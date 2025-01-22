Yangın güvenlik holleri neden önemli? Mimar Nihat Şen A Haber’de anlattı
Bolu’da 76 canımızı bizden koparan yangın sonrası yangın güvenlik holleri merak konusu oldu. A Haber spikeri Haktan Uysal’ın sunduğu Ajans Bugün’e konuk olan mimar Nihat Şen önemli bilgiler verdi.
Kartalkaya'daki 12 katlı Grand Kartal Oteli'nde sabaha karşı çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Alevler kısa sürede binayı sararken 2 bin 200 rakımda can pazarı yaşandı. Tatile gelen 76 kişi otelde hayatını kaybetti.
İlk incelemelerde yangın merdivenlerinin standartlara uygun olmadığı, yangın alarmı ve duman sensörlerinin çalışmadığı belirlendi. Bölgede itfaiye aracı yoktu, yangına müdahale ancak 45 dakika sonra yapılabildi. Yangın güvenlik holleri merak konusu oldu. A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e konuk olan mimar Nihat Şen önemli bilgiler verdi.
YASALAR VE YÖNETMELİKLER YAZILI SAYFALAR DEĞİL
Nihat Şen: Yasalar ve yönetmelikler sadece yazılı sayfalarda kalmamalıdır. Bunların uygulanması ve süreçte de bunların takiplerinin yapılması gerekir. Yazılan yasa ve mevzuatlar vatandaşın can güvenliği içindir. Bunları uygulamak ve denetlemek ilgili kurumları ve bizlerin görevidir.
EĞİTİM VE TATBİKAT
Yangın çıkan yer 200'den fazla insanın kaldığı Kartalkaya'nın en eski otellerinden biridir. Turizmde ciddi destek olan yerlerden biridir. Eğer biz çalıştırdığımız personelleri dahi süreç içinde eğitmezsek, tatbikatlar yaptırmazsak ne kadar önem olursa olsun panik halinde orada konaklayan vatandaşlarımız ne yapacağını bilmez. Otel gibi yerlerde bizim çok ciddi bir yangın yönetmeliğimiz var. Bu binaların yapımında malzeme seçiminde denetleme de çok önemli.
DUMAN KESİCİ HOL
Duman kesici hollerin bulunması çok önemli. Bunların otomatik yangın söndürme sistemlerinin olması durumuna göre mesafeleri değişebilir. Belirli yerlerde duman geçişini engelleyici ara bölümler olur. Kapının yerden yüksekliği 4 mm geçmemelidir. O kadar hassa bir durumdur. Bu kapılar manyetik sistemlerle açılıp kapanmalı. Vatandaşlar panik halinde ne yapacağı bilemez. Bu nedenle onların kaçışlarını kolaylaştırıcı sistemler ve malzemeler var.
SİSTEMLER NASIL OLMALI?
Tek ve çift kaçışlı gibi yerlerde 200 yataklı ya da 21.5 metreye geçen yerlerde otomatik yangın söndürme sistemlerinin olması mecburi Bunların belirli aralıklara bakımlarının ve kontrollerinin yapılması da çok önemlidir. Bir de turizm merkezilerinde acil kurtarma ekiplerinin yakın mesafede olması çok önemlidir.