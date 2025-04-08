08 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Trump’ın Türkiye açıklamaları nasıl yorumlanmalı? A Haber'de değerlendirdi: Küresel güç olma yolunda
Trump’ın Türkiye açıklamaları nasıl yorumlanmalı? A Haber’de değerlendirdi: Küresel güç olma yolunda

Trump’ın Türkiye açıklamaları nasıl yorumlanmalı? A Haber'de değerlendirdi: Küresel güç olma yolunda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2025 10:37
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını A Haber'de değerlendirdi. Gökçe, "Türkiye AK Parti hükümeti döneminde küresel bir güç olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Bölgesel güç oldu zaten bunu bir kere not etmek lazım. Türkiye oldukça etkili bir bölgesel güç." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’ın Türkiye açıklamaları nasıl yorumlanmalı? A Haber’de değerlendirdi: Küresel güç olma yolunda
Küresel güç olma yolunda
"Küresel güç olma yolunda"
Suriye’de kilit ülke Türkiye!
Suriye’de kilit ülke Türkiye!
Beyaz Saray’da gündem Türkiye ve Erdoğan!
Beyaz Saray'da gündem Türkiye ve Erdoğan!
Turgut Alp Boyraz: İsrail, Türkiye ile doğrudan bir çatışmayı istemiyor
Turgut Alp Boyraz: İsrail, Türkiye ile doğrudan bir çatışmayı istemiyor
CHP’li Ertan Işık partililerine küfür etti
CHP'li Ertan Işık partililerine küfür etti
Cunta eşittir CHP’dir
"Cunta eşittir CHP'dir"
Özel medya boykotuna halk ne diyor?
Özel medya boykotuna halk ne diyor?
İmamoğlu’na yakın isimler tasfiye edildi mi?
İmamoğlu'na yakın isimler tasfiye edildi mi?
Özgür Özel’in yol haritası ne olacak?
Özgür Özel’in yol haritası ne olacak?
İtalyan bakanlar kritik görüşme
İtalyan bakanlar kritik görüşme
Tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama
Tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama
Anahtar teslim kurultay!
"Anahtar teslim kurultay!"
Daha Fazla Video Göster