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CANLI PKK'nın fesih kararı! Bundan sonra ne olacak? Uzman isimler A Haber’de

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.05.2025 09:40 Güncelleme: 12.05.2025 10:02
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PKK’nın fesih ilanı! Bundan sonra ne olacak?

Terör örgütü PKK, fesih kararını açıkladı. 5-7 Mayıs’ta toplanan kongrenin sonuç bildirgesini yayımlayan terör örgütü PKK silahları bıraktığını açıkladı. Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi. Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ bundan sonra izlenecek yol haritasını canlı yayında anlattı.

Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü PKK bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. PKK kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Reuters'ın haberine göre; terör örgütünün kongreye ilişkin sonuç bildirgesinde, "Kongre, PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı." denildi.

Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi. Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ bundan sonra izlenecek yol haritasını anlattı.

AHaber CANLI YAYIN
CANLI ANLATIM
09:30 12 Mayıs 2025

DEVLET 2 ŞIK SUNDU

PKK’nın fesih kararı alması bekleniyordu. Devletin 2 şıklı olarak çizmiş olduğu bir politika var. Ya silahlarla birlikte yok olacaklardı ya da silahlarla teslim olacaklardı.

KCK yapısı altında bunun altını iyice çizmek lazım daha önce aklıevveller süreci saptırma adına ayak oyunu yapmaya kalktılar, KCK yapısı altında bütün her yeri kapsayacak şekilde kim varsa ilk etapta silahları olduğu gibi bırakacak ilgili yerde ilgili siyasi iradeye teslim olacaklar.

DEVLET 2 ŞIK SUNDU
09:25 12 Mayıs 2025

SURİYE’DEKİ BENZER OLAY YAŞANACAK

Suriye’de Baas rejimi çöktüğünde benzer bir durumu gördük. Bütün silahların tek merkez olması gerektiği yönünde tepki ve tavırla Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tespit ve teslim merkezleri oluşturdu. Buraya gelen silahlar envantere alınarak kimlik ve silah tespitleri yapıldı. SDG ve PKK hariç tüm örgütlerin silahları toplandı. Şimdi bu süreç Türkiye ve Irak’ta yaşanacak.

SURİYE’DEKİ BENZER OLAY YAŞANACAK
09:20 12 Mayıs 2025

İŞTE İZLENECEK YOL HARİTASI

Tespit ve teslim. Burada bizi bekleyen 2 tane önemli faaliyet var. Teslim merkezleri oluşturulacak herkes elindeki silahı teslim edecek ve burada tasnifler yapılacak. Burada hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılacak. Eğer vatandaş değilse sınır dışı edilecek ve vatandaşı olduğu ülkelere gitmesi sağlanacak.

Sözde lider deniler kadrolar! Bunlar o ülkenin vatandaşı dahi olsa o ülkeden çıkarılacak başka bir ülkeye gönderilecek. Bunların hepsi ileride görülecek. Bunların hepsi yurtdışı bağlantılı teröristler ve bunların kafalarında belirlediği işler vardır.

PKK'NIN FESİH KARARI! BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Daha önce örgüttü uzun süre faaliyete bulunan kanlı ve kirli olaylara karışmış kişiler de ülkesi olduğu yerde hukuki işlemlere tabi tutulacak. Bu da o ülkenin alacağı tedbirlere bağlı. PKK’nın zoruyla dağa götürülenler baskı ve şiddet ile orada tutulan ancak olaylara karışmamış olanlar tespitlerin ardından günlük yaşantıya entegre edilecek.  Bunlar okuldan ailesinden kaçırılan eyleme karışmamış olanlar ve tespitlere göre hareket edilecek.

İŞTE İZLENECEK YOL HARİTASI
09:15 12 Mayıs 2025

“TÜRK DEVLETİ BUNA İZİN VERMEDİ”

Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Çok önemli bir dönüm noktasındayız terörün tasfiyesi bakımından Türkiye’nin son 40 yılına damga vuran adeta bizim çok büyük atılımlar yapmamızı engelleyen dış destekli bir bölücü terör operasyonunun faaliyetinin sonuna gelmiş olmayı ümit ediyoruz. Terör yapılanmasının bir ahtapotun kolları gibi değişik boyutları var belki bunu net olarak ortaya koymak lazım. Tepede PKK’nın da üstünde bir KCK yapılanması var. PKK sadece Türkiye’den sorumlu terör örgütünün alt kolu hüviyetinde bunun Suriye’deki uzantısı PYD onun silahlı kolu YPG, Irak’ta başka bir yapılanma, İran’da başka bir yapılanma, Avrupa yapılanması var bunların siyasi bir hedefleri var. Terör yöntemiyle bu coğrafyada emperyalizmin emrinde ikinci bir İsrail oluşturmaya çalışıyorlar. Türk devleti kararlı biçimde buna izin vermedi. Bu yöndeki çabalar akamete uğradı.

TÜRK DEVLETİ BUNA İZİN VERMEDİ

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