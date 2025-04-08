08 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Trump'ın Türkiye mesajları nasıl okunmalı? Suriye'de Türkiye-İsrail gerilimi olur mu?
Trump’ın Türkiye mesajları nasıl okunmalı? Suriye’de Türkiye-İsrail gerilimi olur mu?

Trump'ın Türkiye mesajları nasıl okunmalı? Suriye'de Türkiye-İsrail gerilimi olur mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2025 12:01
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. Görüşmede Başkan Erdoğan ve Türkiye ile ilgili kısımlar gündeme damgasını vurdu. Peki o toplantının perde arkasında ne var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’ın Türkiye mesajları nasıl okunmalı? Suriye’de Türkiye-İsrail gerilimi olur mu?
AK Parti kanadından Özgür Özel’e cunta tepkisi
AK Parti kanadından Özgür Özel’e “cunta” tepkisi
Trump’ın Türkiye mesajları nasıl okunmalı?
Trump'ın Türkiye mesajları nasıl okunmalı?
Cunta yönetimini bile aşmışlar
"Cunta yönetimini bile aşmışlar"
Küresel güç olma yolunda
"Küresel güç olma yolunda"
Suriye’de kilit ülke Türkiye!
Suriye’de kilit ülke Türkiye!
Beyaz Saray’da gündem Türkiye ve Erdoğan!
Beyaz Saray'da gündem Türkiye ve Erdoğan!
Turgut Alp Boyraz: İsrail, Türkiye ile doğrudan bir çatışmayı istemiyor
Turgut Alp Boyraz: İsrail, Türkiye ile doğrudan bir çatışmayı istemiyor
CHP’li Ertan Işık partililerine küfür etti
CHP'li Ertan Işık partililerine küfür etti
Cunta eşittir CHP’dir
"Cunta eşittir CHP'dir"
Özel medya boykotuna halk ne diyor?
Özel medya boykotuna halk ne diyor?
İmamoğlu’na yakın isimler tasfiye edildi mi?
İmamoğlu'na yakın isimler tasfiye edildi mi?
Özgür Özel’in yol haritası ne olacak?
Özgür Özel’in yol haritası ne olacak?
Daha Fazla Video Göster