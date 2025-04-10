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Terörsüz Türkiye hedefi! Bölge halkı Erdoğan-DEM görüşmesini bekliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.04.2025 11:52 Güncelleme: 10.04.2025 12:40
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Terörsüz Türkiye hedefi! Bölge halkı Erdoğan-DEM görüşmesini bekliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün DEM Parti heyeti ile Külliye’de görüşecek. Bu görüşme Doğu ve Güneydoğu'da nasıl yorumlanıyor? Diyarbakır’da A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan kanaat önderi Muhammed Dara Akar önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de tüm gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile DEM parti heyetinin yapacağı görüşmeye çevrilmiş durumda. Başkan Erdoğan'ın DEM Heyeti'ni bugün kabul edeceğini açıkladı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyetin saat 13.30'da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği belirtildi. Peki bu görüşme Doğu ve Güneydoğu'da nasıl yorumlanıyor? Diyarbakır'da A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın konuğu olan kanaat önderi Muhammed Dara Akar önemli değerlendirmelerde bulundu.

BÖLGE HALKI ERDOĞAN-DEM GÖRÜŞMESİNİ BEKLİYOR

TARİHİ BULUŞMAYA ŞAHİTLİK

Muhammed Dara Akar: Doğrusu bugün bütün Türkiye'nin ve hatta dünyanın önemli merkezlerinin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Çünkü hakikaten çok tarihi bir buluşmanın biz bugün tanığı olacağız. Haftalardır beklenen bir görüşme bugün saat 13.30 civarlarında yapılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından DEM Parti grubu kabul edilecek ve bir görüşme sağlanacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YANKILARI ÇOK GÜÇLÜ OLACAK

Bunun tabii önemi çok fazla ve bunun heyecanı bölgede var. Bugün sabahtan beridir kentin sokaklarında çeşitli merkezlerinde geziyoruz. Diyarbakır ve bölge halkı umutlu bir şekilde bu görüşmenin yapılmasını bekliyor ve yankıları da çok güçlü olacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ADIM ADIM TERÖRSÜZ TÜRKİYE YAKLAŞIYOR MUYUZ?

Evet bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bugünkü görüşmenin şöyle bir faydası olacak; Ekim ayından beri devam eden bir süreç var. Adım adım ilerleyen bir süreç ve olumlu bir şekilde devam eden süreç var. Yakın zamanda Mart'ın 21'inde Nevruz kutlamaları oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması bölgede yaşandı. İlk defa bölgede huzur içerisinde on binlerce insan Nevruz'u kutladı, etkinliklerini yaptı. Barış ve kardeşlik içerisinde bunlar yaşandı.

Bu olumlu seyir devam ediyor. Hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan Devlet Bahçeli'nin güçlü desteği ve iradesi sayesinde bu olumlu seyir devam etmekte.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

MAYIS AYINDA PKK SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPACAKTIR

Tabii beklentiler var. Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beklentileri var hem de toplumun, siyasetin kendi doğasında oluşan beklentiler var. Beklentilerin başında tabii PKK'nın silah bırakma yönünde bir çağrı yapmasıdır. Zannediyorum o yönde de bazı olumlu işaretleri yakın da göreceğiz. Meselenin teknik boyutta kaldığını düşünüyorum. Yani sahayı ve siyaseti izleyen biriyim. Olan bitenleri gözlemleyen birisiyim.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Teknik meseleler hallolduktan sonra benim kanaatim odur ki mayıs ayı içerisinde PKK toplantısını gerçekleştirecek ve silahları bırakma çağrısını dile getirecek. Mayıs ayı içerisinde bir beklenti var. Bugünkü görüşme de bunu hızlandıracak ve ivme kazandıracaktır. Çünkü birçok daha yapılacak iş var.

BÖLGE HALKI GÖRÜŞMEYİ BEKLİYOR
Terörsüz Türkiye hedefi! Bölge halkı Erdoğan-DEM görüşmesini bekliyor
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Terörsüz Türkiye hedefi! Bölge halkı Erdoğan-DEM görüşmesini bekliyor Terörsüz Türkiye hedefi! Bölge halkı Erdoğan-DEM görüşmesini bekliyor Terörsüz Türkiye hedefi! Bölge halkı Erdoğan-DEM görüşmesini bekliyor
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