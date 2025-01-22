Yangın faciasında yürek yakan veda! Annesini arayıp helallik istedi | Ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya'da bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Hayatını kaybedenler arasında Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer aldı. Yangın faciasında 76 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı.

SON SÖZLERİ: "HAKKINIZI HELAL EDİN"

Okulların yarıyıl tatiline girmesini fırsat bilerek ailesiyle birlikte Kartalkaya'ya giden Zehra Sena Gültekin, eşini, üç çocuğunu ve ailesinden 9 kişiyi yanına alarak tatil için otele yerleşmişti. Gece saat 03.00 sıralarında otelin alevler içinde kalmasıyla facia yaşandı. Zehra Sena Gültekin, yangın anında annesini arayarak helallik istedi. Bu telefon görüşmesi, trajedinin boyutlarını gözler önüne serdi. Gültekin, eşi ve çocuklarıyla birlikte yangında hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Gültekin ailesi

YANGIN VE KORKUNÇ BİLANÇOLAR

Grand Kartal Otel'de çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı. Yangın nedeniyle büyük bir can kaybı yaşanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve sorumluluğu bulunan 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

AİLELERİN YÜREK YAKAN ACISI

Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, gelen acı haberle yasa boğuldu. Zehra Sena Gültekin ve ailesinin bir tatil hayaliyle çıktıkları bu yolculuğun böylesine büyük bir trajediyle sonuçlanması, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Yangında kaybedilen canların ardından geriye, yasa boğulan aileler ve bir milletin gözyaşları kaldı.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Gültekin ailesi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma titizlikle sürdürülürken, Grand Kartal Otel'in güvenlik önlemleri, yangın çıkış yolları ve denetim süreçleri kamuoyunda tartışılmaya başlandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, ihmallerin en ince ayrıntısına kadar araştırılacağını ve sorumluların hesap vereceğini ifade etti.

Türkiye'nin büyük bir üzüntüyle karşıladığı bu yangın faciası, hem güvenlik hem de afet yönetimi açısından alınması gereken dersleri bir kez daha gündeme taşıdı.