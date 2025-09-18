İstanbul trafiğinde yeni sistem! Ambulans yaklaştığında araç radyosu uyaracak

Ekran görüntüsü / A Haber

DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK HİZMETİ SUNAN ÜLKESİ

Doç. Dr. Abdullah Emre Güner: Şu anda İstanbul olarak biz dünyanın sağlık başkenti iddiamızla, hedefimizle biz devam ediyoruz bu sistematiğe. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2002 yılından itibaren sağlıkta dönüşüm, ben buna sağlıkta devrim de demek istiyorum. Biz 2002 yılından itibaren dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi, hatta ili olarak biz bu hizmetimize devam ediyoruz.

İNOVASYON PROJESİ

Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da bize sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için koyduğu bir hedef var. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli. Aslında bugün bir noktasıyla üreten ve geliştiren noktasında beraberiz. Bir inovasyon projesiyle biz karşınızdayız.