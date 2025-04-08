Trump-Netanyahu görüşmesinin şifreleri A Haber’de! Suriye’de kilit ülke Türkiye

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TÜRKİYE'NİN HEDEFİ SINIR GÜVENLİĞİ

Hatırlanacağı üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu konu üzerinde konuşmuş Suriye'nin Suriyelilere ait olduğunu söyledi. Yani Türkiye, Suriye'yi rekabet alanı olarak görmüyor. Türkiye'nin ana konusu sınır güvenliği ve istikrarlı Suriye'nin varolması ve Türkiye'nin etkilenmemesidir. Türkiye'nin yıllardır bu konudaki tavrı hiç değişmemiştir.

Trump'ın açıklamaları ile Türkiye'nin Suriye'de etkili bir aktör olduğunu görmüş olduk. Gazze konusunda Trump'ın fikrinin hiç değişmediğini gördük. İran konusunda Netanyahu ile birlikte hareket ettiklerini de görüyoruz. Ancak burada kilit olan Trump'ın Erdoğan ile ilişkisine çok önem verdiğini görüyoruz.

İran ile ABD arasında doğrudan bir görüşme durumu şaşırtan bir durum olarak karşımıza çıktı. Aralarında Umman üzerinden bir mektup trafiği olduğunu biliyorduk ancak doğrudan görüşme sürpriz ve bir tarih bile var. Cumartesi yapılacak olan İran ile ABD görüşmesi oldukça önemlidir ancak baskı ve tehdit dili değişmemiş.

İran'ın nükleer gücü ile ilgili çok ciddi bir tehdit algısı söz konusu. Bu konuda ABD ve İran aynı konuda buluşuyor. Bir nükleer programın başlamaması konusunda çok net bir birliktelik gösteriyorlar. İran'ın vekil güçlerinin tamamen yok edildiği yok edilmesi gerektiği konusunda da ABD ve İsrail aynı yerdeler.