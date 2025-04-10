Terörsüz Türkiye hedefi! Bölge halkı Erdoğan-DEM görüşmesini bekliyor

Türkiye'de tüm gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile DEM parti heyetinin yapacağı görüşmeye çevrilmiş durumda. Başkan Erdoğan'ın DEM Heyeti'ni bugün kabul edeceğini açıkladı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyetin saat 13.30'da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği belirtildi. Peki bu görüşme Doğu ve Güneydoğu'da nasıl yorumlanıyor? Diyarbakır'da A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın konuğu olan kanaat önderi Muhammed Dara Akar önemli değerlendirmelerde bulundu.

TARİHİ BULUŞMAYA ŞAHİTLİK

Muhammed Dara Akar: Doğrusu bugün bütün Türkiye'nin ve hatta dünyanın önemli merkezlerinin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Çünkü hakikaten çok tarihi bir buluşmanın biz bugün tanığı olacağız. Haftalardır beklenen bir görüşme bugün saat 13.30 civarlarında yapılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından DEM Parti grubu kabul edilecek ve bir görüşme sağlanacak.