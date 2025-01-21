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Yangın faciasının tanıkları A Haber’de: Otelinde içinde ahşaptan yangın merdiveni var

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 12:13 Güncelleme: 21.01.2025 12:15
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Yangın faciasının tanıkları A Haber’de: Otelinde içinde ahşaptan yangın merdiveni var

Bolu’da 10 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’deki yangın faciasına tanık olan ve yardıma koşan gençler A Haber’e konuştu. Genç, “Panikle camlardan atlayan insanlar vardı. Elinde çocuğu olan bazı insanların bağırmaları vardı. Psikolojik olarak çok kötü bir an yaşadık.” dedi.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGIN FACİASININ TANIKLARI A HABER'DE!

Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına tanık olan ve yardıma koşan gençler A Haber'e konuştu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"YARDIMA KOŞTUK"

Facianın tanı olan genç: Gece saat 03.30 civarıydı. Dışarıdan çığlık sesleri falan geldi. Biz de hemen dışarı baktık ve otelin yandığını gördük. Hemen yardımda koştuk ve elimizden geldiğinde insanlara yardım etmeye çalıştık. Kimin neye ihtiyacı varsa onu götürmeye çalıştık. Battaniye olsun su olsun elimden geleni yaptık.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"PANİKLE ATLAYANLAR OLDU"

İlk olarak binanın çatısında duman çıktığını gördük. Camlarda insanlar vardı ve çığlık atıyorlardı. Bizim için çok üzücü bir andı. Panikle camlardan atlayan insanlar vardı. Elinde çocuğu olan bazı insanların bağırmaları vardı. Psikolojik olarak çok kötü bir an yaşadık.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"TUTUN DİYE BAĞIRANLAR VARDI"

Yardım isteyenler vardı. Tutun diye bağıranlar vardı. Biz de sürekli olarak yardım çağırdık. 45 dakika mesafe olan bir yer burası. Atlayanlar oldu ve çok kötü manzaralarla karşılaştık.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BABA İLE EVLADININ ACI SONU

Otelde çalışan genç: Çok kötü anlardı. Herkes kendi canı için mücadele ediyordu. Camdan atlayan çok kişi vardı. Gençler ve bazı yaşlılar atladı. Bizde yumuşak bir zemin için altlarına döşek falan koyduk. O an elimizden o geldi ve onu yaptık. Kucağında çocuğu olan bir baba vardı ve vefat etmişlerdi. Atlatılması çok zor bir durum.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

OTELİNDE İÇİNDE AHŞAPTAN YANGIN MERDİVENİ

Otelde çok fazla ihmal olduğunu söyleyebilirim. Yangın merdiveni var otelin içinde Saçma bir yapı olmuş ve hepsi ahşaptan yapılmış. Küçücük bir alevden ne hale geldiğini gördük. Alevler bir anda yayıldı. Yangının restorandan başladığı söyleniyor. Ben ilk ateşi çatı katında gördüm. Çatı kısmında VIP odalar var ve kendini atanlarda hep oradan oldu.

Yangın faciasının tanıkları A Haber’de: Otelinde içinde ahşaptan yangın merdiveni var
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Yangın faciasının tanıkları A Haber’de: Otelinde içinde ahşaptan yangın merdiveni var Yangın faciasının tanıkları A Haber’de: Otelinde içinde ahşaptan yangın merdiveni var Yangın faciasının tanıkları A Haber’de: Otelinde içinde ahşaptan yangın merdiveni var
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