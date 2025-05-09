PKK’nın fesih kongresi kararı Doğu ve Güneydoğu’da nasıl yankılandı?

Terör örgütü PKK, 12. Kongresi'ni topladı. PKK yaptığı açıklama ile 5-7 Mayıs'ta kongreyi topladıklarını ve kararlar aldıklarını duyurdu. Kongrede alınan kararların kısa sürede açıklaması bekleniyor.

DEM PARTİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI



DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, öğle saatlerinde yaptıkları açıklamada, PKK'nın kongreyi topladıklarını duyurmasının an meselesi olduğunu açıklamıştı. Doğan, yaptığı açıklamada "Bu tarihi adımın tarihi fırsata dönüşmesini bekliyoruz." demişti. Peki bu açıklama Doğu ve Güneydoğu'da nasıl karşılık buldu? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz konuğu olan kanaat önderi Muhammed Akar ile değerlendirdi.

ARTIK TÜM TÜRKİYE BİLİYOR

Muhammed Akar: Öncelikle bu süreç hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün çok yakında hayırlı sürecin hayırlı kararın açıklanacağına dair beyanda bulunması üzerine zaten bütün bölgede ve Türkiye'de nefesler tutulmuş ve bu kongre kararının açıklanmasını bekliyordu. Bu sabah da DEM Parti çevrelerinden benzer bir açıklama geldi. An meselesi dendi ve bugün an itibariyle örgütün kongresini topladığı ve fesih kararı aldığı yönünde haber bütün medyada ve kamuoyunda artık bilinir bir meseledir.