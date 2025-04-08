08 Nisan 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Trump'ın Türkiye mesajları nasıl okunmalı? Suriye'de Türkiye-İsrail gerilimi olur mu?
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. Görüşmede Başkan Erdoğan ve Türkiye ile ilgili kısımlar gündeme damgasını vurdu. Peki o toplantının perde arkasında ne var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi değerlendirdi.