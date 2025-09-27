27 Eylül 2025, Cumartesi
Türkiye'nin savunma sistemini üst lige çıkaracak proje: Milli Uçak Gemisi (MUGEM) | Başkan müjdeyi verdi: Yüzen kale 1-2 yıla hazır

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 27.09.2025 01:37 Güncelleme: 27.09.2025 01:58
Türkiye’nin savunma sistemini üst lige çıkaracak proje: Milli Uçak Gemisi MUGEM | Başkan müjdeyi verdi: Yüzen kale 1-2 yıla hazır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye yaptığı kritik ziyaretin ardından yurda dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Milli Uçak Gemisi'nin 1-2 yıl içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını müjdeledi. Başkan Erdoğan çalışmaların sürdüğünü belirtirken A Haber'de Aklın Yolu programına katılan uzman isimler Milli uçak Gemisi'nin özelliklerini değerlendirdi. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Milli Uçak Gemisi'nin oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek "Bir ülke kendini küresel güç olarak konumluyorsa böylesi bir teknolojiye mutlaka sahip olmalıdır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 80. BM Genel Kurulu ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından Türkiye'ye dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan Trump ile görüşmesine dair birçok soruyu yanıtlarken Milli Uçak Gemisi'nin (MUGEM) önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde tamamlanacağını ve envantere dahil olacağını müjdeledi.

MİLLİ UÇAK GEMİSİ SAVUNMA SANAYİNE NASIL KATKI SAĞLAYACAK?

Başkan Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından gözler bir kez daha Milli Uçak Gemisi'ne çevrilirken A Haber'de uzman isimler Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak olan Milli Uçak Gemisi'nin (MUGEM) özelliklerine değinerek önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Uçak Gemisi (ahaber.com.tr arşiv) Milli Uçak Gemisi (ahaber.com.tr arşiv)

MİLLİ UÇAK GEMİSİ'NDE (MUGEM)'İN ÖZELLİKLERİ

Milli Uçak Gemisi'ne jet uçaklarının iniş-kalkışı için mühendislik çalışmalar sürerken ilk etapta en az 50 adet yerli ve milli İHA ve SİHA görev için konuşlandırılacak. MUGEM, yakıt ikmali yapmadan 10 bin deniz mili kat edebilecek. Milli savaş yönetim sistemi ile donatılacak. 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde, 10 bin deniz mili menzile sahip olması planlanan MUG, 46 km hıza ulaşabilecek.
Kısa pist İHA ve SİHA'lar tarafından kullanılacak.

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü
"KÜRESEL BİR GÜCE SAHİP ÜLKENİN ELİNDE MUTLAKA BÖYLE BİR TEKNOLOJİ OLMALI"

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ: Bir ülke kendini küresel güç olarak konumluyorsa, -bana göre Türkiye küresel güç- böylesi bir teknolojiye mutlaka sahip olmalıdır. İlk zamanlarda bazıları ne gerek var diyordu. O dar bakan ve batı ağzıyla konuşanlar bunu söyler ama milli düşünen herkes bu proje ile gurur duyar. Asya'da oyun bozan, şerh düzene ağırlığını koyan, dünyada yeni güç benim diyen ülkenin böylesi bir teknoloji olmak zorunda. Çünkü uçak gemilerini oldukça önemserim. Sebebi ise ülkeyi seyyar hale getirir ve erişemeyeceğin yer kalmaz. Mesela en basitinden şu psikolojik etkisi vardır: Türkiye uçak gemisini yola çıkardı. Allah'a şükürler olsun ki o güçlü ülkelerden biri biz olacağız.

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"MİLLİ UÇAK GEMİSİ İLE SAVUNMA SİSTEMİMİZE BİR FAZ İLERİYE TAŞINACAK"

Gazeteci Yusuf Alabarda: Mühim olan geminin yapılması kadar Milli Dikey Lançer Sistemi'nin de kendinizin yapmasıdır. Türkiye ilk olarak hava savunma fırkateynlerini yaptı. Ardından ise Milli Uçak Gemisi sistemini hayata geçirecek. Bu yöntem ile dışarıdan oluşacak engelleri bertaraf etti. KIZILELMA'nız, BAYRAKTAR TB-3, TGC Anadolu, Anka-3'ünüz varsa ve bunları kaldırabilecek sisteminiz varsa bu platformlar çok değerlidir. TGC Anadolu'dan daha geniş bir piste sahip Milli Uçak Gemisi ile bir faz öteye taşıyoruz. Şuan için Milli Uçak Gemisi'nin KAAN'ın inip çıkmasının şuan için mümkün olmadığı söylenirken, uçak gemisinin pistinin uzatılarak ya da üst seviye modelin yapılmasıyla KAAN'ın inip çıkabileceği bir versiyon ileride planlanabilir.

