Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz A Haber’de! CHP’li Özel’in boykot çağrısına tepki: Sorumsuz siyaset anlayışı kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulunuyor. Yılmaz CHP'li Özgür Özel'in boykot açıklamalarına tepki göstererek CHP'nin ekonomideki iyileşmeden rahatsız olduğunu ifade etti.

EKONOMİDEKİ İYİLEŞMEDEN CHP RAHATSIZ!

Ekonominin iyileşeceğini görmek CHP'yi rahatsız ediyor. Bu tür ekonomiyi bozucu çağrılar yapma ihtiyacını hissediyorlar. Ana muhalefetten bu zamana kadar ekonomik vizyon duymadık. Bu boykotun halkımızda karşılık bulacağına inanmıyoruz.

SORUMSUZ SİYASET ANLAYIŞI KABUL EDİLEMEZ

Ekonomi yönetiminde tam bir koordinasyon halindeyiz. CHP içi kamplaşmanın yansımalarını görüyoruz. Olmayan bir seçim ortamını oluşturma gayreti içerisindeler. Seçim ortamı olmayan bir yerde adaylık açıklıyorlar bu bir sistematik gayret içerisinde olduklarını gösterir. Şuanda böyle bir ortam söz konusu değil. Vatandaşımız 2028'e kadar güven tazeledi. CHP tabanındaki vatandaşların da tepki göstereceğini düşünüyorum. Türkiye'nin ekonomisine kast edecek noktaya geldi. Jeopolitik gelişmelerin önemli olduğu bir dönemdeyiz. Milli birliğimizi ve bütünlüğümü kuvvetlendirmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz.