Trump’ın Türkiye açıklamaları nasıl yorumlanmalı? A Haber’de değerlendirdi: Küresel güç olma yolunda

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını A Haber'de değerlendirdi. Gökçe, "Türkiye AK Parti hükümeti döneminde küresel bir güç olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Bölgesel güç oldu zaten bunu bir kere not etmek lazım. Türkiye oldukça etkili bir bölgesel güç." ifadelerini kullandı.

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