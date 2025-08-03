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A Haber'de çarpıcı yorum: İsrail gözünü KKTC'ye mi dikti? Güney Kıbrıs'a yoğun göç!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 03.08.2025 03:02 Güncelleme: 03.08.2025 05:55
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A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail gözünü KKTC’ye mi dikti? Güney Kıbrıs’a yoğun göç!

İsrail ile İran arasındaki gerilimin ardından binlerce İsrailli Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) göç etti. Sayının 15 bini aştığı ifade edilirken, GKRY’nin ana muhalefet lideri “Ülkemiz elden gidiyor” diyerek uyarıda bulundu. A Haber canlı yayınına bağlanan KKTC Muhabiri Rıza Açıkgöz, AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun İsraillilerin Güney Kıbrıs’ta kontrolsüz şekilde toprak satın aldığına dair açıklamasını aktardı. Açıkgöz ayrıca, İsrail’in göç hareketinin KKTC’ye de yönelebileceğini ve İsrail’in Türkiye’nin KKTC’deki askeri varlığını 'uluslararası güvenliğe tehdit' olarak tanımladığını vurguladı.

İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim, Orta Doğu'da yeni bir göç dalgasını tetikledi. Binlerce İsrailli, güvenli bölge olarak gördükleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) akın etti. Yoğun göçle birlikte İsrailli sayısının 15 bini aştığı belirtilirken, A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, bölgeden son bilgileri aktardı. Buna göre KKTC'nin de İsrail'in hedefinde olduğunu belirten Açıkgöz, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığının Siyonist güçlerce tehdit olarak algılandığını söyledi.

İSRAİL GÖZÜNÜ KKTC'YE Mİ DİKTİ?

GÜNEY KIBRIS'A YOĞUN İSRAİLLİ GÖÇÜ

A Haber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Muhabiri Rıza Açıkgöz, İsrail ile İran arasındaki gerilimlerin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yoğun bir İsrailli göçü yaşandığını belirtti. Açıkgöz, bölgeden gelen son bilgilere göre GKRY'ye yerleşen İsrailli sayısının 15 bini geçtiğini söyledi.

ANA MUHALEFET PARTİSİNDEN "ÜLKEMİZ ELDEN GİDİYOR" UYARISI

Açıkgöz, Güney Kıbrıs'taki ana muhalefet partisi olan Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanu'nun, partisinin son kongresinde yaptığı konuşmadan dikkat çeken bölümler paylaştı. Stefanu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrailliler, Güney Kıbrıs'ta kontrolsüz şekilde toprak satın alıyor. Ülkemiz elden gidiyor. İsrail bizi işgal ediyor."

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

Stefanu, bu hareketin ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek, İsraillilerin stratejik bölgelerden toprak aldığını ve bu durumun uluslararası güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

SİNAGOGLAR, SİYONİST OKULLAR VE KAPALI ALANLAR

Genel Sekreter Stefanu, Güney Kıbrıs'ta kurulan sinagoglar ve siyonist okullar aracılığıyla kapalı toplulukların oluşturulduğuna dikkat çekti. İsraillilerin sadece bireysel değil, organize bir şekilde ekonomik alanlara ve geniş topraklara yatırım yaptığını, bunun da endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.

SOSYAL MEDYADA "YENİ İSRAİL" TARTIŞMASI

Parti kongresinin ardından sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Yeni İsrail" ve "İsrail'in işgal ettiği ülke" gibi ifadelerin öne çıktığını aktaran Açıkgöz, bu söylemlerin kamuoyunda ciddi yankı uyandırdığını ifade etti.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

İSRAİL MEDYASINDAN TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHLİKELİ SÖYLEMLER

Rıza Açıkgöz ayrıca, İsrail'in Hayom gazetesinde yayımlanan bir analizde, Türkiye'nin KKTC'deki askeri varlığının detaylı biçimde ele alındığını söyledi. Haberde Türkiye'nin bölgedeki varlığının, İsrail'in uluslararası güvenliği açısından doğrudan stratejik bir tehdit olarak tanımlandığına dikkat çekildi.

İSRAİL'DEN KKTC İÇİN "POSEİDON" OPERASYON PLANI

Söz konusu analize dair bilgileri aktaran Açıkgöz, İsrail'in KKTC için bir "acil durum planlaması" hazırladığı ve bu operasyon planına Yunan deniz tanrısı Poseidon'un adının verilebileceğini söyledi. Bu plan, İsrail'in KKTC'yi artık sadece bir Türk-Yunan meselesi olarak değil, kendi güvenlik sorunu olarak da görmeye başladığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"KIBRIS SADECE RUMLARIN DEĞİL, ARTIK İSRAİL'İN DE SORUNU"

İsrail kaynaklı analizde, dikkat çekici şu ifade yer aldı:

"Kuzey Kıbrıs artık sadece Rumların değil, aynı zamanda İsrail'in de sorunu."

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