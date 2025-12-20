20 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Balıkesir'de İHA düştü! Ankara'ya gönderildi

SON DAKİKA! Balıkesir'de İHA düştü! Ankara'ya gönderildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.12.2025 13:23 Güncelleme: 20.12.2025 13:31
SON DAKİKA! Balıkesir’de İHA düştü! Ankara’ya gönderildi

19 Aralık Cuma günü öğlen saatlerinde İzmit’e düşen İHA’nın ardından benzer bir olay bugün Balıkesir’de meydana geldi. Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü. Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA'nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı. Rus menşeli olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi.

Manyas’ta düşen İHA (İHA)Manyas’ta düşen İHA (İHA)

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İzmit’te İHA düştü! İnceleme başlatıldıİzmit’te İHA düştü! İnceleme başlatıldı İZMİT'TE İHA DÜŞTÜ! İNCELEME BAŞLATILDI

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör