KKTC’de 28 Şubat zihniyeti! Başörtüsü Rum kesiminde serbest KKTC’de yasak

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MEB'TEN BONE VE BANDANA KARARI!

Konu yargıya taşındı. Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlar kurulunu topladı ve hemen ardından da bone veya bandanayla içeriye girilmesine karar verildi. Yani o başörtülü öğrencilerin başörtüsünü çıkarmaları ve bone aynı zamanda bandanayla birlikte girmelerine karar verildi.

Okul yönetimi ve o sendika üyeleri eyleme kalkıştı, derslere girmemeye başladılar. Bir taraftan da ana muhalefet de tabii ki bu olayları kışkırttı. Ardındansa başbakanlık geri adım atmak zorunda kaldık. Tüzük kararı geri çekildi. İnisiyatifin okullara bırakıldığını söyledi.