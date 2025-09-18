Hayat kurtaran sistem devrede: Ambulans geliyor, radyonuz uyarıyor!

İstanbul trafiğinde ambulansların geçişi için teknolojik çözüm getirildi. Devreye alınan yeni sistemle, acil durumdaki bir ambulans 50 metre yaklaştığında araçların radyolarından otomatik olarak uyarı anonsu yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci’nin konuğu olan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner anlattı.

