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KKTC’de 28 Şubat zihniyeti! Başörtüsü Rum kesiminde serbest KKTC'de yasak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
Giriş: 02.04.2025 12:05 Güncelleme: 02.04.2025 12:07
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KKTC’de 28 Şubat zihniyeti! Başörtüsü Rum kesiminde serbest KKTC’de yasak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son günlerde 28 Şubat'ı hatırlatan olaylar kayda geçiyor. 28 yıl sonra 28 Şubat zihniyeti adeta yeniden hortladı. Başörtülü kızlar bazı okullara alınmıyor. Peki başörtüsü provokasyonunu arkasında kimler var? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun KKTC’den detayları aktardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 28 Şubat zihniyeti hortladı. Manevi değerleri hedef alan 28 Şubat darbesinden 28 yıl sonra aynı zihniyet KKTC'de kendini gösterdi. Henüz ortaokul çağında olan başörtülü kızlar okula alınmadı.

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Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'na başörtüsüyle alınmayan öğrencinin annesi Nazlı Şimşek, yaşadıkları mağduriyetin 28 Şubat dönemindekinin bir benzeri olduğunu ifade etti. Anne Şimşek, "Maalesef, yıl 2025 ve biz 28 Şubat'ı yaşadık. Çocuğum ayrı, biz ayrı ikna edilmeye çalışıldık. Türlü iftiralara maruz kaldık." dedi. Peki başörtüsü provokasyonunu arkasında kimler var? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun KKTC'den detayları aktardı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

A HABER O OKULUN ÖNÜNDE

Ata Gündüz Kurşun: A Haber ekibi olarak Lefkoşa'da ve o tartışmaların odağında olan İrsen Küçük Ortaokulu'nun yanındayız. Son sınıfta olan bir öğrenci mart ayının ortasında başörtüsüyle okula geldi. Ancak burada okul yönetimi ve aynı zamanda da Kıbrıs Türk Ortaöğretim Öğretmenleri Sendikası Üyeleri ve hatta provokatör olarak öne çıkan Selma Eylem o başta olmak üzere başörtülü öğrencinin okula girmesine izin vermedi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

MEB'TEN BONE VE BANDANA KARARI!

Konu yargıya taşındı. Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlar kurulunu topladı ve hemen ardından da bone veya bandanayla içeriye girilmesine karar verildi. Yani o başörtülü öğrencilerin başörtüsünü çıkarmaları ve bone aynı zamanda bandanayla birlikte girmelerine karar verildi.

Okul yönetimi ve o sendika üyeleri eyleme kalkıştı, derslere girmemeye başladılar. Bir taraftan da ana muhalefet de tabii ki bu olayları kışkırttı. Ardındansa başbakanlık geri adım atmak zorunda kaldık. Tüzük kararı geri çekildi. İnisiyatifin okullara bırakıldığını söyledi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İNİSİYATİF OKULLARA BIRAKILDI

Tabii ki hal böyle olunca yani inisiyatif okullara bırakılınca okuldaki yetkililer görevliler de başörtülüleri kesinlikle almamaya başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel toplumda gerginlik istemediklerini söyleyip kararı geniş bir istişare ile alacaklarını belirtti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

2025'TE 28 ŞUBAT SÜRECİ

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri de buraya gelmişti. Başörtülü öğrenciye o kapı kapatıldı. Adeta bir duvar örüldü. Şu an itibariyle başörtülü öğrencilerin İrsen Küçük Ortaokulu'na girişine izin vermiyorlar.

Yasakçı sendikalar burada görev başında. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde o sendikalar buradaki birliği, bütünlüğü, kardeşliği bozmaya çalışıyor ve o yasakçı sendikaların ne yazık ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni getirdiği hal şimdiki 28 Şubat süreci gibi olmuş durumda.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

RUM KESİMİNDE BİLE SERBEST

Sendikalar Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararını tanımadıklarını da açıkladı ve aynı zamanda başörtülü öğrencilerin olduğu okullarda derslere girmeyeceklerini söylemişlerdi. Grev yaptılar ama onlara en sert tepkide Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'dan geldi. Bu grubu azgın ve ırkçı bir grup olarak nitelendirdi ve 'Başörtüsüne karşı çıkan grup Kıbrıs'ta federatif, tek devletli çözümü savunan solcular. Rum kesiminde bile başörtüsü serbest.' dedi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SKANDAL SONRASI SESSİZLİK

İrsen Küçük Ortaokulu günlerdir tartışmalara ve provokasyonlara sahne olan bir nokta. Şu an itibariyle de bir sessizliğin sakinliğin olduğunu söylemek mümkün. Bakalım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı bundan sonra nasıl bir adım atacak? Süreç nasıl işleyecek? Sendikalar yine burada vatandaşları provoke edecek mi?

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

* 28 Şubat'ın en utanç verici uygulamalarından biri 'İkna Odaları'ydı. Üniversitede okumak isteyen başörtülü birçok genç kız bu odalarda ikna edilmeye çalışıldı. Birçoğu hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldı. İşte o İkna Odalarının mimarı Nur Serter'di.

KKTC’de 28 Şubat zihniyeti! Başörtüsü Rum kesiminde serbest KKTC’de yasak
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KKTC’de 28 Şubat zihniyeti! Başörtüsü Rum kesiminde serbest KKTC’de yasak KKTC’de 28 Şubat zihniyeti! Başörtüsü Rum kesiminde serbest KKTC’de yasak KKTC’de 28 Şubat zihniyeti! Başörtüsü Rum kesiminde serbest KKTC’de yasak
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