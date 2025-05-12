Terörün Türkiye’ye maliyeti 2 trilyon dolar! İşte o para yapılabilecekler

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40 YILDAN FAZLADIR SÜREN ZARAR HESABI

Burada neden bu ekonomik maliyet ortaya çıkıyor? Bir kere yatırımların yapılmamasına, risklerin artmasına, bunun yanı sıra çeşitli işte altyapıya verilen zararlar, şantiyelere verilen zararlar, bölgenin kalkınmasına yönelik zararlar. Bütün bunlar hesaplanabilir zararlar. Aynı zamanda turizmi doğrudan hedef alır, terör faaliyetleri. Turizm gelirlerini hedef alır. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda Türkiye'ye 40 yıl boyunca 2 trilyon dolarlık bir büyük maliyet ortaya çıktı.

Çünkü bu maliyetler sadece doğrudan terörle mücadele için harcanan kamu kaynakları değil. Aynı zamanda terörün olmaması durumunda yapılacak yatırımlar, insan kaynağı ve altyapıyı hesapladığımızda çok büyük bir maliyet ortaya çıkıyor.