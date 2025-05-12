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Terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolar! İşte o para yapılabilecekler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.05.2025 12:43 Güncelleme: 12.05.2025 12:45
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Terörün Türkiye’ye maliyeti 2 trilyon dolar! İşte o para yapılabilecekler

Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü PKK, bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. PKK kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Peki terörün Türkiye'ye maliyeti ne oldu? Terör olmasaydı Türkiye'ye neler yapılırdı? Ekonomist Tarkan Zengin A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.

İmralı'da yatan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı 'silah bırakın' çağrısının ardından örgüt kongresini topladığını duyurmuştu. Bugün terör örgütü PKK fesih kararını duyurdu.

Terör örgütünden yapılan açıklamada "12. PKK Kongresi, PKK'nın örgütsel yapısını feshetme ve silahlı mücadele yöntemini sona erdirme kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.

Peki terörün Türkiye'ye maliyeti ne oldu? Terör olmasaydı Türkiye'ye neler yapılırdı? Ekonomist Tarkan Zengin A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu.

TERÖRÜN TÜRKİYE'YE MALİYETİ NE OLDU?

ŞEHİTLERE, GAZİLERE VE AİLELERE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

Ekonomist Tarkan Zengin: PKK terör örgütünün kendini feshetmesinin elbette ekonomiye, iş gücü piyasalarına, istihdamı önemli etkileri olacak. Terör örgütleri özellikle PKK terör örgütü sadece can kayıplarına yol açmadı. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var, onların aileleri var, onlara gerçekten çok şey borçluyuz.

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EKONOMİ VE İSTİHDAMA OLUMSUZ ETKİ

Ancak terör örgütünün Türkiye ekonomisine de büyük zararları oldu uzun yıllar. Çünkü terör örgütleri altyapıyı hedef alır, büyük yatırımları hedef alır, çalışma hürriyetini, teşebbüs hürriyetini hedef alır, ülkenin insan kaynağını hedef alır, yatırım yapılmasını engelleyecek faaliyetler yapar ve bu bir ülkenin doğrudan hem ekonomisine hem de istihdamına olumsuz etkileri olur.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

2 TRİLYON DOLAR ZARAR

Tabii ekonomik maliyetin bir hesaplanabilir tarafı var, doğrudan maliyet dediğimiz bir de hesaplanamayan maliyetleri var. Bütün bunları çeşitli yöntemlerle elbette hesaplanabiliyor ama bir tahmin olarak ifade edebiliriz ki PKK terör örgütünün 40 yıldan fazladır ülke ekonomimize 2 trilyon dolardan fazla zarar verdiğini ifade edebiliriz.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

40 YILDAN FAZLADIR SÜREN ZARAR HESABI

Burada neden bu ekonomik maliyet ortaya çıkıyor? Bir kere yatırımların yapılmamasına, risklerin artmasına, bunun yanı sıra çeşitli işte altyapıya verilen zararlar, şantiyelere verilen zararlar, bölgenin kalkınmasına yönelik zararlar. Bütün bunlar hesaplanabilir zararlar. Aynı zamanda turizmi doğrudan hedef alır, terör faaliyetleri. Turizm gelirlerini hedef alır. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda Türkiye'ye 40 yıl boyunca 2 trilyon dolarlık bir büyük maliyet ortaya çıktı.

Çünkü bu maliyetler sadece doğrudan terörle mücadele için harcanan kamu kaynakları değil. Aynı zamanda terörün olmaması durumunda yapılacak yatırımlar, insan kaynağı ve altyapıyı hesapladığımızda çok büyük bir maliyet ortaya çıkıyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BUNLAR OLMASAYDI PEKİ NE OLURDU?

Yani bugün Türkiye'nin yüz akı çok büyük mega projeler dediğimiz çok büyük projelerinden sadece bir tane değil yüzlercesi yapılabilirdi. Mesela eğer terör belasının bu ekonomik maliyet olmasaydı 100 adet İstanbul 3. Köprüsü yapılabilirdi. Bu olmasaydı 100 adet büyük çaplı baraj yapılabilirdi. 100.000 km hızlı tren yolu yapılabilirdi.

Yine 100.000 km duble yol yapılabilirdi. 1000 adet orta ölçekli havalimanı yapılabilirdi. 1000 adet bin kişilik kütüphane yapılabilirdi. Yine bin adet bin kişilik şehir hastanesi yapılabilirdi. Bunun gibi Türkiye ekonomisine gerçekten çok büyük zarar vermiş bir terör faaliyeti oldu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YENİ DÖNEMDE NELER OLACAK?

Bugün gerçekten tarihi anlar yaşıyoruz. Terör örgütünün kendini feshetmesinin hem ekonomimize çok önemli katkıları olacak ve özellikle bölgeye önemli katkıları olacak. İstihdama önemli katkıları olacak, iş gücü piyasalarına önemli katkıları olacak ve Türkiye'nin toplamda kalkınmasına ve büyümesine bundan sonra önemli etkileri olacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TERÖRÜN TÜRKİYE'YE MALİYETİ 2 TRİLYON DOLAR

100 ADET YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

100 BİN KM YENİ YOL VE OTOBAN

100 ADET ÖLÇEKLİ BARAJLAR

1000 ADET HİDROELEKTRİK SANTRALİ

100 BİN KM HIZLI TREN DEMİRYOLU

1000 ADET ORTA ÖLÇEKLİ ULUSLARARASI HAVALİMANI

1000 ADET 1000 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ

1000 ADET 1000 YATAKLI HASTANE

1000 ADET 1000 KİŞİLİK KÜTÜPHANE

1000 ADET 24 DERSLİKLİ OKUL

Terörün Türkiye’ye maliyeti 2 trilyon dolar! İşte o para yapılabilecekler
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Terörün Türkiye’ye maliyeti 2 trilyon dolar! İşte o para yapılabilecekler Terörün Türkiye’ye maliyeti 2 trilyon dolar! İşte o para yapılabilecekler Terörün Türkiye’ye maliyeti 2 trilyon dolar! İşte o para yapılabilecekler
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