de Barış Planı'ndaki metnin ortaya çıkmasında özel Gazze Toplantısı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın beraberce yan yana oturduğu olayda Türkiye'nin bir el var. Yoksa bu plan daha kötüydü diyorlar. Türkiye'nin yaptırdığı değişiklikler var. Mesela Batı Şeria'nın işgal edilmemesi gibi." sözlerine yer verdi.
