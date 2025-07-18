Ateş topu Süveyda | İsrail Dürzi kartını devreye soktu! Suriye’de tehlike büyük

Ekran görüntüsü / A Haber

"ŞARA GEL BİZİ KURTAR"

Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Gece saatlerinde Süveyda'da İsrail yanlısı hareket eden Dürzi grubun başında bulunan Hikmet El-Hicri Şam'dan yardım istedi. Süveyda'daki İsrail yanlısı Dürzilerin başında bulunan Hikmet El Hicri gece saatlerinde Ahmet El Şara'ya çağrıda bulundu ve 'Bölge gergin. Gel, bizi kurtar.' dedi.

Şu anda Suriye Milli Ordusu'nun unsurları Şam'a yakın noktalardan Süveyda'ya gidiyor. Süveyda halkı davet etti. Bu çok önemli. İsrail'in müdahalesi olmazsa bölgede ciddi bir çatışma olmayacak.

DÜRZİ KANTON PLANI ÇÖKTÜ

A Haber izleyicileri için bir ilk bilgiyi vereyim. Ağır birlikler değil bizim jandarma dediğimiz ya da özel harekat polisi gibi dediğimiz Şam'ın elit birlikleri gidiyor. Yani bir asayiş birliği gidiyor. O da kontrol noktalarını devralacaklar. Resmi kurumların, güvenliğini sağlayacaklar.

Önümüzdeki kritik saatlerde Suriye Milli Ordusu yani Suriye devleti Süveyda'nın kontrolünü sağlarsa Siyonist İsrail'in Süveyda oyunu bozuldu diyebiliriz. Bu çok önemli. Burada bir oyun kurmaya çalıştılar. Süveyda'da İsrail yanlısı Dürzi kantonu oluşturmaya çalıştılar ama sahanın dinamikleri oyunu bozdu.

KAOS-SAVAŞ-ÇATIŞMA! İŞTE İSRAİL'İN HEDEFİ

Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: İsrail gibi soysuz, hiçbir değer yargısı olmayan bir yapı olduğu sürece ateşkesten, barıştan bahsetmek mümkün değil. Bunun bir altını çizelim. Hakkını da verelim. Çünkü bir kuduz vakası hani hayvanlar aleminde görülmeyen bir tür İsrail'de var. Ve bu kuduzun da son safhaları ve şuursuzca saldırıyor. Yani İsrail bugün Suriye yarın belki Yemen öbür gün Lübnan. Derdi ne? Bölgede istikrar olmasın. Bu bölge kaos, savaş, çatışma, kanın gövdeyi götürdüğü bir coğrafyaya dönüşsün. O oluşan ortamda da Netanyahu denen katil terör örgütünün başı kendi istikbalini kurtarsın. Gündem başka noktalara kaysın. Dert bu. Bunu yapmak için aylardır büyük çaba içerisinde.

BATAKLIKTAN ÇIKMAK İÇİN KÜRESEL SAVAŞ

Gazze'de bataklığa saplandığını anladığı an zaten istikameti buna çevirdi ve hep söyledik. Bu dönemden itibaren eğer İsrail durdurulmazsa bu işi önce bölgesel sonra küresel savaşa çekmek gibi bir alçakça niyet içinde olacaktır dedik yanılmadık. İsrail önce işte Lübnan'a sonrasında Suriye'ye bunlardan umduğunu bulamayınca tekrar İran'a yönelik saldırılarla amacına ulaşmaya çalıştı. En son İran'da da oyun bozulup o savaş bir anda sona erip konu gündemden kalkınca bu kez yeni bir saha lazım. Onu da Suriye olarak belirledi.

SURİYE'Yİ KOLAY LOKMA YAPMAK İSTEDİ

Aslında Suriye'de yaşanan hadise doğrudan Türkiye'ye olmasa da dolaylı olarak bize de bir mesaj. Çünkü Terörsüz Suriye, Terörsüz Irak. Şu anki bizim motto başlık bu. Bu başlıklara doğru Irak'ta çok ciddi mesafe aldık. Suriye'de de aynısı olursa İsrail'in sonu demek. Kuduz vakası bunu bildiği için ne yapıp edip bu süreci engellemeli, durdurmalı ve bölgeyi ve gelişmeleri lehime çevirmeliyim derdinde. Mesela Amerika'ya rağmen İran'ı vurmuştu. Gene Amerika'nın bir gün önce "sakın" demesine rağmen Suriye'yi vurdu. Gerekçe ne? Gerekçe falan yok. Bahane bol İsrail'de. Bir tane Dürzü iş adamı saldırıya uğradı. Peki Esad döneminde kan gövdeyi götürürken neredeydin? Ey katil İsrail. O zaman niye bu hani böyle tırnak içinde söylüyorum insan pıtırcığı haline gelmedin? Niye korumadın o katledilenleri? Çünkü Esad'la işbirliği içindeydin ve zaten esas amacın da buydu. Suriye'yi bölerek yok ederek kolay lokma haline getirmek.

DURZİLER ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN PLANLARINI HEDEF ALIYOR

Bir bahane bulunur ve buldu. Dürzileri kullanmanın derdinde ki daha önce denendi bu. Lazkiye ve Tarsus'ta İran'la el ele vererek İsrail'in Suriye'yi bölmek adına iç savaş çıkarmak adına süreci tersine çevirmek adına sinsi hamleleriyle karşılaştık ama Suriye lideri Ahmed Şara Türkiye'den de aldığı destekle bu ayaklanmayı bastırmayı bildi. Şimdi aynı akıl İran'ın sahada etkisi düştüğü için bu kez tek başına Dürziler üzerinden güneyden tekrar yeni bir dönemin kapısını aralamanın derdinde. Peki bu kapıyı aralarken amacı ne? Dürzilerin ayaklanmasını sağlamak ki oraya gidiyor iş. Bunun yanına Lazkiye ve Tartus'taki işte nüfusu da katarak doğudaki SDG'den de yardım alarak bu sürece dahil edilmesi için sürece onların da katılması için öncesinde de sinsi planlar vardı burada. Şimdi de var. Ve böylelikle bir anda Şam kuşatma altına alınarak öldürerek ya da bir şekilde esir alarak, tutuklayarak yeni rejimi düşürmek ve kamuoyuna, dünyaya işte İsrail'in de darbe önlendi. Esad tekrar iş başına gelebilir gibi bir hava yaratmak.

HER TÜRLÜ DELİLİĞE VE ÇILGINLIĞA HAZIR

Aynı zamanda da işte bu oluşan süreçte Suriye'yi 4'e 5'e bölmek, Türkiye'nin yürütmek istediği o süreci engellemek. Bütün olay buna bağlı. Buna dayalı. Esas orada İsrail'in hedeflediği Şam rejiminden çok Türkiye'nin bölgede yapmak istedikleri. Çünkü Türkiye Terörsüz Suriye, Terörsüz Irak başlığıyla önemli bir hedefi şu an sahada yürütüyor. Ve Irak'ta da çok ciddi mesafeler katettik ve bu bahsettiğim süreçte bu hani gelinen noktada Irak neredeyse bana göre suyunda gidiyor. Çok büyük aksilik olmazsa orası bitecek. Hemen sonrası sıra Suriye'ye gelecek. Bu da geldiği an İsrail ayağa kalkmış, istikrarı sağlamış, kendi ayakları üzerinde duran bir Suriye'nin kendisi için en büyük tehdit olduğunu bildiği için bu süreci tersine çevirmenin yolunu arıyor ve bunun uğruna her türlü deliliği, çılgınlığı yapmaya hazır.

TÜRKİYE'NİN TEZKERİSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Askeri stratejist İbrahim Keleş: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen o kınama tezkeresi İsrail'i bir kere daha düşünmeye sevk edecek bir açıklama. Burada hem Dışişleri Bakanlığı'nın hem Milli Savunma Bakanlığı'nın bu sabah yaptığı basın toplantısı arkasından Meclis'ten geçen tezkere İsrail'e diplomatik kanallar yoluyla iletilen veyahut da açıktan bir biçimde uyardı. Net bir mesaj veriliyor. Fakat İsrail'in yaptıklarına baktığımız zaman doğrusu ben İsrail'in bazı adımlarını takip ediyorum.

İSRAİL'İN KARA HAZIRLIĞI

Mesela şu anda tamam hava kuvvetlerini kullanıyor ama Suriye sınırına ve özellikle o Süveyda bölgesine ve biraz daha kuzeyine Kuneytra tarafına iki tane tümen gönderiyor. Hazırlık yapıyor şu anda. Güç karşı tarafın gücüyle birlikte değerlendirilirse daha manalı olur. Şimdi Suriye'nin doğru dürüst bir kara kuvvetleri yoktur. Yani o pikapların üzerine monte edilmiş silahlarla bir devlet korunmaz. Tamam savaşıyorlar ama yani bir tankla karşı karşıya geldiğinde yapacakları bir şey yok. Doğru dürüst kara gücü yoktur. Hava kuvvetleri hiç yok. Hava savunma yok. Deniz kuvvetleri yok. Yani bir devletin sınırını, kara sahasını ve gökyüzünü koruyacak bir savunma hattı yoktur. Savunma güçleri yoktur.

PYD İLE BİRLEŞME PLANI

O nedenle İsrail benim değerlendirmeme göre; şimdi bir nabız yoklama yaptı Süveyda'da. Orada kendisine yakın olan Dürzilerin yarısını veya bir kısmını kendi tarafına çekmiş belli ki. Onları bahane ederek ve onları da kullanarak o bölgeden doğuya doğru bir hareketlenme olabileceğini ben değerlendiriyorum. Çünkü Süveyda'dan sonra sırada Tenef bölgesi var. Suriye, Ürdün ve Irak'ın sınırlarının birleştiği bir nokta ve orada da büyük bir Amerikan üssü var. Muhtemelen İsrail eğer kara kuvvetlerini de devreye sokarsa şayet o Tenef bölgesine kadar gider. Bir sonraki adım ise Ebu Kemal Sınır Kapısı var ve PYD'nin kontrolü altındaki bölgedir orası. Ve muhtemelen İsrail "dur" denilmezse şayet PYD ile birleşmeye doğru evrilecek.

TÜRKİYE BURADA NASIL BİR ROL OYNAR?

Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali var. Yani şu anda İsrail'e "dur" diyecek bir güç yok. Amerika her ne olursa olsun arkasında duruyor. Arap ülkelerinin orada pek seslerinin çıkmadığını görüyoruz. İsrail şöyle bir istikrarsız politika izleyecek. Lazkiye ve Tartus tarafında bir Nusayri Alevi Devleti kurma çabaları vardı. Birkaç ay evvel orası da ayaklanma yaptı. Yani devlet güçlerinin böyle parçalanması aslında güçlerin de dağılması anlamına geliyor. O yüzden İsrail bunu fırsata çevirmek isteyecek. Eğer PYD/PKK İsrail'den destek alırsa şayet ki alacağına hiç şüphem yok. O zaman işte sıkıntı Suriye'nin içinde bir istikrarsızlaşma başlar.

TÜRKİYE İSRAİL İLE SURİYE'DE KARŞI KARŞIYA MI GELECEK?

Bu noktada Meclis'in tezkeresi, Dışişleri Bakanımızın açıklaması ve bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın basın açıklamasında da 'istikrarsızlığa müsaade edilmeyecek' dendi. Biz Suriye'ye dört tane operasyon yaptık. Ve bu operasyonların sebebi neydi? Suriye'nin istikrarsızlığından faydalanıp terör üretilmesin kargaşa çıkmasın diye. Eğer İsrail durmazsa şayet yeni bir operasyon kaçınılmaz gözüküyor.

Yani İsrail'in planları doğrudan bizi ilgilendiriyor. O zaman ne yapacağız? Biz terör örgütüyle mücadele ettiğimiz gibi istikrarsız bir Suriye'nin bize getireceği faturaları ve bedelleri de göğüsleyeceğiz mecburen. Ama bunu sağlayacak olan İsrail'in adımlarına da bir yerde "dur" demek gerekiyor. Benim tahminim biz kaçınılmaz olarak İsrail'le bir gün karşı karşıya geleceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE BALTA VURMA PLANI

Kesinlikle böyle bir durum var. Yani PYD'nin şu anki silah teslimine yanaşmayışı ve Şara ile yaptıkları bir 8 maddelik anlaşma var. O konuda hiçbir adım atmadılar daha ve bu 2025'in sonunda bitiyor o anlaşma. O vakte kadar da bir adım atılması lazım. Ama bu YPG bir fırsatçılık yapacak gözüken o ki yapacaklar. Yani burada İsrail'in yaptığını parçaları böyle puzzle gibi bir araya getirip birleştiğimiz zaman bir görüntü resim çıkıyor karşımıza. O resim iyi bir resim değil. O resim ayağa kalkmak isteyen Suriye'nin tekrar eski haline geri dönmesi ve İsrail'in kendince hedeflerine adım adım yaklaştığını görüyoruz.

İSRAİL PLANLARI VE TÜRKİYE HEDEFİ

İsrail bu kadar küçük filan da bu kadar büyük hedefleri nasıl olabilir diye. İsrail'i sadece İsrail olarak okumamak lazım. İsrail'i gördüğümüz yerde Amerika Birleşik Devletleri'ni de okumamız lazım. Birlikte okuyacağız. İsrail'in derdi burada kendisine tehdit olabilecek hiçbir güçlü devlet kalmasın istiyor. Yani Irak'ın hali ortada. Mısır hali ortada. Ürdün öyle. İran'la savaştaki durumu izledik. Lübnan öyle, Filistin öyle. Şimdi geriye kala kala deve dişi diyebileceğimiz büyüklükte ve kudrette bir Türkiye Cumhuriyeti kaldı.

İsrail yaptıkları planlara bakıyoruz. 1890'larda bir Siyonist kongre toplanmıştı ve 100 yıllık bir planları vardı bunun. Yani Filistin'de bir Yahudi devleti kurma planları. Adamlar 50. senesinde ulaştılar bu hedeflerine. Ama bitti mi? Bitmedi. Bunlar uzun vadeli planlar yapıyorlar. Ve bu planlarını da adım adım da gerçekleştiriyorlar. Yani savaş sanatında kural bellidir. Düşmanını tanıyacaksın. Düşmanını tanımazsan hata kaçınılmaz. O yüzden bu düşmanı tanımak lazım. Ve İsrail'i iyi okumak gerekiyor.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ NE OLUR?

Yani diplomasinin de sınırı var. Bir yere kadar. Daha ötesinde olduğunda bizim Türkçedeki güzel sözümüz hatırlayacağız. Nedir? Nus yani nasihatle uslanmayanı etmeli tektir. İkaz etmek lazım. İkazdan sonra tekdirle uslanmayanın hakkı kötektir.

İSRAİL SURİYE'DE YPG'Yİ Mİ ÖNE SÜRECEK?

SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan: Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımızda, Büyükleçi Tom Barrcak'ın açıklamaları üzerinden meseleyi ele aldığımızda; Donald Trump'ın en azından başkan olarak Trump'ın YPG noktasında kafasının net olduğunu görebiliyoruz. Barrcak, 'SDG eşittir YPG. YPG eşittir PKK. PKK'nın bir türevidir. O nedenle PKK ne yapıyorsa aynı şekilde YPG'nin de onu yapması, SDG'nin de onu yapması gerekir' gibi çok net bir ifadede bulundu ve Suriye'nin ulusal devlet yapısına, ulus devlet kimliğine, toprak bütünlüğüne referans veren açıklamalarıyla beraber aslında SDG'nin bir hayal kurmaması gerektiğini, ABD'nin de hiçbir şekilde onlara bir devlet borçlu olmadığını, devlet kurma borcunun olmadığını belirtti.

TRUMP'IN SİYASAL DURUŞU DEĞİŞEBİLİR

Fakat bununla beraber Amerikan müesses nizamı içinde farklı kliklerin, farklı yapılanmaların, ister istemez YPG üzerinden belirli hakimiyet alanları kurabileceğini de burada göz ardı etmemek gerekiyor. Yine ilerleyen günlerde değişen dinamikler çerçevesinde Trump'ın da söyleminin veya tarafının değişmesinin mümkün olmayacağının da garantisini Trump'ın geçmişteki açıklamaları ve eylemlerine baktığımızda yine iddia etmemiz mümkün olmayacak. Başkan Trump hızlı bir şekilde karar değiştirebilen bir aktör, bir lider. Bu anlamda birkaç zaman sonrasında birkaç hafta birkaç ay sonrasında farklı şeyler ifade edebilir.

İŞLEVSEL KART YPG

Bununla beraber işgal devleti İsrail açısından Suriye stratejisi bağlamında meseleyi ele aldığımızda Dürzilerin yanında YPG'yi de işlevsel bir kart olarak, Suriye'yi istikrarsızlaştırma noktasında, Şam yönetiminin güçlü bir inşa sürecini gerçekleştirmesi bağlamında onu engelleyici, onun önünde bariyer inşa edici bir kart olarak, işlevsel bir kart olarak gördüğünü de net bir şekilde ifade edebiliriz.

Bu özellikle ülke içinde kırılganlıklar ortaya çıktığı takdirde şüphesiz Tel Aviv tarafından YPG üzerinde çeşitli baskıların artırılabilmesi ya da onların mobilize etmeye hareketlendirmeye yönelik de çeşitli adımların gelmesi mümkün. Şu an itibariyle işgal devleti bunu bir süredir Dürziler üzerinden deniyor.

TEOLOJİK ALTYAPILAR REEL POLİTİĞE DÖNDÜ

Askeri Stratejist Doçent Doktor Kemal Olçar: Yeni bir oyun mu kuruluyor? Bence kurulmuyor zaten bir oyun var. Tabii o taktik stepler, taktik adımlar değişebilir. Tabii tamamen böyle basit bir meseleye odaklanırsanız genel stratejik resim bazen kayabiliyor. Başka anlamlar çıkabiliyor. Ama ben başından beri söylediğim şu İsrail'in 7 Ekim sonrası yaptığı 7 Ekim öncesi planlarının devamı şeklinde okuyorum. Dolayısıyla bu ta 1948'den günümüze kadar İsrail denen o katil devletin uyguladığı politikaların devamı. Onunla ilgili stratejiler var. Onunla ilgili operatif ve taktik adımlar var. Bunların teolojik altyapıları var. Fakat reel politiğe aktarılmış halde olduğunu da görüyoruz.

TÜM KURALLAR ÇİĞNENİYOR

Dolayısıyla bugün yaşadığımız mesele üzerinden de tartışılabilir bu konu ama genel bir resim çizmek gerekiyorsa İsrail devleti yayılmacı bir devlet. Yayılırken de insani hukuk, vicdani hukuk, etik değerler, uluslararası hukuk ne derseniz deyin adına hem hukuk açısından hem inanç sistemlerimiz açısından tam ters birtakım faaliyetler uyguluyor ve onların hepsini ihlal ediyor. Uluslararası hukukun verdiği kararları da dinlemiyor. Uluslararası örgütlerin de yapmış olduğu bir takım çalışmaları da yok sayıyor. Böyle bir devletten bahsediyoruz. Ama planlarına çok sadıklar. Evet. Gerek inanç köklerinden aldıkları birtakım motivasyonlarla, gerekse bunları hayata geçirirken arkalarına evanjelistler gibi Amerika'da 60-70 milyonluk bir grubun desteği, gerekse Rothschild gibi, Rockefeller gibi ya da diğer İtalya ve Avrupa Devletlerindeki bankacılık finans sistemlerinin vermiş olduğu güç ve dürtü ve motivasyonla bu işi devam ettiriyorlar ısrarla.

KENDİLERİNİ ÜSTÜN IRK GÖRÜYORLAR

Teolojik altyapı onları daha da çok birbirine bağlıyor. O tabii toplumun birleştiren bir zamk gibi. O inançları çok köklü. Aslında kendilerini vaat ettiklerini inandıkları bir sistem var. Toprak demiyorum bakın vaat ettiklerine inandıkları bir sistem var. O sistem içerisinde toprak bir parçası bunun. Ne var başka? Diğer insanlar ikincil sınıf. Evet. Yahudi ırkı üstün ırk. Ve diğer insanlar, kendi inandıkları sisteme göre Yahudi ırkına hizmet için gönderilmiş birtakım insan grupları. Hatta bunu da çok net bir şekilde söylüyorlar. Filistin halkı için söylüyorlar biliyorsunuz. Çok aşağılık birtakım ifadeler kullanıyorlar. Şimdi bu tablo buyken tablo böyleyken, bu güç varken arkalarında Amerika'ya hangi başkanı koyarsanız koyun seçilirse seçilsin, İsrail politikalarında en ufak bir geri adım atılmıyor.

OYALAMA TAKTİKLERİ

Trump'ın son ifadelerine bakınca bunların hepsi bir nevi böyle oyalama taktikleri gibi algılıyorum ben. İşte bir büyükelçi atanıyor, onun ifadeleri var bu konuda. O da böyle bir oyalama taktikleri içerisinde uygulaya geliyor. Ben reel sahaya bakıyorum. Pratik hayata bakıyorum. Ölen Filistinlilere bakıyorum. Büyük planın içerisindeki parçadan devam edelim. Burada İsrail bir hak görüyor kendine. Suriye diye bir devlet var. Yeni bir rejim var ve bu rejim yeni güvenlik mimarisi oluşturmaya çalışıyor. Kültürel kodlarını yeniden tanımlamaya çalışıyor. Esad'ın tahrip ettiği kültür kodlarını yeniden inşa etmeye çalışıyor. Birlik ve bütünlük sağlamaya çalışıyor. Kimlik oluşturmaya çalışıyor. İktisaden Suriye halkına birtakım imkanlar tahsis etmek istiyor. Ve ülkesinde şu anda çok bozuk yapılar var.

SURİYE'YE YAPIŞMIŞ TÜMÖRLER

Yani tümör gibi yapışmış kalmış YPG başta olmak üzere DAEŞ vesaire gibi yapılar var. Onlarla mücadele ediyor. Esad artıkları var. Esad'ı koruyan, ailesini koruyan özel birlikler var. İsrail'in de tam olarak aslında bahane üretebileceği noktalar varken bunlarla uğraşırken egemenlik tesis etmeye ve uluslararası ortamda sorumluluklarını yerine getirmeye çalışır iken Türkiye desteğinde şimdi İsrail şöyle bir hak görüyor kendinde. İki tane topluluk bunlar Suriyeli. Suriye içerisindeki etnik zenginlikten mürekkep gruplar bunlar. Birileri Araplar, işte Süryaniler var, Asuriler var, Kürtler var, Türkmenler var, Araplar var, Dürziler var. Bedevi aşiretleriyle Dürziler arasında ortaya çıkan bir anlaşmazlık, lokal anlaşmazlığa müdahale edip o bölgede tekrar barış tesis etmek istiyor. Bu senin görevin değil ki.

Bu İsrail'e verilmiş vazife değil ki. Ha ne olur? Böyle bir etnik ya da daha doğrusu iki grup arasındaki çatışma başladığında buna müdahale edecek bunu durduracak Şara hükümetinin milli Suriye ordusu ya da asayişten sorumlu güvenlik güçleridir. Polistir daha doğrusu.

EMELLERİNE ULAŞMASI MÜMKÜN DEĞİL

Terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: İsrail'in yayılmacı politikasını da biliyoruz. Yani o tarihi emellerini kendilerine göre uydurdukları bazı işte hedeflerinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu gerçekleştirmek isteyen bir İsrail'in bu konuda hangi stratejiyi izleyeceği merak konusu. Bunlardan bir tanesi silahlı güç kullanmak yani askeri güç kullanmak.

Bunu şu an için mevcut demografik yapısı içerisinde yapması mümkün değil. Yani işte kendi hedefindeki ülkeleri işgal ederek yayılmacı politikasını gerçekleştirmesi kara kuvvetlerine ihtiyaç duymasını gerektiriyor. Yani kara kuvvetleri olması lazım. Güçlü bir kara kuvvetleri olması lazım ki şu andaki demografik yapısı bunu mümkün kılmıyor.

KENDİ SONUNU HAZIRLIYOR

Neden bunu söylüyorum? Bakınız Gazze savaşında İsrail Kara Kuvvetleri'nin başarısız olduğunu gördük. Rehineleri kurtaramadılar. 10 kilometreye 40 kilometrelik bir alanda başarısız olan bir İsrail Kara Kuvvetleri Suriye gibi devasa bir coğrafyada bu alanı nasıl kontrol altına alacak? Bu mümkün değil. Ve bu gücü kara kuvvetlerine Gazze'de kullandığı kara kuvvetlerinin üzerine daha fazla güç yani insan gücü eklemesi lazım ki İsrail'in şu andaki nüfusu, demografik yapısı buna uygun değil. Bir de üstüne üstelik İran'ın cevap vermesinden sonra artık İsrail topraklarının güvensiz hale gelmesi İsrail toplumunda bir kırılganlık yarattı ve ülkeyi terk etmek istiyor. İşte İsrail için en korkunç olay da bu.

KÜÇÜK DEVLETÇİKLER PLANI

Dolayısıyla askeri güç kullanarak Suriye'yi kontrol edemeyeceğini anlayan İsrail başka stratejiler uygulayacaktır. Nedir o stratejiler? İşte hedefinde olduğu ülkelerdeki farklılıkları kullanarak bu etnik, dini, mezhepsel farklılıklar olabilir, bütün farklılıkları kullanarak o bölgelerde bir istikrarsızlık yaratmak, bu istikrarsızlığın sonucunda ortaya çıkacak yeni devlet ya da devletçikleri kendine müzahir kılarak, kendine uygun yönetimler oluşturarak kontrol edilebilir hale getirmektir. İşte İsrail bunun için Dürzilerin güvenliğini bahane eder, bir sonraki işte hedefi SDG'nin güvenliğini bahane eder, bir sonraki hedefi bir başkasının güvenliğini bahane ederek o bölgelerde istikrarsızlık yaratmak isteyecektir.

SÜVEYDA VE SDG BAĞLANTISI

Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Tabii Süveyda'da olan olanlar SDG'den bağımsız düşünülemez. Ama SDG ile biliyorsunuz Şam yönetimi arasında bir mutabakat var. SDG bu entegrasyonda ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrcak'ın cümleleriyle yavaş davranıyor ve atması gereken adımları atmıyor.

Süveyda, Dera ve Kuneytra'da 8 Aralık'tan sonra İsrail'in örtülü bir işgali ve en son Şam'da Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırıyla genişleyen bir saldırganlığı var. İsrail Suriye'nin istikrarını ve Suriye'nin bütünlüğünü istemiyor. Buna Dürzüler üzerinden yapmak istediği bir vekalet savaşı var ve SDG'de farklı görüşmeler içinde yer alıyor.

İSRAİL ADAMI SÖZDE ŞEYH

8 Aralık'tan sonra İsrail defaatle Suriye'ye saldırdı. Bu saldırganlık yeni değil. Şam yönetimi ile birlikte hareket eden iki tane dürzü grup var. Bunlar Süveyda'da İsrail yanlısı gruplara karşı Suriye ulusal ordusu ya da milli ordusu ile birlikte hareket etti.

El- Hicri olarak adlandırılan bir dürzü şeyhinin başını çektiği ve önceden de Süveyda'da istikrarsızlığı sağlamaya çalışan bu grup gerçekten özellikle kent merkezinde devlet otoritesinin işte sokaklarda güvenlik mimarisinin sağlanmaması için defaatle saldırganlıklarını ortaya koydular.

HEM SAVAŞA HEM BARIŞA MESAJ

SDG entegrasyon için şu ana kadar o 8 maddelik taahhütlerini yerine getirmedi. Biz Suriye'deki dört günlük çatışmalarda hemen Suriye'nin kuzeyine odaklandık ve SDG'de bir hareketlenme var mı diye sahayI takip ettik. Süveyda'da bir geçici ve kırılgan bir ateşkes imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'deki gelecek dönemi de özetleyecek bir cümle etti; 'Savaş isteyenler için Muhammed El Collani barış isteyenler için Ahmed Şara burada.' dedi.