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Terörün Türkiye’ye maliyeti 2 trilyon dolar! İşte o para yapılabilecekler

Terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolar! İşte o para yapılabilecekler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.05.2025 12:33
Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü PKK, bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. PKK kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Peki terörün Türkiye'ye maliyeti ne oldu? Terör olmasaydı Türkiye'ye neler yapılırdı? Ekonomist Tarkan Zengin A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Terörün Türkiye’ye maliyeti 2 trilyon dolar! İşte o para yapılabilecekler
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