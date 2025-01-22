Gran Kartal Otel faciasında 76 can gitti! Gazeteci Adem Metan: Yetkililer krizi hesap edememiş

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DENETİM EKİPLERİ KRİZİ HESAP ETMEMİŞ

Böylesine büyük bir merkezde bir itfaiye niye yok? Niye bir acil müdahale timi yok? Otelin arka tarafı yamaç ve donmuş vaziyette oraya giremediler ki girseler bile can güvenlikleri yoktu. Hangi kurum olduğu fark etmeden söylüyorum buraya gelen denetim ekipleri, bu kriz anlarını hiç düşünmemişler. Burada hayatını kaybeden insanların hikayelerini duyduğumuzda daha çok hüzünleniyoruz. Bugün Bolu'da bir aileden 14 insana toprağa verilecek.