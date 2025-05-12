PKK kendisini feshetti, kamplar ne olacak?

Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Gözler kampların boşaltılması ve silahların teslim edilmesinde. İşte tüm detaylar…

KANDİL

Terör örgütünün sözde ana karargahı. Haberleşme merkezleri, silah depoları, bütün lojistik altyapı, örgütün elebaşları burada.

GARA

Türkiye sınırına yakın stratejik geçiş noktası. Birçok terör saldırısının planlandığı kamplardandı. Kaçırılan asker ve devlet memurları bir dönem burada tutulmuştu.

METİNA

Sızma ve terör saldırıları burada planlanıyordu. 2013'te Türkiye'den çekilen teröristler burada toplanmıştı.

ZAP

Hakkari Çukurca'nın karşısında. Teröristlerin geçiş ve ikmal noktası. Derin vadiler hava operasyonlarına karşı doğal koruma sağlıyordu.

HAKURK

Örgütün ilk zamanlarından beri önemli noktalardan. Dağlara oyulmuş mağara ve sığınaklarla dolu. Önemli ikmal merkezi. Pençe harekatlarının ilki buraya yapıldı.

AVAŞİN-BASYAN

Zap ile Metina arasında. Dağlık bir bölge, barınma ve eğitim odaklı bir kamp.

HAFTANİN

Sınırın sıfır noktasında. Geçiş ve terör saldırıları için kritik bir kamptı

SİNCAR

Irak-Suriye sınırında. PKK için Suriye'ye geçişlerin ve örgütün Suriye'deki uzantılarıyla temasın kilit noktası. Hem eğitim hem de ikmal kampı.