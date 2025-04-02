Abdullah Özdemir’den Özel’in boykot çağrısına sert tepki: Türkiye ve CHP için kara lekedir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir / A Haber - Ekran görüntüsü

"CHP'NİN GEÇMİŞTE FİŞLEMELERİ ÇOKTUR"

Özdemir geçmişte CHP'nin geleneğinde fişlemenin çok olduğunu belirtirken "Zamanında üniversitelerde öğrenciler, iş insanları, kurumlarda çalışanlar, toplumun sağ duyulu insanlarına her daim baskı olmuştur. 28 Şubat sürecinde ve sonrasında Gezi eylemlerinin nasıl başladığını ve nereye evrildiğini çok iyi biliyoruz. Aslında buradaki mesele ülkeyi ve milleti sevip sevememekle alakalıdır. Muhalefet olabilirsiniz ama bu ülkeyi yöneten idareye ve faydalı bir iş yapılıyorsa burada sizlerin alkışlayıp desteklemeniz gerekir. Sizin anlayışınıza göre ülkede iyi yapılmayan bir şey olduğunu düşünüyorsanız o zaman fikrinizi söylemekte özgürsünüz.

"TÜRKİYE'NİN İSTİHDAMINA YAPILAN BİR KÖTÜLÜKTÜR"

Yerli ve milli markaları ve vatandaşı zor durumda bırakarak bir boykot çağrısı hiç görmedik. CHP'nin mevcut yönetimindeki anlayışın yolsuzluk davasıyla tutuklanan eski İBB Başkanı'nın pandemi döneminde yaptıkları da çok farklı değildi. 'Pandemi döneminde fabrikalar kapatılsın, yerli üretim durdurulsun' gibi çağrılar yapılmıştı. Hükümetimizi çok zor duruma bırakmaya çalışılan bir anlayış söz konusuydu. Burada yapılan Türkiye'nin istihdamına ve insanına yapılan bir kötülüktür.