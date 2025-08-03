A Haber'de çarpıcı yorum: İsrail gözünü KKTC'ye mi dikti? Güney Kıbrıs'a yoğun göç!
İsrail ile İran arasındaki gerilimin ardından binlerce İsrailli Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) göç etti. Sayının 15 bini aştığı ifade edilirken, GKRY’nin ana muhalefet lideri “Ülkemiz elden gidiyor” diyerek uyarıda bulundu. A Haber canlı yayınına bağlanan KKTC Muhabiri Rıza Açıkgöz, AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun İsraillilerin Güney Kıbrıs’ta kontrolsüz şekilde toprak satın aldığına dair açıklamasını aktardı. Açıkgöz ayrıca, İsrail’in göç hareketinin KKTC’ye de yönelebileceğini ve İsrail’in Türkiye’nin KKTC’deki askeri varlığını 'uluslararası güvenliğe tehdit' olarak tanımladığını vurguladı.
İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim, Orta Doğu'da yeni bir göç dalgasını tetikledi. Binlerce İsrailli, güvenli bölge olarak gördükleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) akın etti. Yoğun göçle birlikte İsrailli sayısının 15 bini aştığı belirtilirken, A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, bölgeden son bilgileri aktardı. Buna göre KKTC'nin de İsrail'in hedefinde olduğunu belirten Açıkgöz, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığının Siyonist güçlerce tehdit olarak algılandığını söyledi.
GÜNEY KIBRIS'A YOĞUN İSRAİLLİ GÖÇÜ
A Haber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Muhabiri Rıza Açıkgöz, İsrail ile İran arasındaki gerilimlerin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yoğun bir İsrailli göçü yaşandığını belirtti. Açıkgöz, bölgeden gelen son bilgilere göre GKRY'ye yerleşen İsrailli sayısının 15 bini geçtiğini söyledi.
ANA MUHALEFET PARTİSİNDEN "ÜLKEMİZ ELDEN GİDİYOR" UYARISI
Açıkgöz, Güney Kıbrıs'taki ana muhalefet partisi olan Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanu'nun, partisinin son kongresinde yaptığı konuşmadan dikkat çeken bölümler paylaştı. Stefanu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"İsrailliler, Güney Kıbrıs'ta kontrolsüz şekilde toprak satın alıyor. Ülkemiz elden gidiyor. İsrail bizi işgal ediyor."
Stefanu, bu hareketin ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek, İsraillilerin stratejik bölgelerden toprak aldığını ve bu durumun uluslararası güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.
SİNAGOGLAR, SİYONİST OKULLAR VE KAPALI ALANLAR
Genel Sekreter Stefanu, Güney Kıbrıs'ta kurulan sinagoglar ve siyonist okullar aracılığıyla kapalı toplulukların oluşturulduğuna dikkat çekti. İsraillilerin sadece bireysel değil, organize bir şekilde ekonomik alanlara ve geniş topraklara yatırım yaptığını, bunun da endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.
SOSYAL MEDYADA "YENİ İSRAİL" TARTIŞMASI
Parti kongresinin ardından sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Yeni İsrail" ve "İsrail'in işgal ettiği ülke" gibi ifadelerin öne çıktığını aktaran Açıkgöz, bu söylemlerin kamuoyunda ciddi yankı uyandırdığını ifade etti.
İSRAİL MEDYASINDAN TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHLİKELİ SÖYLEMLER
Rıza Açıkgöz ayrıca, İsrail'in Hayom gazetesinde yayımlanan bir analizde, Türkiye'nin KKTC'deki askeri varlığının detaylı biçimde ele alındığını söyledi. Haberde Türkiye'nin bölgedeki varlığının, İsrail'in uluslararası güvenliği açısından doğrudan stratejik bir tehdit olarak tanımlandığına dikkat çekildi.
İSRAİL'DEN KKTC İÇİN "POSEİDON" OPERASYON PLANI
Söz konusu analize dair bilgileri aktaran Açıkgöz, İsrail'in KKTC için bir "acil durum planlaması" hazırladığı ve bu operasyon planına Yunan deniz tanrısı Poseidon'un adının verilebileceğini söyledi. Bu plan, İsrail'in KKTC'yi artık sadece bir Türk-Yunan meselesi olarak değil, kendi güvenlik sorunu olarak da görmeye başladığının bir göstergesi olarak yorumlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Güneş Sistemi'nde dokuzuncu gezegen mi var? Bilim insanları görünmeyen gezegenin peşinde
- Kişilik testi: Kalem tutma şekliniz ilişkilerde baskın karakterinizi açığa çıkarıyor!
- Evde Bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi
- Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman? FB-Alanyaspor maçı hangi kanalda?
- 2025-2026 eğitim öğretim başlangıç tarihi | 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Okullar ayın kaçında açılacak?
- Formula 1 Macaristan Grand Prix’si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 F1 takvimi açıklandı
- Zaporijya Nükleer Santrali’nin konumu neresi, Türkiye'ye yakın mı? Zaporijya Nükleer Santrali patlar mı, patlarsa ne olur?
- BİM kataloğu 5-8 Ağustos çeyiz fırsatları: Ütü masası ve kurutmalık uygun fiyata raflarda!
- Adli tatil ne zaman, hangi tarihte sona eriyor? Adli tatilde mahkeme görülür mü?
- Erken emeklilikte tam isabet SGK listesi: 47-48-49-50-51 yaşa gün ve prim kılavuzu
- 2025 LGS 1. ve 2. nakil başvuruları ne zaman? MEB LGS nakillerinde kaç tercih yapılabilir?
- AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB Açık Lise sınav sonuçları nereden öğrenilir?