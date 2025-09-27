Türkiye'nin savunma sistemini üst lige çıkaracak proje: Milli Uçak Gemisi (MUGEM) | Başkan müjdeyi verdi: Yüzen kale 1-2 yıla hazır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye yaptığı kritik ziyaretin ardından yurda dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Milli Uçak Gemisi'nin 1-2 yıl içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını müjdeledi. Başkan Erdoğan çalışmaların sürdüğünü belirtirken A Haber'de Aklın Yolu programına katılan uzman isimler Milli uçak Gemisi'nin özelliklerini değerlendirdi. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Milli Uçak Gemisi'nin oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek "Bir ülke kendini küresel güç olarak konumluyorsa böylesi bir teknolojiye mutlaka sahip olmalıdır." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 80. BM Genel Kurulu ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından Türkiye'ye dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan Trump ile görüşmesine dair birçok soruyu yanıtlarken Milli Uçak Gemisi'nin (MUGEM) önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde tamamlanacağını ve envantere dahil olacağını müjdeledi.
Başkan Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından gözler bir kez daha Milli Uçak Gemisi'ne çevrilirken A Haber'de uzman isimler Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak olan Milli Uçak Gemisi'nin (MUGEM) özelliklerine değinerek önemli açıklamalarda bulundu.
MİLLİ UÇAK GEMİSİ'NDE (MUGEM)'İN ÖZELLİKLERİ
Milli Uçak Gemisi'ne jet uçaklarının iniş-kalkışı için mühendislik çalışmalar sürerken ilk etapta en az 50 adet yerli ve milli İHA ve SİHA görev için konuşlandırılacak. MUGEM, yakıt ikmali yapmadan 10 bin deniz mili kat edebilecek. Milli savaş yönetim sistemi ile donatılacak. 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde, 10 bin deniz mili menzile sahip olması planlanan MUG, 46 km hıza ulaşabilecek.
Kısa pist İHA ve SİHA'lar tarafından kullanılacak.
"KÜRESEL BİR GÜCE SAHİP ÜLKENİN ELİNDE MUTLAKA BÖYLE BİR TEKNOLOJİ OLMALI"
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ: Bir ülke kendini küresel güç olarak konumluyorsa, -bana göre Türkiye küresel güç- böylesi bir teknolojiye mutlaka sahip olmalıdır. İlk zamanlarda bazıları ne gerek var diyordu. O dar bakan ve batı ağzıyla konuşanlar bunu söyler ama milli düşünen herkes bu proje ile gurur duyar. Asya'da oyun bozan, şerh düzene ağırlığını koyan, dünyada yeni güç benim diyen ülkenin böylesi bir teknoloji olmak zorunda. Çünkü uçak gemilerini oldukça önemserim. Sebebi ise ülkeyi seyyar hale getirir ve erişemeyeceğin yer kalmaz. Mesela en basitinden şu psikolojik etkisi vardır: Türkiye uçak gemisini yola çıkardı. Allah'a şükürler olsun ki o güçlü ülkelerden biri biz olacağız.
"MİLLİ UÇAK GEMİSİ İLE SAVUNMA SİSTEMİMİZE BİR FAZ İLERİYE TAŞINACAK"
Gazeteci Yusuf Alabarda: Mühim olan geminin yapılması kadar Milli Dikey Lançer Sistemi'nin de kendinizin yapmasıdır. Türkiye ilk olarak hava savunma fırkateynlerini yaptı. Ardından ise Milli Uçak Gemisi sistemini hayata geçirecek. Bu yöntem ile dışarıdan oluşacak engelleri bertaraf etti. KIZILELMA'nız, BAYRAKTAR TB-3, TGC Anadolu, Anka-3'ünüz varsa ve bunları kaldırabilecek sisteminiz varsa bu platformlar çok değerlidir. TGC Anadolu'dan daha geniş bir piste sahip Milli Uçak Gemisi ile bir faz öteye taşıyoruz. Şuan için Milli Uçak Gemisi'nin KAAN'ın inip çıkmasının şuan için mümkün olmadığı söylenirken, uçak gemisinin pistinin uzatılarak ya da üst seviye modelin yapılmasıyla KAAN'ın inip çıkabileceği bir versiyon ileride planlanabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar?
- Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm özeti nereden izlenir? 26 Eylül ATV yayın akışı
- 26 Eylül 2025 Maç Takvimi | Bu akşam kimin maçı var? Hangi takımın maçı saat kaçta?
- Hafıza nasıl çalışıyor? Bazı anılar silinmezken diğerleri neden kayboluyor?
- 26 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG: Cuma indirimleri başladı: BİM’de pasta malzemeleri ve kahve çeşitlerinde indirim!
- Altın 46 yılın en yüksek seviyesini gördü! Altın 2026’da ne olacak, alım satım için doğru zaman mı? İslam Memiş A Haber'de uyardı
- “HAYIRLI CUMALAR” mesajları: En yeni, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma sözleri
- Bolu’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? Bolu deprem AFAD-KANDİLLİ (26 Eylül 2025) son depremler
- Bu haftaki Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? 26 Eylül Cuma hutbesi TAM METNİ OKU-PDF İNDİR
- Optik İllüzyon Testi: Hayvanlarla dolu görselde 5 gizli farkı 10 saniyede bulabilir misin?
- Haftalık menünüzde var! Uzmanlardan uyarı: O yiyecekler zihninizi esir alıyor
- KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Alan Bilgisi ve GY-GK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?