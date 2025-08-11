Binaların yıkılmaması için hangi sistemler uygulanmalı? Uzmanlar A Haber’de yanıtladı: Sismik izolatörlü yapılaşma teşvik edilmeli

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Marmara ve Ege Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Deprem gerçeği yeniden gün yüzüne çıkarken akıllara binaların neden yıkıldığı ve sağlam yapıların nasıl inşaa edilmesi gerektiği soruları geldi. Peki Türkiye'nin depreme dayanıklı binalar inşaa etmesi mümkün mü? Deprem deyince ilk akla gelen Japonya'da hangi sistemler kullanılıyor? A Haber'e katılan deprem uzmanları konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel Japonya'da sismik izolasyon sisteminin kullanıldığını ve

"BİNALARIN RİSKİ İÇİN ETİKETLEME SİSTEMİ YAPILMALI"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel Balıkesir'de yıkılan yapılara dikkat çekerek Türkiye'de bulunan tüm bina ve türevlerini denetlenmesi gerektiğine dikkat çekerek; "Depremde baş etme kapasitesi yüksek kırmızı renkte, baş etme kapasitesi düşük ise yeşil renkli etiketlemeler yapılmalı. İnsanların oturdukları yapıyı görme ve seçme hakkı olsun. Depremleri önceden belirlemekten ziyade hangi binaların yıkılacağını önceden bilmesi gerekiyor. Japonya'da bu durum mevcut, aynı sistemi Türk halkı da hak ediyor. Hızlı bir denetim ve etiketlemeden geçirilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde yeni depreme dayanıklı yapıların çoğalması hızlandırılabilir. " dedi.