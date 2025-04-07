ABD Başkanı Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgüler: Onu seviyorum güçlü ve zeki

ABD Başkanı Trump ve katil Netanyahu Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Trump, Erdoğan'la çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak "O, çok güçlü ve zeki biri." dedi. ABD Başkanına yöneltilen "Türkiye'nin Suriye'deki etkisi daha barışçıl bir hale getirecek mi?" sorusuna verilen yanıt ise dikkat çekti.

"ERDOĞAN'I SEVİYORUM ÇOK GÜÇLÜ VE ZEKİ"

Başkan Erdoğan'a övgüler yağdıran Donald Trump çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak "Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor. O, çok güçlü ve zeki biri." dedi.

"ONU SEVDİĞİMİ SÖYLEDİĞİMDE BASIN SİNİRLENİYOR"

Trump, Erdoğan'ı sevdiğine dile getirmesinin basını öfkelendirdiğini belirterek "Birlikte bir çok şey yaptık ve hiç sorun yaşamadık. Netanyahu'ya, 'Eğer Türkiye ile problemin varsa bunu çözebilirim. Çünkü Erdoğan'la çok iyi ilişkim var." dedi ve şöyle devam etti:

"SURİYE'DE KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPTI"

"Erdoğan'a şunu söyledim, 'İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye'yi aldınız' dedim. 'Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sensin' dedim 'Belki de benimdir' dedi. Erdoğan, çok güçlü bir adam ve kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptığı yaptı."