ABD'den İsrail'e dev katliam bütçesi! Orta Doğu'da yeni bir savaş hazırlığı mı planlanıyor?
Terör devleti İsrail, 1 yıla yakın süredir Gazze Şeridi'nde soykırımına devam ederken diğer yandan Yemen ve Lübnan üzerinde de saldırılarını sürdürüyor. Siyonist rejim Orta Doğu'da sürekli olarak tansiyonu yükselterek yeni katliamlara neden olurken ABD'nin Savunma Bakanlığı Pentagon'dan İsrail'e yeni bir vahşet planı için dev bütçe hazırladığı ortaya çıktı. Buna göre ABD, İsrail'in askeri operasyonda yaşadığı mühimmat kayıpları olduğunu bahane ederek Pentagon'dan 3,5 milyar dolarlık bütçe desteği sağlayacağını açıkladı. Söz konusu karar tepkilere neden olurken A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz ABD'de alınan katliam desteğinin detaylarını aktardı. İrfan Sapmaz İsrail'e ayrılan 3,5 milyar dolarlık bütçeye ilişkin 'ABD Savunma Sanayii'nin asıl amacı İsrail'e sürekli silah satarak Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi' dedi. Öte yandan ABD'nin bütçe desteği Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler tarafından değerlendirildi.
Katil İsrail, Gazze'nin tamamının işgali için hazırlıklarını devreye sokarken ABD'den bebek katili Netanyahu'yu için kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı. ABD'nin Savunma Bakanlığı Pentagon, İsrail'in askeri operasyonlarda mühimmatının azaldığını bahane ederek siyonist orduya 3,5 milyar dolarlık dev bütçe ayırdığı öğrenildi. Alınan bu karar başta Türkiye 0lmak üzere tepkilere neden olurken ABD'nin aldığı skandal bütçe kararı yeni katliamların habercisi mi sorularının sorulmasına neden oldu.
İSRAİL'E 3,5 MİLYAR DOLARLIK DEV BÜTÇE
Pentagon'un İsrail için ayırdığı katliam bütçesine göre SM-3 hava savunma füzeleri ve THAAD sistemleri için 1 milyar dolar, radar bakımı, donanma gemilerinin yenilenmesi, mühimmat ve lojistik için 2,5 milyar dolar olmak üzere toplamda 3,5 milyar dolar bütçe hibe edileceği belirtildi. Peki ABD'nin İsrail için verdiği dev bütçe ne anlama geliyor? A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, Pentagon'un açıkladığı katliam planını ayrıntılarını aktardı.
"ÇATIŞMALARIN DEVAM ETMESİ İÇİN İSRAİL'E DESTEK VERİLİYOR"
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD'nin Savunma Sanayii'ndeki şirketler için İsrail'e ayrılan dev bütçenin çok önemli olmadığını ifade ederek "İsrail'in İran ve Yemen'e gerçekleştirdiği saldırıların ardından stokları tükenmişti ve bu stoklar 3,5 milyar dolarlık bir bütçe ile yenilenecek. ABD Savunma Sanayi şirketleri çeşitli alanlarda silahlar gönderiyordu. ABD Savunma Sanayii şirketleri içerisinde sadece ABD yok. Bu dev şirketlerin tek bir amacı savaşların devam etmesi üzerinedir. ABD'nin İsrail'e bütçe desteğinde bulunması Yahudileri sevmesinden dolayı değil sadece silah satışının sürekli olarak satılması ve çatışmaların devam etmesi isteniyor." ifadelerini kullandı.
"NETANYAHU'DAN TRUMP'A ASKERİ ŞİRKETLER ÜZERİNDEN BASKI VAR"
İrfan Sapmaz, Netanyahu'nun ABD'deki Savunma Sanayii'leri üzerinden Trump'a silah satımı nedeniyle baskı oluşturduğunu ifade ederek "İsrail Başbakanı Netanyahu'da askeri endüstri şirketleri üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'a baskı oluşturuyor. Bu durum Trump'ın da işine geliyor. Çünkü Beyaz Saray'da oturan hiçbir ABD Başkanı tek başına bir güç unsuru değildir. Bu zamana kadar yönetime gelen ABD Başkanları, Savunma Sanayii şirketlerini kontrol etme ya da hakimiyet kurma lüksüne sahip değil." dedi.
"TRUMP'IN SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETLERİNE KARŞI ÇIKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
ABD'de savunma sanayi şirketlerinin büyük çoğunluğunun ciddi bir gelir kaynağı olduğunu ve Pentagon'un İsrail'e 3,5 milyon dolarlık desteğin bu şirketler açısından maddi kayıp olarak görülmediğini vurgulayan İrfan Sapmaz; "Blackrock 10,5 milyon dolarlık bir gelire, StayStreet 8 trilyon dolar, Vanguard 4,5-5 milyon dolarlık bir gelir hacmine sahip. Bu sebeple bu 3 şirketin 27 trilyon dolar, dünyadaki finansal varlıklarının toplamda 86 trilyon doların 68 trilyon doları bu dev savunma sanayii şirketlerinin içerisinde dönüyor. Savunma Sanayii şirketlerinin yıllık bütçeleri 850 milyar dolar. Bu açıdan ABD'nin derin yapısında ciddi bir sistem var ve ABD Başkanı'nın karşı çıkması söz konusu değil. Trump'ın bu sebeple hayatının tehlikede olduğunu anlatmaya gerek yok. Bu nedenle İsrail'e 3,5 milyon dolarlık silah desteği yapılması çok anormal bir durum değil." ifadelerine yer verdi.
ABD'nin İsrail'e vereceği 3,5 milyar dolarlık dev bütçe A Haber'de Merve Türkay'ın sunumuyla ekrana gelen Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler tarafından değerlendirildi.
"ABD BU BÜTÇEYİ HİBE EDECEK"
Gazeteci Dr. Murat Özer İsrail-İran savaşında azalan mühimmatlar nedeniyle ABD'nin sevkiyat takviyesi yapmak için dev bütçeyi hibe edeceğini belirterek "İsrail-İran savaşında Demir Kubbe'nin mühimmatı bitti ve ABD'den yapılacak bütçenin içerisinde de SM-3 hava savunma füzeleri ve THAAD sistemleri belirtiliyor. ABD, İsrail'e 3,5 milyar doları hibe edecek" dedi.
"İSRAİL'İN, HİNDİSTAN İLE SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ VAR"
Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu mühimmat tedariğinin Hindistan'dan İsrail'e büyük bir sevkiyat gerçekleştiğini belirterek "ABD'nin İsrail'e vereceği dev bütçeli desteğinin sadece Trump üzerinde değil, İsrail Hindistan'dan da çok ciddi bir savunma sanayi anlamında iş birliği var. ABD Ekim 2023 yılında donanmasında 9 bin 100 adet SM-2, 400 adet SM-3 ve 1500 adet ise SM-6 füze önleyici sistemi vardı. Yaklaşık 300'ü İsrail-İran savaşında ABD'den İsrail'e verilmiş." ifadelerini kullandı.
"İSRAİL YENİDEN İRAN'I VURACAK"
Mete Sohtaoğlu, ABD'nin İsrail'e silah desteğinde bulunmasının büyük bir tehlikeli oluşturduğuna dikkat çekerek İsrail'in yıl sonuna kadar İran'a yeni bir hava saldırısı gerçekleştireceğini belirtti. Sohtaoğlu,"İran'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sisteminin alınması ile beraber Tahran hükümetinin bu dönem İsrail'in füzelerine karşı savunmadayken gördüğü eksiklikleri Çin üzerinden kapatmaya çalışıyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde Eylül sonundan itibaren Aralık ayı boyunca yeni bir saldırı olacak. İsrail'in İran'a yönelik yeni bir saldırı girişimi planı olması nedeniyle ABD'den bu denli büyük bir bütçe desteği alacak. Muhtemelen İsrail yeni bir hava saldırısına hazırlanıyor ve ben İsrail'in tekrar İran'ı vuracağını düşünüyorum." dedi.
