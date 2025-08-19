18 yaş altı çocuklar neden suça sürükleniyor? Çocuklarda şiddet eğilimi nasıl engellenir?

Ekran görüntüsü / A Haber

SUÇA MEYİL NASIL FARK EDİLİR? 2 KRİTİK BELİRTİ

Aslında iki şekilde meydana geliyor psikolojik problemler, genetik faktörler ve çevresel faktörler. İlkini nasıl fark edebiliriz genetik faktörler kısmında? Burada ilk devreye giren şey, ilk aklımıza gelen şey tabii ki de çocuğun ailesi.

Çocuğun ailesi erken çocukluk döneminde kriminal bir aile ise yani şiddet meyili olan ya da suça sürüklenmiş, kriminal davranışlara karışmış, aile içerisinde şiddet olan, annenin babaya uyguladığı, babanın anneye uyguladığı olabilir ya da çocuğa karşı saldırgan tutum, fiziksel, sözel ya da psikolojik şiddet olduğu durumlarda çocuk zaten bir süre sonra dışarı çıktığında bu şiddet meyilini dışarı karşı göstermeye başlıyor.

Çocuk şiddeti normalleştiriyor, doğduğu andan itibaren rol model olarak ebeveynlerini aldığı için yani görerek öğrenme dediğimiz kavram üzerinden ilerliyoruz. Ebeveynlerine bakarak bu davranışları normalleştirdiği için sonra dışarıya gidip bir başkasına bunu uygulamaya başlıyor haliyle.