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Trump-Netanyahu görüşmesinin şifreleri A Haber’de! Suriye’de kilit ülke Türkiye

Trump-Netanyahu görüşmesinin şifreleri A Haber’de! Suriye’de kilit ülke Türkiye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 10:29
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’a gelen ve istediklerini elde edeceğini düşünene katil Netanyahu’ya “Makul ol” diyerek ayar verirken Türkiye ve Başkan Erdoğan’dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Suriye’de kilit ülke olan Türkiye stratejik adımlarına devam ederken A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar isimler gelişmeleri değerlendirdi.
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Trump-Netanyahu görüşmesinin şifreleri A Haber’de! Suriye’de kilit ülke Türkiye
Suriye’de kilit ülke Türkiye!
Suriye’de kilit ülke Türkiye!
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