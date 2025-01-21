10 kişiye mezar olan otel yangını! İSG uzmanı Nuri Bingöl: Sistemler eksiklik görülüyor
Bolu’da bulunan Grand Kartal Oteli’nde gece saatlerinde çıkan yangın 10 kişiyi hayattan kopardı ve 32 kişi yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren iş güvenliği ve sağlığı uzmanı Nuri Bingöl, yangınların elektriksel ve mutfak kaynaklı 2 ana sebepten meydana geldiğini ve burada restoran kaynaklı yangında gerekli sistemlerin eksik olduğunu söyledi.
Bolu'da 237 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. 32 kişi de yaralandı. Gece yarısı başlayan yangın otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızlı şekilde.
Yangın sırasında panikleyenler çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı. Pencerelerden yardım çağrısında bulunanlar oldu. Gelişmeleri A Haber spiker Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programında değerlendiren iş güvenliği ve sağlığı uzmanı Nuri Bingöl sistemlerin eksik olmasına dikkat çekti.
TEK CEPHEDEN MÜDAHALE
İş güvenliği ve sağlığı uzmanı Nuri Bingöl: Müdahale alanları kısıtlı olduğu için itfaiyenin yanaşacağı diğer alan kapalı olduğu için tek cephede müdahale edilebildi. Dolayısıyla bu da yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdi. Şu an itibarıyla bina boşaltılmış durumda ve itfaiye gereken müdahaleyi yapıyor. Kontrollü yanma alevler sönene kadar devam edecek. Alt katlara da yangın sıçramadı. Birkaç saat içinde alevler sönecektir.
SU BUHARI RİSKİ
İtfaiye olay yerine ulaştığında ilk olarak alevlere su sıkarak göreve başlamaz. Su buharı da zarar verme riski taşır. Bu nedenle ilk olarak arama-tarama ve kurtarma işi yaparlar. Şu anda tahliyeler bitti ancak ekipler tarama işine devam etti. İçeride yanıcı madde ne kadar çoksa alevlerde o kadar sürecektir. Yani sadece ahşap malzeme olarak düşünmeyelim bunu yanabilecek her malzeme her kimyasal alevleri yükseltir.
YANGININ 2 TEMEL NEDENLİ
Burada yangın güvenliği açısından eksik kısımlar var. Otomatik yangın söndürme sistemi, restorandaki söndürme sistemi, davlumbaz söndürme sistemleri olarak geçer. Restoranlarda yağ yangınları meşhurdur. Yangınların çıkabileceği 2 ana neden var; 1 tanesi elektriksel nedenler diğeri de mutfakta çıkan yangınlardır. Burada gereken önlem alınırsa yangını büyük ölçüde önlemiş olursunuz.
YANGININ 2 TEMEL SEBEBİ VE EKSİKLİK
Bu yangın restoran kaynaklı görünüyor. Burada otomatik mutfak davlumbaz söndürme sistemleri olsaydı yangın çıkmazdı çıksaydı da baskılanırdı. Odalardaki insanları kurtarmak için kurulan sistemlerin çalışması gerekirdi. Şu an kesin bilgiye sahip değiliz ancak yangının bu kadar büyümesinin sebebi bu sistemlerin olmadığını ya da çalışmadığını gösteriyor.
BİNA SİSTEMİNDE EKSİKLİK
Yani içerideki sistemin öncelikle müdahaleyi kendisi gerçekleştirmesi gerekiyor. Burada bir aksaklık var. Otel gibi yerlerde yüksek sayıda kişilere yemekler hazırlanıyor ve çok miktarda yağ kullanılıyor. F kısmında olan yağ yangınlarını su ile söndüremezsiniz. Özel sistemler gerekir. Yangına su ile müdahale alevlerin büyümesi anlamına gelir. Bina eski ve eski yönetmeliğe göre yapılmış ve bu yeni sistemlerin eksik olma olasılığı yüksek. Yeni mevzuatta bunlar zorunlu.
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