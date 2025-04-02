Abdullah Özdemir'den Özel'in boykot çağrısına sert tepki: Türkiye ve CHP için kara lekedir
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tüketimi durdurmaya yönelik çağrısını sert sözlerle eleştirdi. Özdemir A Haber canlı yayınına katılarak yaptığı açıklamasında hedef alınan çağrının Türkiye ve CHP için kara leke olduğuna dikkat çekti. Abdullah Özdemir CHP'nin geçmişte fişlemelerinin çok olduğuna atıfta bulunarak 'Yapılanlar Türkiye'nin istihdamına ve insanına yapılan bir kötülüktür.' ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in günlerdir sürdürdüğü skandal çağrılarının ardından dün sosyal medya hesabından yerli markaları hedef alarak 2 Nisan'da tüketimi durdurma çağrısı yaparak ekonomiye göz dikti. O çağrı sonrası siyasilerden peş peşe tepkiler yükselirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki boykot çağrılarına ilişkin nefret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından re'sen soruşturma başlattı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir A Haber canlı yayınında Tahir İnan'ın Gece Ajansı programına telefonla bağlanarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekonomiyi hedef alan çıkışına sert tepki gösterdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in açıklamalarından satır başları...
"CHP İÇİN KARA LEKEDİR"
Bu çağrı Türkiye ve CHP tarihine kara leke olarak geçecek bir çağrıdır. Akıl alır gibi değil. CHP'nin Genel Merkezi'ndeki bir kontrolün kaybolduğunu gösteriyor. Aslında içinde bulundukları yolsuzluk operasyonunda üstünü örtme ve perdeleme ile buradan bir mağduriyet çıkarmak amacıyla yapılmış acemice bir intihardır. Muhalefet toplumdaki esnafı düşünmeyen ve vatandaşları ayrıştıran, kendisi gibi düşünmeyen bir anlayışı var. Markalarla toplumu bölmeye çalışan, ötekileştirmeye çalışan, fikir özgürlüğüne saygı duymayarak sessiz kalmaya çalışan fenomen ve sanatçılara karşı bir linç kampanyası gerçekleştiriliyor. Bu kadar çılgınca bir anlayışın var olduğunu görmek gerçekten çok üzücü.
"CHP'NİN GEÇMİŞTE FİŞLEMELERİ ÇOKTUR"
Özdemir geçmişte CHP'nin geleneğinde fişlemenin çok olduğunu belirtirken "Zamanında üniversitelerde öğrenciler, iş insanları, kurumlarda çalışanlar, toplumun sağ duyulu insanlarına her daim baskı olmuştur. 28 Şubat sürecinde ve sonrasında Gezi eylemlerinin nasıl başladığını ve nereye evrildiğini çok iyi biliyoruz. Aslında buradaki mesele ülkeyi ve milleti sevip sevememekle alakalıdır. Muhalefet olabilirsiniz ama bu ülkeyi yöneten idareye ve faydalı bir iş yapılıyorsa burada sizlerin alkışlayıp desteklemeniz gerekir. Sizin anlayışınıza göre ülkede iyi yapılmayan bir şey olduğunu düşünüyorsanız o zaman fikrinizi söylemekte özgürsünüz.
"TÜRKİYE'NİN İSTİHDAMINA YAPILAN BİR KÖTÜLÜKTÜR"
Yerli ve milli markaları ve vatandaşı zor durumda bırakarak bir boykot çağrısı hiç görmedik. CHP'nin mevcut yönetimindeki anlayışın yolsuzluk davasıyla tutuklanan eski İBB Başkanı'nın pandemi döneminde yaptıkları da çok farklı değildi. 'Pandemi döneminde fabrikalar kapatılsın, yerli üretim durdurulsun' gibi çağrılar yapılmıştı. Hükümetimizi çok zor duruma bırakmaya çalışılan bir anlayış söz konusuydu. Burada yapılan Türkiye'nin istihdamına ve insanına yapılan bir kötülüktür.
"GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKTI"
Bu anlayışın ülkenin değerlerine yabancı olduğu, milletin evlatlarını sevmediğini bilmemize rağmen maskenin altından gerçek yüzünü gösterdiğine şahit oluyoruz. Son 5-6 yıldır farklı yaklaşım tarzlarıyla millete kendilerini sevdirmek adına bir takım rollere girmişlerdir. Milletimizi ve ülkemizi önemsemeyen anlayışın tekraren kendisini gösterdiğini görüyoruz. Kendi itibarlarını tamamen düşüren bu çağrıdan sonra milletimiz gerçek cevabı verecektir.
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