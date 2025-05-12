Terörün Türkiye’ye maliyeti 2 trilyon dolar! İşte o para yapılabilecekler

Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü PKK, bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. PKK kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Peki terörün Türkiye'ye maliyeti ne oldu? Terör olmasaydı Türkiye'ye neler yapılırdı? Ekonomist Tarkan Zengin A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.

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