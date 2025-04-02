KKTC’de 28 Şubat zihniyeti! Başörtüsü Rum kesiminde serbest KKTC'de yasak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son günlerde 28 Şubat'ı hatırlatan olaylar kayda geçiyor. 28 yıl sonra 28 Şubat zihniyeti adeta yeniden hortladı. Başörtülü kızlar bazı okullara alınmıyor. Peki başörtüsü provokasyonunu arkasında kimler var? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun KKTC’den detayları aktardı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 28 Şubat zihniyeti hortladı. Manevi değerleri hedef alan 28 Şubat darbesinden 28 yıl sonra aynı zihniyet KKTC'de kendini gösterdi. Henüz ortaokul çağında olan başörtülü kızlar okula alınmadı.
28 ŞUBAT BENZERİ İŞLER! İKNA ODALARI KURDULAR
Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'na başörtüsüyle alınmayan öğrencinin annesi Nazlı Şimşek, yaşadıkları mağduriyetin 28 Şubat dönemindekinin bir benzeri olduğunu ifade etti. Anne Şimşek, "Maalesef, yıl 2025 ve biz 28 Şubat'ı yaşadık. Çocuğum ayrı, biz ayrı ikna edilmeye çalışıldık. Türlü iftiralara maruz kaldık." dedi. Peki başörtüsü provokasyonunu arkasında kimler var? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun KKTC'den detayları aktardı.
A HABER O OKULUN ÖNÜNDE
Ata Gündüz Kurşun: A Haber ekibi olarak Lefkoşa'da ve o tartışmaların odağında olan İrsen Küçük Ortaokulu'nun yanındayız. Son sınıfta olan bir öğrenci mart ayının ortasında başörtüsüyle okula geldi. Ancak burada okul yönetimi ve aynı zamanda da Kıbrıs Türk Ortaöğretim Öğretmenleri Sendikası Üyeleri ve hatta provokatör olarak öne çıkan Selma Eylem o başta olmak üzere başörtülü öğrencinin okula girmesine izin vermedi.
MEB'TEN BONE VE BANDANA KARARI!
Konu yargıya taşındı. Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlar kurulunu topladı ve hemen ardından da bone veya bandanayla içeriye girilmesine karar verildi. Yani o başörtülü öğrencilerin başörtüsünü çıkarmaları ve bone aynı zamanda bandanayla birlikte girmelerine karar verildi.
Okul yönetimi ve o sendika üyeleri eyleme kalkıştı, derslere girmemeye başladılar. Bir taraftan da ana muhalefet de tabii ki bu olayları kışkırttı. Ardındansa başbakanlık geri adım atmak zorunda kaldık. Tüzük kararı geri çekildi. İnisiyatifin okullara bırakıldığını söyledi.
İNİSİYATİF OKULLARA BIRAKILDI
Tabii ki hal böyle olunca yani inisiyatif okullara bırakılınca okuldaki yetkililer görevliler de başörtülüleri kesinlikle almamaya başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel toplumda gerginlik istemediklerini söyleyip kararı geniş bir istişare ile alacaklarını belirtti.
2025'TE 28 ŞUBAT SÜRECİ
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri de buraya gelmişti. Başörtülü öğrenciye o kapı kapatıldı. Adeta bir duvar örüldü. Şu an itibariyle başörtülü öğrencilerin İrsen Küçük Ortaokulu'na girişine izin vermiyorlar.
Yasakçı sendikalar burada görev başında. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde o sendikalar buradaki birliği, bütünlüğü, kardeşliği bozmaya çalışıyor ve o yasakçı sendikaların ne yazık ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni getirdiği hal şimdiki 28 Şubat süreci gibi olmuş durumda.
RUM KESİMİNDE BİLE SERBEST
Sendikalar Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararını tanımadıklarını da açıkladı ve aynı zamanda başörtülü öğrencilerin olduğu okullarda derslere girmeyeceklerini söylemişlerdi. Grev yaptılar ama onlara en sert tepkide Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'dan geldi. Bu grubu azgın ve ırkçı bir grup olarak nitelendirdi ve 'Başörtüsüne karşı çıkan grup Kıbrıs'ta federatif, tek devletli çözümü savunan solcular. Rum kesiminde bile başörtüsü serbest.' dedi.
SKANDAL SONRASI SESSİZLİK
İrsen Küçük Ortaokulu günlerdir tartışmalara ve provokasyonlara sahne olan bir nokta. Şu an itibariyle de bir sessizliğin sakinliğin olduğunu söylemek mümkün. Bakalım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı bundan sonra nasıl bir adım atacak? Süreç nasıl işleyecek? Sendikalar yine burada vatandaşları provoke edecek mi?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Apple zamlı 2025 Nisan fiyatları | En düşük ne kadar oldu? iPhone 15-16 ve Pro serisi...
- 18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Temizlik ve beden işçisi alımı başladı
- Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halkbank, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...
- Taşıt kredilerinde hesaplama değişti! 300 bin TL kredinin banka banka taksitleri!
- 2 Nisan ne günü? 2025 Dünya Otizm Farkındalık Günü MESAJLARI VE TARİHÇESİ
- Val Kilmer kimdir, neden öldü? Batman'in yıldızı Val Kilmer kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı filmler...
- 1000 TL emekli ikramiye tarihleri belli oldu! İşte SGK'dan SSK, BAĞKUR, 4C'liye ödeme takvimi: Tahsis No'ya göre...
- 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan’da okullar açık mı, yarım gün mü?
- YKS-2025 ne zaman? ÖSYM AYT-YDT-TYT sınavları hangi tarihte gerçekleştirilecek?
- Şevval ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Şevval ayında oruç tutmanın faziletleri neler?
- Meteoroloji CANLI | Sel, fırtına ve toz taşınımı Türkiye'yi sardı! 15 günlük uyarı geldi: İstanbul, Aydın, İzmir...
- LGS başvuru takvimi 2025 | Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman başlayıp, bitecek?