İstanbul’un depremde en riskli ilçeleri hangileri? Rusya’daki sarsıntı akıllara o soruyu getirdi | A Haber’de çarpıcı sözler

Prof. Dr. Ali Osman Öncel - Türkiye'nin fay haritası (Ekran görüntüsü)

"HER DEPREM İSTANBUL'U ETKİLİYOR"

Öncel, İstanbul'un her depremden etkilendiğini söylerken, "İstanbul'u her deprem etkiliyor. İstanbul o kadar depreme karşı zayıf durumdaki her depremde etkilenebiliyor. 30 Ekim 2020'de Sisam Adası'nda meydana gelen depreminde İstanbul etkilendi. İstanbul'u etkilemeyen deprem Türkiye'de maalesef yok. 23 Nisan'da meydana gelen deprem daha büyük depremin sinyalini veriyor. 20 Temmuz'da Asya-Pasifik'te 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremden 10 gün sonra 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8,8 büyüklüğündeki deprem meydana gelmeseydi biz 7,4 büyüklüğündeki depreme öncü deprem demeyecektik. Bu depremin vermiş olduğu mesaj daha büyük depremler gelecek mesajıdır." dedi.