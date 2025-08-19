19 Ağustos 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
18 yaş altı çocuklar neden suça sürükleniyor? Hangi önlemler alınmalı?
Çocukların karıştığı şiddet olaylarında son günlerde artış gözleniyor. 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları nasıl önlenebilir? Aileler, okul yönetimi ve Emniyet hangi tedbirleri almalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman klinik psikolog Aylin Kaşko değerlendirdi.