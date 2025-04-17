Sosyal medya provokasyonu ile ekonomiye saldırı! Kimler ekonomide belirsizlik istiyor?

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ÇİN'İN PAZAR ARAYIŞI

Böyle durumlarda her türlü duyum iddia veya dezenfermasyon dediğimiz yani gerçeğe aykırı kirli ya da kirletilmiş bilgi paylaşımları oldukça hassas ortamlarda tahminlerin ötesinde ağır sonuçlar verebilir. Trump'ın gümrük tarifelerini arttırma kararının piyasalar üzerinde sarsıcı etkileri var. Türkiye burada görece olarak daha avantajlı görünüyor. Fakat Çin çok büyük bir ekonomi ve dünyanın fabrikası olarak tanımlanır. Çin'in bu tarifelerden dolayı Türkiye'nin pazarlarına gireceği agresif tavırlar alacağı aynı zamanda fiyat kıracağı söyleniyor ve çok rahat olmamak gerektiği de belirtiliyor.