Bolu’daki yangın faciasında CHP’li belediyeden skandal! Cansız bedenleri tavuk firmasının tırı ile taşıdılar

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili yaptığı açıklamada, 76 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

1 günlük milli yas ilan edilen faciada 9 kişi ise gözaltına alındı.

CANSIZ BEDENLERİ TAVUK FİRMASININ TIRI İLE TAŞIDILAR

Türkiye'yi derinden sarsan bu faciada CHP'li Bolu Belediyesinin skandalı acı içindeki vatandaşları bir kez daha yıktı. Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri bir tavuk firmasının tırı ile taşıdılar.

ALTINDAN BOLU BELEDİYESİ ÇIKTI!

Söz konusu tırın Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü morgların yetmeyeceğini düşünerek yönlendirildiği ortaya çıktı ve çıkan görüntüye sosyal medyadan peş peşe tepkiler geldi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ: BÜYÜK BİR HAKARET BU

Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından gönderilen tavuk firmasının tırına sosyal medyadan vatandaşlar sert tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları şu şekilde: