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PKK kendisini feshetti, kamplar ne olacak?
KANDİL
Terör örgütünün sözde ana karargahı. Haberleşme merkezleri, silah depoları, bütün lojistik altyapı, örgütün elebaşları burada.
GARA
Türkiye sınırına yakın stratejik geçiş noktası. Birçok terör saldırısının planlandığı kamplardandı. Kaçırılan asker ve devlet memurları bir dönem burada tutulmuştu.
METİNA
Sızma ve terör saldırıları burada planlanıyordu. 2013'te Türkiye'den çekilen teröristler burada toplanmıştı.
ZAP
Hakkari Çukurca'nın karşısında. Teröristlerin geçiş ve ikmal noktası. Derin vadiler hava operasyonlarına karşı doğal koruma sağlıyordu.
HAKURK
Örgütün ilk zamanlarından beri önemli noktalardan. Dağlara oyulmuş mağara ve sığınaklarla dolu. Önemli ikmal merkezi. Pençe harekatlarının ilki buraya yapıldı.
AVAŞİN-BASYAN
Zap ile Metina arasında. Dağlık bir bölge, barınma ve eğitim odaklı bir kamp.
HAFTANİN
Sınırın sıfır noktasında. Geçiş ve terör saldırıları için kritik bir kamptı
SİNCAR
Irak-Suriye sınırında. PKK için Suriye'ye geçişlerin ve örgütün Suriye'deki uzantılarıyla temasın kilit noktası. Hem eğitim hem de ikmal kampı.