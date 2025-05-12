CANLI PKK'nın fesih kararı! Bundan sonra ne olacak? Uzman isimler A Haber’de

09:20 12 Mayıs 2025

Tespit ve teslim. Burada bizi bekleyen 2 tane önemli faaliyet var. Teslim merkezleri oluşturulacak herkes elindeki silahı teslim edecek ve burada tasnifler yapılacak. Burada hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılacak. Eğer vatandaş değilse sınır dışı edilecek ve vatandaşı olduğu ülkelere gitmesi sağlanacak.

Sözde lider deniler kadrolar! Bunlar o ülkenin vatandaşı dahi olsa o ülkeden çıkarılacak başka bir ülkeye gönderilecek. Bunların hepsi ileride görülecek. Bunların hepsi yurtdışı bağlantılı teröristler ve bunların kafalarında belirlediği işler vardır.

Daha önce örgüttü uzun süre faaliyete bulunan kanlı ve kirli olaylara karışmış kişiler de ülkesi olduğu yerde hukuki işlemlere tabi tutulacak. Bu da o ülkenin alacağı tedbirlere bağlı. PKK’nın zoruyla dağa götürülenler baskı ve şiddet ile orada tutulan ancak olaylara karışmamış olanlar tespitlerin ardından günlük yaşantıya entegre edilecek. Bunlar okuldan ailesinden kaçırılan eyleme karışmamış olanlar ve tespitlere göre hareket edilecek.