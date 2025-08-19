18 yaş altı çocuklar neden suça sürükleniyor? Çocuklarda şiddet eğilimi nasıl engellenir?
Çocukların karıştığı şiddet olaylarında son günlerde artış gözleniyor. 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları nasıl önlenebilir? Aileler, okul yönetimi ve Emniyet hangi tedbirleri almalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman klinik psikolog Aylin Kaşko değerlendirdi.
Türkiye son zamanlarda 18 yaş altı çocukların işlediği cinayetler ya da karıştığı suçları konuşuyor. Çocukların karıştığı şiddet olaylarında bir artış yaşanıyor.
Peki 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları nasıl önlenebilir? Aileler, okul yönetimi ve Emniyet hangi tedbirleri almalı? Gelişmeleri A Haber spikeri Merve Türkay'ın sunduğu Sabah Ajansı programına katılan uzman klinik psikolog Aylin Kaşko değerlendirdi.
ANTİSOSYAL DÜRTÜSEL KİŞİLİK ÖRÜNTÜSÜ
Uzman klinik psikolog Aylin Kaşko: Kanunlarda 18 yaş altı tüm bireyler çocuk statüsünde kabul ediliyor. Hatta daha erken yaşlarda ergin olsalar bile örneğin 16-17 yaşlarından bahsediyorum. Yaşlarını doldurana kadar çocuk statüsünde kalmaya devam ediyorlar. Tabii 18 yaş altı olmalarına rağmen erken çocukluk döneminde ebeveynleri tarafından duygusal ya da fiziksel ya da çevresel faktörlerden etkilenen bu çocuk bu dönemde antisosyal dürtüsel kişilik örüntüsü gösterebiliyorlar ne yazık ki.
POTANSİYEL ŞİDDET FAİLİ Mİ?
Gelişimlerinin devam ettiği bu süreçte çocuklar farklı nedenlerle suça sürüklenebiliyorlar. Aslında biraz suça sürüklenen çocuk kavramını da açmak gerekiyor bence. Suça sürüklenen çocuk kavramı, çocuğun belirli faktörlerden, belirli nedenlerden dolayı şartların çocuğu bu davranışa sürüklemesi şeklinde tanımlanabiliyor ancak burada şunu sormak gerekir; 17 yaşında bile isteye birine zarar veren bir çocuk gerçekten çocuk mu yoksa geleceğin potansiyel şiddet faili mi? Bence buna odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Suça meylinin olduğunu fark etmek ileride potansiyel bir suçun da önüne geçmektir. Potansiyel bir zararın önüne geçmektir.
SUÇA MEYİL NASIL FARK EDİLİR? 2 KRİTİK BELİRTİ
Aslında iki şekilde meydana geliyor psikolojik problemler, genetik faktörler ve çevresel faktörler. İlkini nasıl fark edebiliriz genetik faktörler kısmında? Burada ilk devreye giren şey, ilk aklımıza gelen şey tabii ki de çocuğun ailesi.
Çocuğun ailesi erken çocukluk döneminde kriminal bir aile ise yani şiddet meyili olan ya da suça sürüklenmiş, kriminal davranışlara karışmış, aile içerisinde şiddet olan, annenin babaya uyguladığı, babanın anneye uyguladığı olabilir ya da çocuğa karşı saldırgan tutum, fiziksel, sözel ya da psikolojik şiddet olduğu durumlarda çocuk zaten bir süre sonra dışarı çıktığında bu şiddet meyilini dışarı karşı göstermeye başlıyor.
Çocuk şiddeti normalleştiriyor, doğduğu andan itibaren rol model olarak ebeveynlerini aldığı için yani görerek öğrenme dediğimiz kavram üzerinden ilerliyoruz. Ebeveynlerine bakarak bu davranışları normalleştirdiği için sonra dışarıya gidip bir başkasına bunu uygulamaya başlıyor haliyle.
ÇEVRESEL FAKTÖRLER VE ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ
Çevresel faktörler devreye giriyor. O da çocuğun yaşadığı çevre, oturduğu muhit olabilir, takıldığı arkadaşları olabilir. Oradaki arkadaşlık ilişkilerinde eğer böyle bir kriminal durumlar varsa, kötü bir çevrenin içerisindeyse genellikle sosyoekonomik seviyesi düşük bu Ghetto dediğimiz mahallelerde çok fazla oluyor. Ya da bu tarz arkadaşlık ilişkileri içerisinde bulunuyorsa yine oradan da bu davranışı normalleştirerek kriminal bir çocuk olma yani suça sürüklenen bir çocuk olma üzerinde ilerleyebiliyor.
AİLELER NE YAPMALI? ÇOCUKLAR NASIL GÖZLEMLENMELİ?
Çocuğun sıkı takibi çok önemli. Burada baskıyla kontrol altına almaktan bahsetmiyorum. Çocuğu izlemek ve gözlemek. Eğer kriminal bir aile ise burada okul, aile ve çocuk denklemi ile birlikte de çalışılabilir. Psikologlar olarak çünkü bu denklemi çok önemli buluyoruz. İlk eğitim ailede başlıyor. Önce aileye bir eğitim vermek bu konuyla alakalı. Gerekirse bir aile terapisinden geçirmek. Okulun yapması gereken durum ise bu tarz kriminal çocukları suçtan biraz uzaklaştırıp görev ve sorumluluk vererek biraz daha topluma entegre etmeye çalışmak. Sosyal alanda becerilerini geliştirmesini sağlamak olabilir.
