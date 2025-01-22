Gran Kartal Otel faciasında 76 can gitti! Gazeteci Adem Metan: Yetkililer krizi hesap edememiş
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 45 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Yangının hızla yayılmasında ahşap cephe etkili olurken 9 kişi gözaltına alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sorumluların hesap vereceğini belirtti. Bölgeden bulunan gazeteci Adem Metan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı. Adem Metan sorumluların hesap vermesi gerektiğini ve yetkililerin otelin konumuna göre krizi hesap edemediğini ifade etti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı Grand Karal Otel'de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Yerlikaya hayatını kaybedenlerin 56'sının kimliklerinin belirlendiğini ve yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 45 kişinin naaşları ailelerine teslim edildi.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken şu ana kadar 17 vatandaş taburcu oldu. Dün gece yarısı başlayan yangın otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Otelde yangın kâbusunu yaşayanlar çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı yardım çağrısında bulundu.
Başkan Erdoğan, faciaya ilişkin "Olayın aydınlatılması sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Acımız büyük." dedi. Bölgeden bulunan gazeteci Adem Metan son gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programında anlattı.
KİM OLURSA OLSUN HESAP VERMELİ
Adem Metan: Biz dün otelin ön tarafını ve çarşafla hayata tutunmaya çalışan insanları konuştuk. Arka tarafa hiç bakamadık oradaki feryatları duyamadık. Kim olursa olsun hesap vermelidir. Dün mesela 04.30'da burada kaç itfaiye vardı? Türkiye'nin en büyük kar turizmi merkezlerinden birisi burası ve burada bu büyüklükte birkaç otel daha var. İnsanlar buralara tatil yapmaya güzel anılar biriktirmeye gidiyorlar.
DENETİM EKİPLERİ KRİZİ HESAP ETMEMİŞ
Böylesine büyük bir merkezde bir itfaiye niye yok? Niye bir acil müdahale timi yok? Otelin arka tarafı yamaç ve donmuş vaziyette oraya giremediler ki girseler bile can güvenlikleri yoktu. Hangi kurum olduğu fark etmeden söylüyorum buraya gelen denetim ekipleri, bu kriz anlarını hiç düşünmemişler. Burada hayatını kaybeden insanların hikayelerini duyduğumuzda daha çok hüzünleniyoruz. Bugün Bolu'da bir aileden 14 insana toprağa verilecek.
OTEL YAPARKEN KAYAK YAPANLAR
Vatandaşlarımız drone ile çekilmiş görüntüleri gördü. Daha vahimi ise otel yanarken ekipler çalışırken hemen sağ tarafa baktığınızda kayak pistlerini ve kayan insanları görebiliyorsunuz. Orası 2 otelin ortak kayak pisti ve birçok insan bu görüntüleri gördü. Ben de oradan götürüler çektim ama etik kurallar gereği paylaşmadım. Toplum vicdanından kopmama gerekiyor. Oradan yaşamını kaybeden ya da yaşama tutunmaya çalışan insanların anılarına saygı duymak gerekir.
YANGIN MERDİVENİ KONUSU!
Alevlerden sonra otelin içerisine girdim. Benim içeride gördüğüm; içerideki merdivenlerinde tamamı yanmıştı. Ahşap kaplama olup olmadığını anlayamadım onu ancak bilirkişi tespit edebilir. Sahra hastanesi kurulmuştu orada ayakta tedavi olan insanlarla konuştum. Çok kısa bir süre düşük bir sesle alarm çaldığını söylediler. Alarm sustuktan sonra su püskürtme gibi bir durum olmadı. Bazı insanlar gürültüye uyanmış. İnsanlar uyandığında zaten koridorlar dumanla kaplanmış.
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