Trump’ın Türkiye mesajları nasıl okunmalı? Suriye’de Türkiye-İsrail gerilimi olur mu?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. Görüşmede Başkan Erdoğan ve Türkiye ile ilgili kısımlar gündeme damgasını vurdu. Peki o toplantının perde arkasında ne var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN