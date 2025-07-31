İstanbul’un depremde en riskli ilçeleri hangileri? Rusya’daki sarsıntı akıllara o soruyu getirdi | A Haber’de çarpıcı sözler

Prof. Dr. Ali Osman Öncel - Marmara Bölgesi fay hatları (Ekran görüntüsü)

"TÜRKİYE'DE MEYDANA GELECEK DEPREMİN ÜST SINIRI"

Geçmişten günümüze kadar depremle ilgili çalışmaların olduğunu dile getiren Öncel, Türkiye'de meydana gelebilecek en büyük depremin 7,9 olabileceğini belirtti. Öncel, "Kuzey Anadolu Fay zonu bir çizgiyle gösterme bir basitleştirilmiş. Aslında Kuzey Anadolu bir fay hattı değil bir fay zonudur. Fay zonu demek bunun gibi bilemediğimiz bir sürü çizgilerin olduğu ama yalnızca onların tamamını temsil eden bir yapıyı gösteriyor. 1500 yılından günümüze kadar Marmara'da yapılan deprem çalışmaları 7,2 büyüklüğünden daha büyük olmadığını gösteriyor ama 1500 yılından günümüze. Daha geriye gittiğimiz zaman iki bin yılda Marmara'daki tüm depremler çalışılmış durumda. Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu Fay Zonu kolları ayrılıyor. Kollara ayrıldığı için daha kısa daha çok sayıda kırıklar var. Umarız ki 7,2 büyüklüğünü geçmesin. Ama Türkiye'de meydana gelecek depremin üst sınırı 7,9'dur. Maksimum burada olabilecek deprem 6 Şubat da olduğu gibi 1939'da olduğu gibi 7,9'u geçmez. Nereyi geçmeyeceğini biliyoruz. Buna göre deprem senaryoları yapılıyor." ifadelerini kullandı.