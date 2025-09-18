18 Eylül 2025, Perşembe

Hayat kurtaran sistem devrede: Ambulans geliyor, radyonuz uyarıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 13:04
İstanbul trafiğinde ambulansların geçişi için teknolojik çözüm getirildi. Devreye alınan yeni sistemle, acil durumdaki bir ambulans 50 metre yaklaştığında araçların radyolarından otomatik olarak uyarı anonsu yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci’nin konuğu olan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner anlattı.
