Özgür Özel’in boykot provokasyonu tutmadı! CHP çağrısı yanıt bulmadı

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- Ben buradan Özgür Özel'e söylüyorum; çok yanlış iller yapıyor. Burası bizim burası Türkiye Cumhuriyeti. Ben CHP'li bir kadınım ve o yaptıkları yüzünden üyelikten istifa ettim. Sabahtan beri çocuklarıma-akrabalarıma ve dostlarıma mesajlar attım.

Burada çalışan esnaflar satış yapamazsa işçilerini çıkaracak. Esnaf kirasını veremeyecek elektrik ve su ödemesi yapamayacak. Ancak cebi dolu olan patrona bir şey olmaz. Olan emekçiye olur. Milleti sokağa çağırmak yanlış bir şey. Boykot ve eylem yapılabilir ancak bunun bir mantığı olmalıdır. Polise taş atarak değil slogan atarak şarkı söyleyerek hakkını kullanırsınız.

Gidip yetkili yerlerden gösteri için izin alırsın ve elinde kağıdınla eylemini yaparsın. Gençliğimiz de bir de gösteriler yaptık. Her şey yasal doğrultuda yapılmalıdır.

Özgür Özel yanlış yapıyor. Eve bizler sizi seçtik belediye başkanı seçip başımıza taç ettik. Cumhurbaşkanı adayı olmak için senin acelen ne? Bekle 2028, biz zaten seni yukarı taşıyacaktık. Acelen ne? Ne oluyor? Kendi kendine bu hale geldi.