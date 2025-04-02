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Özgür Özel'in boykot provokasyonu tutmadı! CHP çağrısı yanıt bulmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.04.2025 13:07 Güncelleme: 02.04.2025 13:32
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Özgür Özel’in boykot provokasyonu tutmadı! CHP çağrısı yanıt bulmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kez de yerli markaları hedef alan boykot istedi, 'Türkiye ekonomisini durdurma' çağrısı yaptı. Ancak provokasyon karşılık bulmadı ve çarşı pazarda yoğunluk var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erşan Karaca aktardı.

CHP'NİN BOYKOT ÇAĞRISI YANIT BULMADI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından sokakları provoke eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerli ve milli markaları hedef alarak boykot çağrısı da yaptı.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

BOYKOT PROVOKASYONUNA TEPKİ

Özgür Özel'in milli sermayeyi hedef alan boykot çağrısına tepkiler çığ gibi büyüdü. A Haber yayına bağlanan siyasiler bu hukuksuz çağrıya tepki gösterdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yapılan çağrının ardından zarara uğrayanların tazminat davası açabileceğini söyledi. Özel'in boykot provokasyonu Ancak karşılık bulmadı ve çarşı pazarda yoğunluk var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erşan Karaca aktardı. Bölge esnafı da A Haber mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

VATANDAŞLAR ALIŞVERİŞE DEVAM ETTİ

Erşan Karaca: Bizler A Haber ekibi olarak bayramın ilk gününden itibaren süreci ediyoruz. Bunun öncesinde de bir boykot listesi paylaşılmıştı. Bizler bu süreçte çarsı pazardaydık ve onların alışverişine tanık oldu. Onlar da bayramın tadını çıkardı. Şimdi yine çarşı pazardayız ve burada hareketlilik devam ediyor.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

BOYKOT PROVOKASYONU TUTMADI

Bizler şu anda Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı bölgesindeyiz. Burada bayramın bitmesinin ardından da vatandaşlar burada ve alışverişini sürdürüyoruz. Boykot çağrısının esnafı etkilemediğini söyleyebiliriz. Hafta sonu burası oldukça kalabalıktı ve esnafın yüzü de gülüyordu. Bugün de çarşı pazarda hareketlilik sürüyor ve esnaf durumdan mutlu. Bizlerin görüştüğü esnaflar boykot çağrılarının kendilerini etkilemediğini söyledi.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

VATANDAŞ BOYKOTA İNAT ALIŞVERİŞTE

Vatandaşlar da alışveriş yapmaya devam ediyor ve boykot çağrısına katılmıyor. Dün yapılan "Türkiye ekonomisini durdurma" çağrılarının ardından vatandaş tepki gösterdi ve alışverişe devam etti. Vatandaşlar bu tarz provokasyonların esnafları ve işçileri olumsuz etkileyeceğini söylüyor. Vatandaş ve esnaf boykotun kendi milletine ve esnafına yönelik olarak yapılmasında rahatsız.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

A Haber'e konuşan esnaflar ise şunu söyledi:

- Bayramda işlerimiz çok yoğun geçti. Şu anda biraz daha sakinlik var. Bu boykot kime karşı yapılıyor? Türk esnafına karşı boykot çağrısı yapılıyor. Türk Türk boykot eder mi? Kardeşim git İsrail'i boykot et. Başka diyecek bir şey bulamıyoruz ki Allah zihin açıklığı versin.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

- Maşallah diyelim hareketlilik var. Boykota inat vatandaşımızı alışverişini yapıyor. Boykot edenler de İnşAllah aklını başına alır ve dışarıya hizmet edenler gibi davranmaz. Kökü dışarda olanlar gibi davranmamalarını biz özellikle rica ediyoruz.

Memleketin ekmeğini yiyip suyunu için ihanet etmek olmaz. Böyle bir durum olmaz. Bekleyeceğiz yargı neyse gereğini yapacaktır. Suçsuz ise çıkar suçlu ise cezasını çeker. Belediye başkanlığı dışı da her işi yapmış. Bir tek kendi görevini yerine getirmemiş. Neyi ve kimi boykot ediyorsunuz? Kendi vatanını boykot ederek kendi vatanına ihanet ediyorsun. Biz kimin malını boykot ediyoruz? Oy aldığı insanlara da ihanet ediyor.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

- Sen hem benim oyumu alacak hem de beni boykot edeceksin. Böyle bir şey olamaz. Öyle bir dünya yok.

- Biz boykota esnaf olarak karşı çıkıyoruz. Biz işimize devam ediyoruz.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

- Ben buradan Özgür Özel'e söylüyorum; çok yanlış iller yapıyor. Burası bizim burası Türkiye Cumhuriyeti. Ben CHP'li bir kadınım ve o yaptıkları yüzünden üyelikten istifa ettim. Sabahtan beri çocuklarıma-akrabalarıma ve dostlarıma mesajlar attım.

Burada çalışan esnaflar satış yapamazsa işçilerini çıkaracak. Esnaf kirasını veremeyecek elektrik ve su ödemesi yapamayacak. Ancak cebi dolu olan patrona bir şey olmaz. Olan emekçiye olur. Milleti sokağa çağırmak yanlış bir şey. Boykot ve eylem yapılabilir ancak bunun bir mantığı olmalıdır. Polise taş atarak değil slogan atarak şarkı söyleyerek hakkını kullanırsınız.

İSTİFA EDEN CHP ÜYESİ: ÖZEL YANLIŞ YOLDA

Gidip yetkili yerlerden gösteri için izin alırsın ve elinde kağıdınla eylemini yaparsın. Gençliğimiz de bir de gösteriler yaptık. Her şey yasal doğrultuda yapılmalıdır.

Özgür Özel yanlış yapıyor. Eve bizler sizi seçtik belediye başkanı seçip başımıza taç ettik. Cumhurbaşkanı adayı olmak için senin acelen ne? Bekle 2028, biz zaten seni yukarı taşıyacaktık. Acelen ne? Ne oluyor? Kendi kendine bu hale geldi.

Özgür Özel’in boykot provokasyonu tutmadı! CHP çağrısı yanıt bulmadı
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Özgür Özel’in boykot provokasyonu tutmadı! CHP çağrısı yanıt bulmadı Özgür Özel’in boykot provokasyonu tutmadı! CHP çağrısı yanıt bulmadı Özgür Özel’in boykot provokasyonu tutmadı! CHP çağrısı yanıt bulmadı
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