Türkiye'nin savunma sistemini üst lige çıkaracak proje: Milli Uçak Gemisi (MUGEM) | Başkan müjdeyi verdi: Yüzen kale 1-2 yıla hazır

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"KÜRESEL BİR GÜCE SAHİP ÜLKENİN ELİNDE MUTLAKA BÖYLE BİR TEKNOLOJİ OLMALI"

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ: Bir ülke kendini küresel güç olarak konumluyorsa, -bana göre Türkiye küresel güç- böylesi bir teknolojiye mutlaka sahip olmalıdır. İlk zamanlarda bazıları ne gerek var diyordu. O dar bakan ve batı ağzıyla konuşanlar bunu söyler ama milli düşünen herkes bu proje ile gurur duyar. Asya'da oyun bozan, şerh düzene ağırlığını koyan, dünyada yeni güç benim diyen ülkenin böylesi bir teknoloji olmak zorunda. Çünkü uçak gemilerini oldukça önemserim. Sebebi ise ülkeyi seyyar hale getirir ve erişemeyeceğin yer kalmaz. Mesela en basitinden şu psikolojik etkisi vardır: Türkiye uçak gemisini yola çıkardı. Allah'a şükürler olsun ki o güçlü ülkelerden biri biz olacağız.