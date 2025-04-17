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Sosyal medya provokasyonu ile ekonomiye saldırı! Kimler ekonomide belirsizlik istiyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.04.2025 12:55 Güncelleme: 17.04.2025 12:58
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Sosyal medya provokasyonu ile ekonomiye saldırı! Kimler ekonomide belirsizlik istiyor?

Rasim Ozan Kütahyalı’nın “CHP’ye kayyum atanacak” iddiaları üzerinden ekonomi üzerinde bir manipülasyon süreci başlatıldı. Türkiye’de belirsizlik havası oluşturulmak istendi. Ekonomiyi kimler neden ve nasıl hedef alıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

Sosyal medyada ortaya atılan CHP'ye kayyum atanacağı iddialarına karşı yargı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kayyum iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dün gece soruşturma başlatmıştı.

EKONOMİYE SALDIRI! TEHLİKELİ OYUN...

GÖZALTI KARARI

"CHP'ye yarın kayyum atanacak" iddiası nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'a talimat yazısı gönderdi.

Peki iddia üzerinden neden manipülasyon yapılıyor? Belirsizlik havası mı oluşturulmak isteniyor? Siyaset üzerinden ekonomi mi hedef alınıyor? Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

MANTIK ZİNCİRİNİN KOPMASI

Okan Müderrisoğlu: Çok önemli bir arınma sürecinin eşiğine geldik. Ekonomi ile ilgili değerlendirme yaparken iç faktörlere bakıyorsunuz ardından olası dış riskleri hesaba katıyorsunuz ve bunların ağırlıkları zaman içerisinde değişebiliyor. Burada önemli olan piyasa dediğimiz aslında milyonlarca insanın karar tercihlerinden oluşan mekanizmada kuşkunun, öngörülemezliğin ve her an her şeyin olabileceği algısından kaynaklanan kaygıların ekonomik davranışların ötesine geçmesi yani rasyonel hareket biçimindeki mantık zincirinin kopması söz konusu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÇİN'İN PAZAR ARAYIŞI

Böyle durumlarda her türlü duyum iddia veya dezenfermasyon dediğimiz yani gerçeğe aykırı kirli ya da kirletilmiş bilgi paylaşımları oldukça hassas ortamlarda tahminlerin ötesinde ağır sonuçlar verebilir. Trump'ın gümrük tarifelerini arttırma kararının piyasalar üzerinde sarsıcı etkileri var. Türkiye burada görece olarak daha avantajlı görünüyor. Fakat Çin çok büyük bir ekonomi ve dünyanın fabrikası olarak tanımlanır. Çin'in bu tarifelerden dolayı Türkiye'nin pazarlarına gireceği agresif tavırlar alacağı aynı zamanda fiyat kıracağı söyleniyor ve çok rahat olmamak gerektiği de belirtiliyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ABD'NİN DERDİ KIYIMIZA GELİR

Öte yandan dünya üretiminin daralabileceği buradan hareketle petrol fiyatlarında görece düşüş olacağı bir taraftaki artış bir taraftaki düşüş ile dengeler oluşabileceği konuşuluyor. Aynı zamanda Trump'ın Fed üzerinde faizlerin düşmesi için baskısı var. Ancak tarifelerdeki kararlar faiz arttırmaya yöneltebilir açıklamaları geldi. Bunlar ABD'nin derdi gibi ama küresel bir köyde yaşadığımız için zincirleme etkileri bizim kıyımıza kadar gelecek.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TÜRKİYENİN AVANTAJLI KONUMU

Türkiye terörsüz bir hedef ile tarihi fırsatın eşiğine geldi. Ukrayna ve Rusya savaşı bitmek üzere Suriye'de yeni dengeler tesis ediliyor. AB güvenliği için Türkiye'ye daha fazla ihtiyaç duyuyor. En avantajlı olabileceğimiz konumlardan birine doğru geldik. Bu kadar önemli bir tablonun içinde İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve tutuklanma kararı ile Türkiye'deki iç iklim değişti. Buna bir de CHP'nin şaibeli olduğu iddia edilen kurultay ve para kulelerinin görüntüsü genel resmi tamamlıyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ARAYA GİREN PARAZİTLER

Ankara'da personel eksikliğinden dolayı polis 12-12 saat modeline geçti. Güvenlik hassasiyetlerinden dolayı izinler de iptal edilmişti. Burada böyle bir resim var. İşte buraya giren parazit aktörler var. Dün akşam çok ibretlik bir durum yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümet ve AK Parti adına kendisinin konuşabileceğini ve aynı zamanda parti sözcüsü olduğunu söyledi ve başka kişilerin sözlerine itibar edilmemesi gerektiğini daha önce de söyledi. Bu konuşan şahıslar üzerinde hareket etmeyin ve davranış şekillendirilmesine alet olmayın.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

GENÇLER CHP'NİN SOKAK POLİTİKASINA ALET EDİLİYOR

"CHP'ye kayyum atanacak" iddiası canlı tutuluyor. İmamoğlu'nun tutukluluğu çerçevesinde iddianame net ortaya çıkmamışken dosyanın içeriği bilinmeden "Gizli tanıklarla dosya hazırlandı içi bomboş" gibi algı yapılıyor. MASAK tespitleri değersiz gösterilme çalışılıyor. Doğrudan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hedef alınıyor ve itibar suikastı yapılıyor. Hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor. Bununda piyasa ve vatandaş davranışları bakımından riskli boyutları var. Siyasetin olağan mekanlarından sokağa taşması ve üniversite ile liseli gençlerin CHP'nin sokak politikasına alet edilmesi söz konusudur.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TEHLİKELİ OYUNUN PARÇALARI

Bugün Ankara'da CHP'nin kurultayı ile ilgili davası görülüyor. Şimdi dün akşam 'Savcının yakın arkadaşıyım. Benim Külliye'de kaynaklarım var. Amerika'da dostlarım var.' şeklinde belli televizyon kanalarında konuşan bir kişi var. Sanki Türkiye'de başka insan kaynağı yokmuş gibi sistematik olarak sürekli yer alan gerektiğinde sosyal medyayı kullanan ve yaptıkları faaliyetin Türkiye'yi başka yere çekmeye dönük her türlü hesapla bilerek ve bilmeyerek örtüştüğü şahıslar başa çok tehlikeli oyunun ya parçası oluyorlar ya da kurguluyorlar.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Dolayısıyla "CHP'ye kayyum atanacak" diyerek "polislerin izni bu yüzden kaldırıldı" gibi söylemlerle mahkemeyi işaret ederek teyakkuz oluşturuldu. Bunlar nasıl televizyon kanallarında oluyor ve konuşuyor? Bu fırsatı nasıl buluyorlar? Bunları gerçekten anlamıyorum. Farklı birkaç kanalda ana haber sunucu gibi ve söyledikleri tutarsız desteksiz ve yalan olan bu isimlere hesap sorulmuyor. İnsan içine çıkamaz hale gelmesi gerekenler sözde itibarlı konuşarak toplumu manipüle etme yolunda işler yapıyorlar. Bu tür operasyonel söylemlerin maliyeti toplumun tamamına çıkarken kişilerin kendilerini kenara çekip dışarıdan seyrettiği bir oyun olmaktan çıkmalıdır.

Sosyal medya provokasyonu ile ekonomiye saldırı! Kimler ekonomide belirsizlik istiyor?
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