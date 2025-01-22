Gran Kartal Otel faciasında 76 can gitti! Gazeteci Adem Metan: Yetkililer krizi hesap edememiş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 45 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Yangının hızla yayılmasında ahşap cephe etkili olurken 9 kişi gözaltına alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sorumluların hesap vereceğini belirtti. Bölgeden bulunan gazeteci Adem Metan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı. Adem Metan sorumluların hesap vermesi gerektiğini ve yetkililerin otelin konumuna göre krizi hesap edemediğini ifade etti.

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