Yangın faciasının tanıkları A Haber’de: Otelinde içinde ahşaptan yangın merdiveni var
Bolu’da 10 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’deki yangın faciasına tanık olan ve yardıma koşan gençler A Haber’e konuştu. Genç, “Panikle camlardan atlayan insanlar vardı. Elinde çocuğu olan bazı insanların bağırmaları vardı. Psikolojik olarak çok kötü bir an yaşadık.” dedi.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına tanık olan ve yardıma koşan gençler A Haber'e konuştu.
"YARDIMA KOŞTUK"
Facianın tanı olan genç: Gece saat 03.30 civarıydı. Dışarıdan çığlık sesleri falan geldi. Biz de hemen dışarı baktık ve otelin yandığını gördük. Hemen yardımda koştuk ve elimizden geldiğinde insanlara yardım etmeye çalıştık. Kimin neye ihtiyacı varsa onu götürmeye çalıştık. Battaniye olsun su olsun elimden geleni yaptık.
"PANİKLE ATLAYANLAR OLDU"
İlk olarak binanın çatısında duman çıktığını gördük. Camlarda insanlar vardı ve çığlık atıyorlardı. Bizim için çok üzücü bir andı. Panikle camlardan atlayan insanlar vardı. Elinde çocuğu olan bazı insanların bağırmaları vardı. Psikolojik olarak çok kötü bir an yaşadık.
"TUTUN DİYE BAĞIRANLAR VARDI"
Yardım isteyenler vardı. Tutun diye bağıranlar vardı. Biz de sürekli olarak yardım çağırdık. 45 dakika mesafe olan bir yer burası. Atlayanlar oldu ve çok kötü manzaralarla karşılaştık.
BABA İLE EVLADININ ACI SONU
Otelde çalışan genç: Çok kötü anlardı. Herkes kendi canı için mücadele ediyordu. Camdan atlayan çok kişi vardı. Gençler ve bazı yaşlılar atladı. Bizde yumuşak bir zemin için altlarına döşek falan koyduk. O an elimizden o geldi ve onu yaptık. Kucağında çocuğu olan bir baba vardı ve vefat etmişlerdi. Atlatılması çok zor bir durum.
OTELİNDE İÇİNDE AHŞAPTAN YANGIN MERDİVENİ
Otelde çok fazla ihmal olduğunu söyleyebilirim. Yangın merdiveni var otelin içinde Saçma bir yapı olmuş ve hepsi ahşaptan yapılmış. Küçücük bir alevden ne hale geldiğini gördük. Alevler bir anda yayıldı. Yangının restorandan başladığı söyleniyor. Ben ilk ateşi çatı katında gördüm. Çatı kısmında VIP odalar var ve kendini atanlarda hep oradan oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kartalkaya Kayak Merkezi nerede, Bolu'da mı? Kartalkaya Kayak Merkezi hangi ilde, nasıl gidilir?
- Birbirlerini tamamlayan burçlar: En iyi ikiliyi oluşturan 3 zodyak işareti
- Ünlüler bu yöntemle cayır cayır kilo verdi! Ketojenik diyetin sırlarını uzmanı açıkladı: 2 ayda…
- 220 bin TL 2. el taşıt kredisi! Ziraat Bankası taksit tablosunu yayınladı!
- Altında 2'si 1 arada fırsat! İslam Memiş net konuştu: Alım ve satım için yol haritası
- A101 23 Ocak aktüel kataloğu Aldın Aldın indirimleri: Dik süpürge, kettle, yoğurt, peynir
- Kentsel Dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu? Zamlı Kira Yardımı ne zaman ödeniyor?
- KOMEK kayıt takvimi 2025 | KOMEK kurslarına kayıtlar başladı mı, nasıl yapılır?
- Meteoroloji hava durumu raporu 21 Ocak Salı | Sıcaklıklar tersine dönecek: Şemsiyesiz çıkmayın! İstanbul, Bursa, İzmir...
- Grand Kartal Otel yangını son dakika | Bolu Kartalkaya’da otel yangını neden çıktı, söndürüldü mü? Yaralı ve ölü var mı?
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Green Card sonuçları nereden öğrenilir?
- Edits uygulaması nedir, ne işe yarıyor? Instagram duyurdu: Ne zaman çıkacak? IOS, Android...