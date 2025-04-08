Siyonist basın Trump Netanyahu görüşmesini yerden yere vurdu! Trump Netanyahu’yu utandırdı: Bibi eli boş döndü

Filistin'de yüz binlerce masumun katili olan Binyamin Netanyahu, dün Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD yönetiminin neredeyse tüm dünya ülkelerine uyguladığı ek tarifeleri müzakere etmek üzere Washington'a giden ilk ülke lideri olmakla övünen Netanyahu, İsrail basınına göre görüşmeden eli boş döndü.

GÜMRÜK VERGİSİ HİKAYE: İŞTE GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI

Siyonist basının önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Trump ve Netanyahu görüşmesini merceğe aldığı "Trump'la aceleyle yapılan toplantının ardından Netanyahu eli boş döndü" başlıklı haberinde, "ABD Başkanı Donald Trump ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yaptıkları açıklamalar, Netanyahu'nun Washington'a apar topar gelmesinin ardındaki gerçek sebebin , bazı kesimlerin sandığı gibi İsrail'e uygulanan gümrük vergileri değil, İran ile müzakerelerin başlaması olduğunu ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Yedioth Ahronoth ekran görüntüsü

BİBİ ELİ BOŞ DÖNDÜ

Itamar Eicher'in imzasının taşıyan analiz haber, tarifeler konusunda Netanyahu'nun daha da aşağılayıcı bir tepkiyle karşılaştığına dikkat çekti ve şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan ziyaretinden doğrudan ABD'ye koşan Netanyahu, tarifeler yürürlükte kaldığı için eli boş döndü."

NETANYAHU İSTEMEDİĞİ ŞEYLERİ DUYDU

Eicher analizinde İsrail için masadaki önemli başlıklardan biri olan İran meselesine de değindi ve Netanyahu'nun bu konuda da istemediği şeyleri duyduğunu şöyle ifade etti:

"Amerika ile İran arasında doğrudan görüşmeler yapılması, muhtemelen Netanyahu'nun duymak istediği bir şey değildi. İranlı yetkililer, Amerikalılarla doğrudan konuşmayı reddettiklerini ve Trump'a güvenmediklerini belirtmişti. Ancak Trump'ın tehditleri İran'ı ikna etmiş gibi görünüyor."

NETANYAHU'YA VERİLEN TEK SOMUT SÖZ...

Eicher, analizinde bir kez daha Netanyahu'nun ülkesine eli boş döndüğünü belirtti:

"Gümrük tarifeleri şimdilik kaldırılmayacak, hatta Trump İsrail'in ABD'den aldığı 4 milyar dolarlık askeri yardımı da gündeme getirdi. Öte yandan, İsrail'in ABD mallarına uygulanan tarifeleri kaldırmak için attığı adımları övdü ve diğer ülkelerin de Amerika'ya adil davranmayı öğrenmesi gerektiğini söyledi. Netanyahu'ya verilen tek somut söz, tarife konusundaki görüşmelerin süreceği oldu."