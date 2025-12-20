SON DAKİKA! Balıkesir'de İHA düştü! Ankara'ya gönderildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.12.2025 13:23 Güncelleme: 20.12.2025 13:31
19 Aralık Cuma günü öğlen saatlerinde İzmit’e düşen İHA’nın ardından benzer bir olay bugün Balıkesir’de meydana geldi. Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü. Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA'nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı. Rus menşeli olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi.
