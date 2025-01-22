Yangın güvenlik holleri neden önemli? Mimar Nihat Şen A Haber’de anlattı

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EĞİTİM VE TATBİKAT

Yangın çıkan yer 200'den fazla insanın kaldığı Kartalkaya'nın en eski otellerinden biridir. Turizmde ciddi destek olan yerlerden biridir. Eğer biz çalıştırdığımız personelleri dahi süreç içinde eğitmezsek, tatbikatlar yaptırmazsak ne kadar önem olursa olsun panik halinde orada konaklayan vatandaşlarımız ne yapacağını bilmez. Otel gibi yerlerde bizim çok ciddi bir yangın yönetmeliğimiz var. Bu binaların yapımında malzeme seçiminde denetleme de çok önemli.