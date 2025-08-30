İsrail su dengesiyle nasıl oynuyor? Gazze üzerinden alternatif koridor planı

Siyonist İsrail, Filistin toprakları başta olmak üzere Lübnan, Yemen, İran gibi Orta Doğu ülkelerine saldırarak gerilimi tırmandırırken küresel dengeleri de bozmayı sürdürüyor. Dünyanın son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle oldukça zorlandığı su krizi, her ülkeyi etkilerken İsrail suyun dengesiyle nasıl oynuyor? Gazze'deki işgal planın arkasında su meselesi mi var? A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan uzman isimler terör devleti İsrail'in bölgedeki hain planlarını ele alarak çarpıcı analizlerde bulundu.

"SÜVEYŞ KANALINA ALTERNATİF KORİDOR PLANI"

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ: İsrail denen katil terör örgütü sinsi projesi kapsamında kendine Süveyş Kanalı'na alternatif bir kanal açma derdinde. Süveyş Kanalı Mısır için hayati öneme sahip bir ticaret güzergahıdır. Mısır'ın yıllık geliri 10 milyar doları aşmıştır. Geçtiğimiz aylarda burada yaşanan kazada gemi trafiği kapanmasıyla dünya ciddi düzeyde ticaret günlerce kilitlendi.

Güney Koridor olarak adlandırılan planda İsrail, Mısır'ın sadece gemi trafiğinden elde ettiği milyonluk gelire göz dikerek alternatif bir koridor oluşturma derdinde. Bunu da Gazze sınırı üzerinden deniz ve demir yolu ulaşımını birlikte işletme hayali kurarken Akdeniz'e ticaret sevkiyatı yapmayı planlıyor.