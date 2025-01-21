10 kişiye mezar olan otel yangını! İSG uzmanı Nuri Bingöl: Sistemler eksiklik görülüyor

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SU BUHARI RİSKİ

İtfaiye olay yerine ulaştığında ilk olarak alevlere su sıkarak göreve başlamaz. Su buharı da zarar verme riski taşır. Bu nedenle ilk olarak arama-tarama ve kurtarma işi yaparlar. Şu anda tahliyeler bitti ancak ekipler tarama işine devam etti. İçeride yanıcı madde ne kadar çoksa alevlerde o kadar sürecektir. Yani sadece ahşap malzeme olarak düşünmeyelim bunu yanabilecek her malzeme her kimyasal alevleri yükseltir.