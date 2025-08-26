ABD’den İsrail’e dev katliam bütçesi! Orta Doğu’da yeni bir savaş hazırlığı mı planlanıyor?

Katil İsrail, Gazze'nin tamamının işgali için hazırlıklarını devreye sokarken ABD'den bebek katili Netanyahu'yu için kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı. ABD'nin Savunma Bakanlığı Pentagon, İsrail'in askeri operasyonlarda mühimmatının azaldığını bahane ederek siyonist orduya 3,5 milyar dolarlık dev bütçe ayırdığı öğrenildi. Alınan bu karar başta Türkiye 0lmak üzere tepkilere neden olurken ABD'nin aldığı skandal bütçe kararı yeni katliamların habercisi mi sorularının sorulmasına neden oldu.

İSRAİL'E 3,5 MİLYAR DOLARLIK DEV BÜTÇE

Pentagon'un İsrail için ayırdığı katliam bütçesine göre SM-3 hava savunma füzeleri ve THAAD sistemleri için 1 milyar dolar, radar bakımı, donanma gemilerinin yenilenmesi, mühimmat ve lojistik için 2,5 milyar dolar olmak üzere toplamda 3,5 milyar dolar bütçe hibe edileceği belirtildi. Peki ABD'nin İsrail için verdiği dev bütçe ne anlama geliyor? A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, Pentagon'un açıkladığı katliam planını ayrıntılarını aktardı.