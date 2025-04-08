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Trump-Netanyahu görüşmesinin şifreleri A Haber’de! Suriye’de kilit ülke Türkiye

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 10:33 Güncelleme: 08.04.2025 12:02
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Trump-Netanyahu görüşmesinin şifreleri A Haber’de! Suriye’de kilit ülke Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’a gelen ve istediklerini elde edeceğini düşünen katil Netanyahu’ya “Makul ol” diyerek ayar verirken Türkiye ve Başkan Erdoğan’dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Suriye’de kilit ülke olan Türkiye stratejik adımlarına devam ederken A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar isimler gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuyu ağırladı. Ardından ise Oval Ofis'te kameralar karşısına geçti ikili. Netanyahu, "Suriye'de Türkiye ile çatışmak istemiyoruz" diyerek adeta Trump'tan yardım istedi.

SURİYE'DE KİLİT ÜLKE TÜRKİYE!

ABD Balkanı Trump ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu ifadeler kullandı. "Erdoğan'la çok iyi ilişkilerimiz var" diyen Trump "O, çok güçlü ve zeki biri." dedi. Gündeme damga vuran gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e katılan uluslararası strateji uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.

Trump-Netanyahu görüşmesi / EPATrump-Netanyahu görüşmesi / EPA

NETAYAHU KABİNESİ BU DURUMU ÇÖZEMEZ

Doç. Dr. Mesut Şöhret: ABD'ye giden Netanyahu tam olarak istediğini alamadı. Trump'ın 'makul olun' sözü oldukça önemli bir durumu ortaya çıkardı. İsrail'in istekleri rasyonel bir gerçekliği yansıtmıyor. İsrail'in tüm komşuları ile zaten sorunları var. Netanyahu kabinesinin de bunu çözebilecek bir durumu yok.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İSRAİL'İN SURİYE DEVLETİ KORKUSU

ABD Başkanı Trump konuşmasında özellikle Suriye konusuna vurgu yaptı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptıklarının hakkını teslim etti. Netanyahu burada bir ciddi teşkilatlanması olan bir devletin kurulmasından ve kendisine doğru ilerlemesinden korkuyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Bunu engellemek için Suriye'de bir takım üsleri vurdu. İsrail burada Türkiye'yi istemiyor ama Türkiye denklemin tam olarak içinde ve başından beri var. Türkiye'nin burada kilit ülke olduğu ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkalarının övgüleri ya da söylemleri ile politikasını değiştirecek bir lider değildir. Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden vazgeçmez. Türkiye artık kilit durumda.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TÜRKİYE KİLİT ROL OYNAYACAK

Türkiye bölgede Rusya'nın etkisini azalttı aynı zamanda İran'ın nüfuzunu kırdı. Yani bir taş ile 2 kuş vurdu. Türkiye ile ABD ilişkileri zaman zaman sorun yaşasa da NATO müttefiki ülkeler olarak bir şekilde masada buluştular. Türkiye ileri dönemlerde Suriye'nin yapılanmasında kilit rol oynayacaktır. İlişkiler dalgalı seyredebilir ama Türkiye ülkenin yapılanmasında aktif rol alacaktır. Orta Doğu coğrafyası Kurtlar Sofrası diyebileceğimiz bir yerdir. Komşunuzda bir şey olurken buna sessiz kalamıyorsunuz.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜÇ OLMA YOLUNDA"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Trump dahil Sayın Cumhurbaşkanına hakkını teslim ediyorsa o zaman herkesin de bunu bu gözle görmesi gerekiyor ve bir şeylerin yapıldığını ve bir şeylerin de Türkiye lehine gerçekleştiğini ve bunun da altında Sayın Cumhurbaşkanının imzası olduğunu kabul edilmesi gerekiyor. Kimsenin yapamadığını yapmak…

"KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA"

Türkiye AK Parti hükümeti döneminde küresel bir güç olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Bölgesel güç oldu zaten bunu bir kere not etmek lazım. Türkiye oldukça etkili bir bölgesel güç.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

NETANYAHU ARABULUCU İSTİYOR

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi: Bu toplantıda Suriye'nin rekabet alanı olarak görüldüğüne şahit oluyoruz. Netanyahu, İsrail ile Türkiye arasında rekabet alanı olarak Suriye'nin varlığından bahsediyor. Çatışma istemiyor ve Trump yardımını ve desteğini istiyor.

Trump, Başkan Erdoğan'ı sevdiğinden bahsedip Netanyahu'dan makul olmasını istedi. Aynı konuşma içerisinde Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğundan bahsetti. Türkiye'nin bir aktör olarak Suriye'de var olması çok önemli bir konudur. Netanyahu burada arabuluculuk isteğini gösterdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ SINIR GÜVENLİĞİ

Hatırlanacağı üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu konu üzerinde konuşmuş Suriye'nin Suriyelilere ait olduğunu söyledi. Yani Türkiye, Suriye'yi rekabet alanı olarak görmüyor. Türkiye'nin ana konusu sınır güvenliği ve istikrarlı Suriye'nin varolması ve Türkiye'nin etkilenmemesidir. Türkiye'nin yıllardır bu konudaki tavrı hiç değişmemiştir.

Trump'ın açıklamaları ile Türkiye'nin Suriye'de etkili bir aktör olduğunu görmüş olduk. Gazze konusunda Trump'ın fikrinin hiç değişmediğini gördük. İran konusunda Netanyahu ile birlikte hareket ettiklerini de görüyoruz. Ancak burada kilit olan Trump'ın Erdoğan ile ilişkisine çok önem verdiğini görüyoruz.

TRUMP'IN TÜRKİYE MESAJLARI NASIL OKUNMALI?

İran ile ABD arasında doğrudan bir görüşme durumu şaşırtan bir durum olarak karşımıza çıktı. Aralarında Umman üzerinden bir mektup trafiği olduğunu biliyorduk ancak doğrudan görüşme sürpriz ve bir tarih bile var. Cumartesi yapılacak olan İran ile ABD görüşmesi oldukça önemlidir ancak baskı ve tehdit dili değişmemiş.

İran'ın nükleer gücü ile ilgili çok ciddi bir tehdit algısı söz konusu. Bu konuda ABD ve İran aynı konuda buluşuyor. Bir nükleer programın başlamaması konusunda çok net bir birliktelik gösteriyorlar. İran'ın vekil güçlerinin tamamen yok edildiği yok edilmesi gerektiği konusunda da ABD ve İsrail aynı yerdeler.

Trump-Netanyahu görüşmesinin şifreleri A Haber’de! Suriye’de kilit ülke Türkiye
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Trump-Netanyahu görüşmesinin şifreleri A Haber’de! Suriye’de kilit ülke Türkiye Trump-Netanyahu görüşmesinin şifreleri A Haber’de! Suriye’de kilit ülke Türkiye Trump-Netanyahu görüşmesinin şifreleri A Haber’de! Suriye’de kilit ülke Türkiye
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