Bakan Tunç duyurdu! "CHP'ye kayyum atanacak" iddiasına soruşturma
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.' ifadelerine yer verdi.
Rasim Ozan Kütahyalı, CHP kurultayının iptal edileceği ve CHP'ye kayyum atanacağına dair paylaşımlarda bulundu.
Kütahyalı, paylaşımında, "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor.
Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor." ifadelerine yer verdi.
"CHP'YE KAYYUM ATANACAK" İDDİASINA SORUŞTURMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP'ye kayyum atanacak" iddiasına soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu ifadelere yer verdi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır.
Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir.
Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."
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