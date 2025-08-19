19 Ağustos 2025, Salı

18 yaş altı çocuklar neden suça sürükleniyor? Hangi önlemler alınmalı?

18 yaş altı çocuklar neden suça sürükleniyor? Hangi önlemler alınmalı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 11:03
Çocukların karıştığı şiddet olaylarında son günlerde artış gözleniyor. 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları nasıl önlenebilir? Aileler, okul yönetimi ve Emniyet hangi tedbirleri almalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman klinik psikolog Aylin Kaşko değerlendirdi.
