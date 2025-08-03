A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail gözünü KKTC’ye mi dikti? Güney Kıbrıs’a yoğun göç!

İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim, Orta Doğu'da yeni bir göç dalgasını tetikledi. Binlerce İsrailli, güvenli bölge olarak gördükleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) akın etti. Yoğun göçle birlikte İsrailli sayısının 15 bini aştığı belirtilirken, A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, bölgeden son bilgileri aktardı. Buna göre KKTC'nin de İsrail'in hedefinde olduğunu belirten Açıkgöz, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığının Siyonist güçlerce tehdit olarak algılandığını söyledi.

GÜNEY KIBRIS'A YOĞUN İSRAİLLİ GÖÇÜ

A Haber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Muhabiri Rıza Açıkgöz, İsrail ile İran arasındaki gerilimlerin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yoğun bir İsrailli göçü yaşandığını belirtti. Açıkgöz, bölgeden gelen son bilgilere göre GKRY'ye yerleşen İsrailli sayısının 15 bini geçtiğini söyledi.

ANA MUHALEFET PARTİSİNDEN "ÜLKEMİZ ELDEN GİDİYOR" UYARISI

Açıkgöz, Güney Kıbrıs'taki ana muhalefet partisi olan Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanu'nun, partisinin son kongresinde yaptığı konuşmadan dikkat çeken bölümler paylaştı. Stefanu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrailliler, Güney Kıbrıs'ta kontrolsüz şekilde toprak satın alıyor. Ülkemiz elden gidiyor. İsrail bizi işgal ediyor."