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Gran Kartal Otel faciasında 76 can gitti! Gazeteci Adem Metan: Yetkililer krizi hesap edememiş

Gran Kartal Otel faciasında 76 can gitti! Gazeteci Adem Metan: Yetkililer krizi hesap edememiş

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.01.2025 11:26
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 45 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Yangının hızla yayılmasında ahşap cephe etkili olurken 9 kişi gözaltına alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sorumluların hesap vereceğini belirtti. Bölgeden bulunan gazeteci Adem Metan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı. Adem Metan sorumluların hesap vermesi gerektiğini ve yetkililerin otelin konumuna göre krizi hesap edemediğini ifade etti.
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Gran Kartal Otel faciasında 76 can gitti! Gazeteci Adem Metan: Yetkililer krizi hesap edememiş
Yetkililer krizi hesap edememiş
"Yetkililer krizi hesap edememiş"
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