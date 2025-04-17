"CHP'ye kayyum" iddiası sonrası gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı'ya adli kontrol şartı
Dün sosyal medya üzerinden 'CHP'ye kayyum atanacak' iddiasını dolaşıma sokan Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kütahyalı, Bolu Adalet Sarayı'nın arka girişindeki otoparktan adliyeye getirildi. SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'ye perşembe günü geçici kayyum atanacağını iddia ederek, "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor." ifadelerini kullandı.
RASİM OZAN KÜTAHYALI GÖZALTINDA
Kütahyalı'nın paylaşımı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.
Kütahyalı'ya soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilerek ifadesinin alınması için İstanbul'a talimat yazısı gönderildi. Soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adliyeye sevk edildi.
SEGBİS ARACILIĞIYLA İFADE VERDİ
İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Kütahyalı, polis aracıyla Bolu Adalet Sarayı'nın arka girişindeki otoparktan adliyeye getirildi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdiği öğrenildi.
ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST
Burada işlemleri biten Kütahyalı, Bolu Adliyesi'ne getirildi. Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından SEGBİS sistemiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlikçe, Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA HAKKINDA AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Yarın Kasım 2023 CHP Kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniliyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle görünüyor", "Bir güvenlik bürokratı dostum aradı, İstanbul'dan Ankara'ya polis sevkiyatlarının ve Ankara'da güvenlik güçlerinin aşırı müteyakkız olma sebebinin iki belediyeye sabaha karşı yapılacak operasyonlar olabileceğini söyledi. Galiba Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor..." paylaşımlarına ilişkin, Kütahyalı hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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