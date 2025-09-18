İstanbul trafiğinde yeni sistem! Ambulans yaklaştığında araç radyosu uyaracak
İstanbul trafiğinde yeni bir sistem devreye giriyor. Ambulanslar araçlara 50 metre yaklaştığında araç radyolarından uyarı anonsu yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci’nin konuğu olan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner anlattı.
İstanbul trafiğinde ambulansların geçişi için teknolojik çözüm getirildi. Devreye alınan yeni sistemle, acil durumdaki bir ambulans 50 metre yaklaştığında araçların radyolarından otomatik olarak uyarı anonsu yapılacak.
Merak edilen yeni sistem canlı yayında test edilirken muhabirimiz Kübra Kılıç Tepeci'nin konuğu olan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sistemin detaylarını anlattı.
DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK HİZMETİ SUNAN ÜLKESİ
Doç. Dr. Abdullah Emre Güner: Şu anda İstanbul olarak biz dünyanın sağlık başkenti iddiamızla, hedefimizle biz devam ediyoruz bu sistematiğe. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2002 yılından itibaren sağlıkta dönüşüm, ben buna sağlıkta devrim de demek istiyorum. Biz 2002 yılından itibaren dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi, hatta ili olarak biz bu hizmetimize devam ediyoruz.
İNOVASYON PROJESİ
Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da bize sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için koyduğu bir hedef var. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli. Aslında bugün bir noktasıyla üreten ve geliştiren noktasında beraberiz. Bir inovasyon projesiyle biz karşınızdayız.
İSTANBUL SAĞLIK YAPISI VE SÜRESİ
Normal bir trafikteyiz. Şu anda ambulansın sesini duyabiliyorsunuz. Trafikte tepesi lambasıyla sirenle sizden yol isteyen bir ambulans var. Ama siz yüksek müzik seste müzik dinliyor olabilirsiniz, haber dinliyor olabilirsiniz ve bu noktada bir telaşa kapılmış olabilirsiniz. Yapmanız gereken aslında ambulansın geldiğini fark ederek fermuar sistemi yol açabilmek. Bu husus bizim için niye önemli? Biz kentselde yani şehir içinde 8 dakika ortalamayla hastaya ulaşabiliyoruz. Kırsalda bu ortalamamız 12 dakika.
Ve öyle bir şey kent düşünün ki ilk 6 ayda 85 milyon muayene yapmış. 1 milyon 600 bin ameliyat yapmış bir kentin hiç duraksamadan 7/24 mesai kavramı olmayan, akşamı, gündüzü, bayramı olmayan bir sistem ve hiçbir şekilde inkıtaya uğramaması lazım.
CANLI YAYINDA TEST! SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Eğer siz acil sağlık hizmetlerinden 112'den bir ambulans talep ettiniz sizin için bir saniye bile önemli. Ve amacımız ne? Vatandaşımızı, hastamızı hızlı bir şekilde tedavi alacağı noktaya ulaştırmak.
Burada 50 metre etrafındaki bütün radyo sistemlerine giriş yapıp bu uyarıyı verecek.
Bu uyarıyı verince siz hem ambulansı hem de ne noktada sağ sola çekilmeniz gerektiğini hatırlayacak ve ambulansa hızlı bir şekilde yol vereceksiniz. Biliyorsunuz İstanbul'un en büyük problemlerinden bir tanesi trafik problemi. Ve bu trafik problemi bizim için yaşamsal bir noktada bir krize dönme ihtimali olmuş oluyor.
YAŞAMA YOL VERMEK
Bir saniye daha aşağı noktaya getirdiğinizde siz aslında insanı sadece ambulansla değil yaşama yol vermiş oluyorsunuz. Biz yaşama doğru hastamızı tedavi edeceği kuruma doğru yollamış oluyoruz.
Zaten ambulansa yol vermemek patolojik bir noktadır. Ülkemizde bu noktada buna tenezzül edecek kimsenin olacağını düşünmüyorum. Zaten bunun bir cezası var. Ama önemli olan organize bir şekilde doğru yere fermuar sistemi sağa sola çekilerek yol vermek. Çünkü artık ambulanslar emniyet şeridinden değil şeridin ortasından sağa sola çekilen yolun ortasından gitmeye çalışıyor.
PİLOT UYGULAMA İSTANBUL'DA
Bir hastanın canıyla mücadele ettiği anda ona yardım ettiğimizi unutmamamız lazım. Bu dünyada olmayan bir uygulama. Türkiye'de olmayan bir uygulama. Pilot sisteminde biz İstanbul'da şu anda başlıyoruz. Uygulama geçecek ve yaygınlaşacak. İnşallah Türkiye geneline de yaygınlaşır diye ümit ediyoruz. Şu anda pilot uygulamadan bahsediyoruz. İnşallah ihtiyacımız olmaz ama ihtiyacımız olduğunda devletimiz vatandaşımızın yanında en hızlı bir şekilde onları hastaneye ulaştırmak bizim vazifemiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK 17-23 Eylül kataloğu: Ev tadilatı yapacaklara fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL…
- Lyme Hastalığı nedir, belirtileri neler? Lyme Hastalığı bulaşıcı mı, nasıl tedavi edilir?
- KYK burs başvuruları ne zaman? 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru nasıl yapılır, şartları neler, burs ödemeleri ne kadar?
- El ve ayaklarınız her mevsim üşüyorsa dikkat! Ciddi hastalıkların ilk sinyali olabilir
- 18 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Ekrana gelecek dizi ve programlar…
- 10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu? AGS öğretmen atamaları ne zaman? Branş ve kadro dağılımı....
- HAC KURASI ne zaman çekilecek? 2026 hac ön kayıt süresi uzatıldı mı, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Siloam Yazıtı nedir, neden önemli? Netanyahu Silvan Yazıtı’nı neden istiyor, İbranice satırlarda ne anlatılıyor?
- 18 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Galatasaray, Barcelona, Manchester City…
- Eylül ayı İOKBS ve PYBS burs ödemeleri ne zaman yapılacak? 2025 bursluluk parası ne kadar, kaç TL?
- ÖGG sınav tarihi 2025 | 117. Özel Güvenlik sınavı ne zaman yapılacak? Silahlı ve silahsız süre, soru sayısı...
- FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?